• مبادرة تشجع الباحثين في المنطقة على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لبحوث البروتيوميات

• مبادرة تعزز استخدام اختبار سوماسكان المتطور باعتباره أداة حيوية لجمع بيانات عالية الجودة للبروتيوميات في دول مجلس التعاون الخليجي ليستفيد منها جميع الناس وليس المرضى فحسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت M42، شركة رائدة هي الأولى من نوعها في مجال الصحة تسعى لإعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات، شراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها "سومالوجيك"، لإطلاق مسابقة منحة البروتيوميات، للمرة الأولى في المنطقة. بهدف إلهام الباحثين لتسخير الإمكانات الواسعة لبحوث البروتيوميات.

وعلم البروتيوميات، أو دراسة البروتيوم، هو دراسة المجموعة الكاملة من البروتينات التي يتم إنتاجها في الكائن الحي. ويلعب هذا المجال العلمي دوراً حيوياً في فهم الصحة وفاعلية العلاج والمخاطر المحتملة. ويبدو التزام M42 بتطوير علم البروتيوميات بوضوح في تعاونها الطموح مع "سومالوجيك"، الشركة السباقة في تطوير علوم الحياة والرعاية الصحية من خلال فهم البروتيوم البشري بالاعتماد على اختبار سوماسكان السباق SomaScan.

ويعتبر اختبار سوماسكان منصة متطورة وقادرة على فحص 11 ألف بروتين من عينة لا تتجاوز 55 ميكرو لتر، لتتفوق على المنصات الأخرى في تغطية البروتينات واستكشاف المسارات البيولوجية المتنوعة، وتقدم فرص غير مسبوقة لتحقيق الاكتشافات العلمية.

وتشجع المسابقة الباحثين في دول مجلس التعاون الخليجي على دعم بحوث الجينوم بدراسات البروتيوميات باعتبارها بروتينات حيوية تقدم معلومات هامة حول العافية، والشيخوخة، والاستجابة الدوائية، والمضاعفات على الصحة. ويمكن لمثل هذه البحوث المبتكرة المساعدة في تطوير تواقيع البروتينات التي يستفيد منها جميع الناس وليس المرضى فحسب، ويتضمن ذلك تأسيس اختبارات لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية تستبق حدوثها بفترة تصل إلى أربعة سنوات، بما يمكن من تطوير خطط علاجية شخصية ويحد من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فهد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في M42: "باعتبارنا مؤسسة عالمية مدعومة بالابتكار، يسعدنا الإعلان عن إطلاق مسابقة منحة البروتيوميات للمرة الأولى، ونتطلع قدماً لرؤية منافسة ملهمة من مختلف مؤسسات الأبحاث في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ضوء تركيز M42 على الوقاية بدلاً من الاكتفاء بالعلاج، تنسجم المسابقة مع أهدافنا لترسيخ دعائم الرعاية الصحية الشخصية والوقائية على مستوى المنطقة".

واختبار سوماسكان SomaScan®، هو منصة متطورة ورائدة في القطاع لبحوث البروتيوميات، وتمنح القدرة على تحديد المؤشرات الحيوية البروتينية الجديدة والمستهدفات العلاجية لتطوير الأدوية. وبينما حددت بحوث الجينوم المتغيرات الجينية المرتبطة بمخاطر المرض، يعتبر فهم دور البروتينات على نفس الدرجة من الأهمية، إذ تعتبر البروتينات من الجزيئات الوظيفية الأساسية في جسم الإنسان، وهدف لأكثر من 90% من العلاجات المعتمدة.

ومن موقعه ضمن مركز أوميكس للتميز، يعتبر مختبر سومالوجيك للبروتيوميات التابع لشركة M42 المنشأة الوحيدة في دولة الإمارات المخوّلة لإجراء اختبار سوماسكان.

ويمكن لأي مؤسسة أبحاث في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المسابقة. ويتعين على الراغبين بالمشاركة إرسال موجز عن مشاركتهم لا يتجاوز 500 كلمة، لتحديد مشروعهم البحثي الذي يستخدم اختبار سوماسكان. وستتم مراجعة طلبات المشاركة من قبل لجنة تضم نخبة من الخبراء، على أن يقع الاختيار على مقترح بحثي واحد للحصول على جائزة المنحة. وتغطي هذه المنحة تسليم بيانات 40 عينة بقيمة 15 ألف دولار من اختبار سوماسكان لتحليل المصل البشري أو البلازما.

وسيتم تقييم طلبات المشاركة بناءً على أصالتها، ووضوح أهدافها، وملاءمة منهجيتها علمياً، والاستخدام المستهدف لبيانات البروتين وتأثيرها على الصحة والمرض في مجال تركيزها.

ويمكن للباحثين إرسال طلباتهم من 29 يناير ولغاية 2 مارس 2024، في حين سيتم الإعلان عن النتيجة يوم 15 مارس 2024. وللمزيد من المعلومات، يمكن للراغبين بالمشاركة التواصل عبر البريد الإلكتروني: Healthcare.Communications@g42healthcare.ai

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حول "M42"

M42 شركة رائدة في مجال الصحة هي الأولى في نوعها تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها أبوظبي. وهي تسعى لإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير هذه الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، وتقدِّم M42 أعلى مستوى من الرعاية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في منظومة الرعاية الصحية العالمية.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.

تمتلك M42 وتدير محفظة متكاملة من مقدمي خدمات التقنيات الصحية والرعاية الطبية، ومنها: ديافيرم، وجي42 للرعاية الصحية، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.