الكويت، أعلنت الشركة العملية للطاقة ش.م.ك،ع المدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز (ألف طاقة - ALFTAQA)، وهي الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، عن توقيع اتفاقية صانع السوق مع شركة الاستثمارات الوطنية، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للاستقبال القوي من المستثمرين الذي حظي به الطرح العام الأولي للشركة العملية للطاقة، وتعزيزاً للسيولة التداولية لصالح المساهمين.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة الاستثمارات الوطنية بإدخال أوامر بيع وشراء مقترنة على سهم الشركة العملية للطاقة خلال جلسات التداول، ضمن نطاق سعري محدد وحد أدنى للأوامر، وبما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على السهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الترتيبات في تعزيز سيولة التداول ودعم توازن العرض والطلب على سهم "ألف طاقة" بما يخدم مصلحة المستثمرين.

يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية قامت بتولي مهام مستشار الإدراج الحصري ووكيل الاكتتاب الحصري ومنسق رئيسي ومدير اكتتاب مشترك للطرح العام الأولي الناجح للشركة العملية للطاقة وإدراجها في السوق الأول لبورصة الكويت في ديسمبر 2025. وقد شهد الطرح إقبالاً لافتاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تخطت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة بأكثر من 5 أضعاف، وبقيمة تغطية أولية بلغت 276 مليون د.ك.

نبذة عن الشركة العملية للطاقة

الشركة العملية للطاقة ش.م.ك. (رمز التداول: ألف طاقة - ALFTAQA)، هي الشريك المحلي الأول والرائد فيفي خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في الكويت والمنطقة، تضم الشركة أكثر من 1,700 موظفاً، وتدير 20 منصة حفر في مختلف مناطق البلاد، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات عبر قطاعين رئيسيين هما خدمات الحفر وخدمات حقول النفط عبر دورة حياة البئر الكاملة، بما في ذلك: الإصلاح والصيانة، والحفر الاتجاهي، وأسلاك الرفع والتنزيل، والأنابيب الملفوفة، وتسميت الآبار، وهندسة سوائل الحفر، وإدارة المضخات الغاطسة الكهربائية، والفحص، وخدمات الورش الفنية. كما تجمعها شراكات استراتيجية مع رواد التقنية العالميين مثل "كي سي أيه ديوتاغ (KCA Deutag)"، و"سي بي فين (CPVEN)"، و"كوسل (COSL)" و"إكسبرت أوبتيما (Expert Optima)"، و"نافتو سيرف (NaftoServ)"، و"تي آر جي (TRG)"، و"جيري (Jereh)"، و"كيروي (Kerui)". تأسست الشركة العملية للطاقة في عام 2015 وتهدف إلى ترسيخ مكانتها لتكون المزوّد الأول لخدمات التنقيب والإنتاج في الكويت والمنطقة.

علاقات المستثمرين

إيمان البطل

ir@actionenergykw.com

الاستفسارات الإعلامية

سعد البرازي

saad@bensirri.com

