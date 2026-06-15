القاهرة: أعلنت شركة بلتون لإدارة الأصول، التابعة لشركة بلتون القابضة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة تيلدا المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف إتاحة منتجات بلتون الاستثمارية وصناديقها عبر منصة تيلدا الرقمية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى حلول استثمارية موثوقة من خلال تجربة رقمية سلسة تتيح الاستثمار دون عمولات بإستثناء صناديق المعادن النفيسة، مع إمكانية تحويل الأموال المستردة مباشرة إلى بطاقة تيلدا، في خطوة تستهدف تبسيط تجربة الاستثمار وتعزيز الوصول إلى الخدمات الاستثمارية لشريحة أوسع من المستخدمين.

وتجمع الشراكة بين الخبرة العميقة والمصداقية التي تتمتع بها بلتون في إدارة الأصول، وبين سهولة الاستخدام والتجربة الرقمية السلسة التي تقدمها تيلدا، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية بشكل مباشر وآمن من خلال تطبيق واحد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات المشاركة في الأنشطة الاستثمارية.

وبموجب الشراكة، ستتيح منصة "تيلدا" للمستخدمين الوصول إلى باقة متنوعة من صناديق الاستثمار المؤسسة والمدارة من قبل بلتون لإدارة الأصول، وتشمل صندوق “مائة مائة”، وصندوق “سبائك” للاستثمار في الذهب، وصندوق “بي-سيكيور” الذي يوفر درجة عالية من السيولة، بالإضافة إلى صندوق “وفرة" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مجموعة من الصناديق المتخصصة في قطاعات اقتصادية متنوعة.

كما تتيح منصة تيلدا فتح حساب استثماري باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط خلال دقائق، دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارات فعلية. تركز “تيلدا” على تبسيط تجربة الاستثمار لتناسب شريحة واسعة من المستخدمين، خاصة المبتدئين، حيث يمكن متابعة أسعار الأسهم لحظيًا وتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة، إلى جانب الاستثمار في صناديق بلتون المتنوعة، دون أي رسوم اشتراك أو عمولات بإستثناء صناديق المعادن النفيسة، وهو ما يمثل تحولًا في تكلفة الوصول إلى الأسواق المالية.

وتعليقًا على ذلك، قال خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون القابضة:

"تعكس شراكتنا مع تيلدا التزامنا بإتاحة الحلول الاستثمارية لشريحة أوسع من العملاء، مع تطوير تجربة الوصول إليها بما يتناسب مع التحول الرقمي المتسارع. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تقديم منتجات استثمارية موثوقة عبر تجربة سلسة وأكثر سهولة."

ومن جهته، قال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة تيلدا: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تقديم تجربة مالية متكاملة لمستخدمينا، تجمع بين الخدمات المالية اليومية وفرص الاستثمار ضمن منصة واحدة. ومن خلال التعاون مع بلتون، نتيح وصولًا مباشرًا إلى صناديق استثمارية موثوقة عبر تجربة رقمية بسيطة ومرنة، بما يسهم في تسهيل اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا."

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية بلتون لإدارة الأصول لتوسيع قنوات توزيع منتجاتها الاستثمارية وتعزيز حضورها في السوق المصري، من خلال الاستفادة من النمو المتسارع للخدمات المالية الرقمية والوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين.

-انتهى-

#بياناتشركات

عن بلتون بلتون لإدارة الأصول:

تُعد بلتون لإدارة الأصول، التابعة لشركة بلتون القابضة، أكبر مدير أصول مستقل في مصر وأحد أبرز شركات إدارة الاستثمارات في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 2004، تدير الشركة استثمارات تغطي أكثر من 20 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم حلولًا استثمارية مبتكرة تستند إلى خبرة عميقة بالأسواق والتزام راسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتستند بلتون لإدارة الأصول إلى فريق استثماري متخصص يتمتع بخبرات واسعة في الأسواق المحلية والإقليمية، ويتبنى نهجًا استثماريًا منضبطًا يرتكز على إدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام وتقديم نتائج متميزة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

بلتون القابضة:

كود البورصة المصرية (BTFH.CA) : هي مجموعة رائدة على مستوى القارة الأفريقية، يقع مقرها الرئيسي مصر، وتمتد عملياتها عبر ثمانية دول في أفريقيا. وتسعى بلتون إلى تمكين النمو في كل سوق تعمل فيه، من خلال منصة أعمال متنوعة ومتكاملة تشمل التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، وإدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، وحلول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الى جانب خدمات استشارات الموارد البشرية، والتوظيف، وإدارة المواهب، وبرامج التعليم والتطوير المصممة وفق لاحتياجات العملاء. وعبر منصتها الرقمية، تقدم المجموعة خدمات الادخار وحلول الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، يعكس التزامها بتوسيع نطاق الشمول المالي ودفع عجلة النمو المستدام في القارة الأفريقية.

للمزيد: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين: ir@beltoneholding.com

عن تيلدا:

تأسست تيلدا في عام 2021، وهي المنصة المالية الرقمية الرائدة في مصر، وأول تطبيق يجمع بين المدفوعات اليومية، وإصدار البطاقات، والاستثمار في الأوراق المالية داخل تجربة واحدة عبر الهاتف المحمول. تيلدا مرخصة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتصدر بطاقات مسبقة الدفع مدعومة من ماستر كارد، يمكن استخدامها أونلاين، وفي المتاجر، ومن خلال ماكينات الصراف الآلي. كما توفر تجربة تسجيل رقمية سهلة دون الحاجة إلى أوراق وباستخدام البطاقة الشخصية فقط. يتيح التطبيق للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري، ودفع الفواتير، وتتبع الإنفاق لحظيًا، والسحب من أي ماكينة صراف آلي، إلى جانب الاستثمار مباشرة في الأسهم المصرية وصناديق الاستثمار بدون عمولة، ومتابعة أسعار الأسهم لحظيًا، دون زيارة أي فرع. ومنذ إطلاقها للجمهور في عام 2022، أصبحت تيلدا أول تطبيق مالي متكامل في مصر، يساهم في إتاحة الوصول إلى المدفوعات، وأسواق المال، والأدوات المالية لملايين المصريين.