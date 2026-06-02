ضمن محفظتها المتنامية بنظام حق الانتفاع، حصلت 39 فيلا عصرية ونادٍ اجتماعي في منطقة الصفوح على شهادة إنجاز المباني، على أن يبدأ التأجير في يونيو 2026.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية متعددة المجالات، اليوم عن استكمال أصول جديدة ضمن محفظتها في دبي هاربر ومنطقة الصفوح، بعد أن حصلت هذه المشاريع على شهادات إنجاز المباني وأصبحت قيد التشغيل الفعلي. وتمثّل هذه الخطوة محطّةً جديدة في الرؤية المستدامة للشركة لتطوير محفظتها الاستثمارية وتنويعها في مختلف أنحاء المدينة.

وتواصل شمال تنفيذ برنامج شامل من المشاريع الاستثمارية المدروسة بعناية في دبي هاربر، بهدف تطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى وجهة متكاملة لنمط الحياة البحري.

ومن أحدث الأصول التي دخلت حيّز التشغيل موقف سيارات متعدد الطوابق في دبي هاربر، الذي يأتي في الوقت المناسبة لتلبية أبرز الاحتياجات التشغيلية للوجهة في ضوء توسعها المتواصل. فهذا الصرح الحضاري مكوّن من تسعة طوابق، ويمتدّ على مساحة إجمالية تبلغ 31,487 متراً مربعاً، ليوفّر 845 موقفاً للسيارات بما ذلك المساحة المتاحة على سطح البناء.

كما شهدت محفظة الإيجارات المتنامية لدى شمال تسليم 39 فيلا عصرية ونادياً رياضياً في منطقة الصفوح الراقية. وتتميز كل فيلا بتصميم معماري حديث ومسبح خاص، لتقدّم تجربةً سكنيةً راقيةً في أحد أكثر الأحياء تفضيلاً في دبي. ومع حصولها على شهادات إنجاز المباني، أصبحت الفلل جاهزة للتأجير اعتباراً من يونيو 2026.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح ريتشارد تايلور، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة شمال القابضة: "إن استكمال الأصول الجديدة والنمو المستمر في محفظة الشركة يعكس المنهجية المدروسة التي نعتمدها في جميع مشاريع شمال. فنحن نركّز على تطوير عقارات متميزة تحقّق قيمةً مستدامةً على المستوى الثقافي والتجاري وترتقي بتجارب المستخدمين والسكان، سواء في مجالات المراسي البحرية، أو الضيافة، أو الجزر، أو البنى التحتية الاستراتيجية. كما نولي اهتماماً فائقاً بالجودة والتميّز التقني بدلاً من مجرد الإنتاج الكمي، ونتعاون مع شركاء هم الأفضل في مجالهم لتقديم مشاريع تواكب أعلى المعايير. ويأتي حصول أصولنا الجديدة على شهادات الإنجاز ودخولها مرحلة التشغيل دليلاً ساطعاً ومباشراً على هذا الالتزام".

تقود شمال رحلتها نحو النمو والتوسع بالتوازي تماماً مع تطور دبي المستمر كوجهة عالمية للعيش والعمل وتجربة الحياة، وبدورها تواصل الشركة تركيزها على الاستثمار في أبرز المواقع الاستراتيجية التي تثري المشهد الحضاري للمدينة، وتقديم أصول مصمّمة لتدوم طويلاً وتخدم المجتمعات والزوار لأجيال قادمة.

لمحة حول شمال

انطلقت من دبي، لتقديم كلّ ما هو استثنائي.

شمال هي شركة استثمارية متنوعة تُسهم في توفير فرص استثنائية من خلال محفظتها المتميزة من الاستثمارات والتجارب والأصول. وتعكس جميع مشاريعها طموحات دبي الكبيرة، وأجواءها الحيوية، وزخم النمو المتواصل فيها.

تشتمل المحفظة العقارية للشركة على مجتمعات متكاملة منظّمة، وأحياء نابضة بالحياة، ومساكن متميّزة، ووجهات للبيع بالتجزئة، ومساحات تجارية. وتسعى دوماً إلى تحويل المخططات الطموحة إلى واقع ملموس، ويتجسد ذلك في المشاريع الرائدة مثل دبي هاربر وحدائق ند الشبا، بما يفتح آفاقاً جديدة ويصنع وجهات ذات أثر حقيقي.

وفي قطاع الضيافة، تستثمر شمال في مختلف الفئات ضمن القطاع، بدءاً من التجارب الفاخرة، مروراً بوجهات أسلوب الحياة، ووصولاً إلى التجارب الميسّرة، وذلك بالشراكة مع علامات عالمية مرموقة مثل جميرا زعبيل سراي، وفندق هارت شورديتش لندن، وفندق ومساكن بكارات دبي، وسوشي سامبا، وفايف غايز.

كما تضم محفظة شمال مجموعة من أبرز وجهات الترفيه والمغامرات في دبي، بما في ذلك سكاي دايف دبي، وديب دايف دبي، وتجارب إكس دبي (إكس لاين، وإكس بارك، وإكس بارك جونيور، ومضمار دراجات إكس دبي)، وإنفلايت دبي. وتهدف الشركة من خلال هذه الوجهات إلى توفير تجارب لا تُنسى، وترسيخ مكانة دبي في طليعة وجهات سياحة المغامرات على مستوى العالم.

