مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية: ركاز العقارية تفوز ضمن تحالف استثماري بمشروع تطوير منطقة “شرق الهنداوية” لمتعدد الاستخدامات بقيمة إجمالية ٢ مليار ريال سعودي، ويبعد عن الحرم ١.٨ كيلومتر.

ويجري تطوير المشروع تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحويل الأحياء وتطويرها إلى مجتمعات حديثة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

يجمع التحالف خبرات متنوعة في مجال التطوير العقاري والاستثماري وإدارة المشاريع، حيث ضم بجانب ركاز العقارية شركتي الجادة الأولى للتطوير العقاري ودار الماجد العقارية “الماجدية”، للعمل على تطوير مشروع شرق الهنداوية، أحد أبرز المشاريع العمرانية بمكة المكرمة.

وقال خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة ركاز العقارية: “تواصل مكة المكرمة استقطاب المشاريع التحويلية والشراكات الاستراتيجية التي تعزز مكانتها كوجهة عالمية واستثمارية.”

وأضاف: “"ونتطلع إلى تحقق هذه الرؤية على أرض الواقع، بما يليق بمكانة المدينة المقدسة".

يمتد مشروع شرق الهنداوية على مساحة تقرب 235 ألف متر مربع، ويشمل مزيجًا من الاستخدامات السكنية والتجارية والمكتبية والضيافة، إضافة إلى مساحات عامة صُممت لتعزيز حيوية المجتمع وترابطه.

وأوضحت ركاز العقارية: “سيتم تطوير المشروع من خلال صندوق استثماري عقاري تديره شركة جدوى للاستثمار، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويعزز فرص تحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.”

نظرًا لقربه من المسجد الحرام، من المتوقع أن يسهم المشروع في دعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص جديدة للأعمال والسكان.

نبذة عن ركاز:

تُعد ركاز شركة تطوير عقاري سعودية تركز على إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات عالية الجودة، بما يسهم في بناء مجتمعات مزدهرة وتحقيق نمو مستدام. ومنذ عام 1997، نفذت الشركة مشاريع متنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد للعملاء والمستثمرين والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

