أعلن نادي "أرسنال" عن إبرام شراكةٍ عالمية مع "شوبا العقارية"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وجاء ذلك خلال حفل أقيم في قاعة "شوبا هارتلاند" للفعاليات في دبي.

حضر حفل التوقيع كلٌّ من رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة "شوبا العقارية"؛ وفرانسيس ألفرد، المدير العام لشركة "شوبا العقارية"؛ وجولييت سلوت، المدير التجاري لنادي "أرسنال"؛ إلى جانب أسطورة النادي الإنجليزي العريق سول كامبل. وتمتد هذه الشراكة لعدة سنوات، وستكون بموجبها "شوبا العقارية" الشريك العقاري العالمي الرسمي للنادي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستُعرض العلامة التجارية لشركة "شوبا العقارية" في كافة المباريات المحلية لفريقي الرجال والسيدات التي تقام على إستاد الإمارات. كما يشمل التعاون بين الجانبين تنظيم مبادراتٍ لتطوير الرياضة في دبي وخارجها، بما في ذلك استضافة أنشطة وتجارب لرياضة كرة القدم، مثل عيادات كرة القدم للشباب والبطولات والندوات.

كما ستحصل شركة "شوبا العقارية" على حقوق التسمية لـ "ذا دبليو أم كلوب" (The WM Club)، وهو جناحٌ فاخر للضيافة أيام المباريات في إستاد الإمارات، والذي سيُعرف ابتداءً من الآن باسم "ذا دبليو أم كلوب – المقدم من شوبا العقارية".

وتتطلع "شوبا العقارية" ونادي "أرسنال" إلى التعاون في مشاريع تعكس سعيهما المشترك للتقدم والازدهار خلال السنوات المقبلة.

وقالت جولييت سلوت: "يسعدني التواجد في دبي لتوقيع هذه الاتفاقية، والإعلان رسمياً عن شراكتنا الجديدة مع "شوبا العقارية". ونؤمن بأهمية أن نتشارك الرؤية مع شركائنا، حيث إن تاريخ "شوبا العقارية" في المنطقة والتزامها الراسخ بالمضي قدماً يتوافق مع طموحات نادينا. وتعد هذه الشراكة الأولى التي تجمعنا مع شريك عقاري رسمي عالمي، ما يعكس قوتنا التجارية وقدرتنا على الاستمرار في استقطاب شركاء جدد من قطاعات مختلفة. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع "شوبا العقارية" خلال السنوات المقبلة، ودعم نمو علامتها التجارية في جميع أنحاء العالم."

من جانبه، قال رافي مينون: "يسرنا في "شوبا العقارية" التعاون مع نادي "أرسنال" لكرة القدم كشريك عقاري رسمي عالمي. ويجسّد تعاوننا مع مؤسسة عريقة في عالم كرة القدم مزيجاً من القيم المشتركة التي تجمع بين "فن التفاصيل" و "فن كرة القدم"، كما يعكس التزامنا الراسخ بأعلى المعايير. ويساهم هذا التعاون فيدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتسهيل وصولنا إلى المواهب والأسواق حول العالم. ويعد هذا التعاون محطةً فارقة في مسيرتنا، ونتطلع من خلاله إلى شراكةٍ مستقبلية طويلة الأمد مع نادي أرسنال."

بدوره، قال فرانسيس ألفرد: "يعد تعاوننا مع "أرسنال" كشريك عقاري رسمي عالمي لهذا النادي العريق حدثاً هاماً بالنسبة لنا، وخطوةً نوعية نحو تعزيز التميز والنمو في قطاعي العقارات والرياضة. ولقد لاحظنا اهتماماً متزايداً بالقطاع العقاري في دبي من العملاء البريطانيين، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز علامتنا التجارية في المملكة المتحدة والأسواق المجاورة. وإننا ننظر بثقة حيال هذا التعاون ونأمل أن نصل لمستوياتٍ جديدة من التميز، ونقدم فرصاً واعدة لمجتمع كرة القدم الموهوب في دبي."

واحتفالاً بالشراكة، ستقوم مجموعة مؤلفة من 1000 طائرة بدون طيار بعرض جوي في سماء مساكن شاطئ جميرا في دبي هذا اليوم (الجمعة 15 سبتمبر 2023) لمدة 15 دقيقة. وسيسلط العرض الضوء على الإرث العريق لنادي "أرسنال" والقيم المشتركة للعلامتين التجاريتين.

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نبذة عن "شوبا العقارية":

شوبا العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تستهدف تقديم مشاريع فاخرة عالية الجودة من الفئة المتوسطة والراقية، وترسيخ مكانتتها السوقية ضمن أفضل اثنتين من شركات التطوير العقاري في قطاع العقارات الخاصة في دبي.

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