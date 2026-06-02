دبي، أعلنت "تاتلر آسيا" عن إطلاق سلسلة مسابقات تاتلر للبادل 2026، في محطة بارزة تمثل أول سلسلة مسابقات بادل رفيعة المستوى من نوعها في آسيا، حيث تمتد البطولة على مدى ستة أشهر، متنقلة بين عدد من أبرز المدن والمراكز الحيوية في المنطقة، لتوفر منصة ديناميكية تجمع بين المنافسة الرياضية وبناء العلاقات من خلال رياضة البادل التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتقام البطولة بدعم من شريكيها الإقليميين، حيث يشارك "ستاندرد تشارترد" بصفته الراعي الرئيسي، فيما تشارك "كلوب ميد" بصفتها الشريك الرسمي لتجارب أسلوب الحياة. وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط المدرجة ضمن جدول البطولة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه "ستاندرد تشارترد" إلى تعزيز علاقته بعملائه من خلال تجارب نوعية مصممة بعناية، تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية لتلامس اهتماماتهم وأنماط حياتهم. ومع تنامي تطلعات العملاء ذوي الثروات والملاءة المالية العالية، يواصل البنك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين حلول إدارة الثروات، وتجارب أسلوب الحياة، والصحة والرفاه، حيث توفر "سلسلة مسابقات تاتلر للبادل" منصة مثالية لترجمة هذا التوجه إلى تجربة واقعية، تتيح بناء روابط أعمق مع العملاء، وتبرز في الوقت ذاته قوة شبكة "ستاندرد تشارترد" الدولية وخبرته الواسعة في مجال الثروات.

وبهذه المناسبة قال السيد وسيم بن خضراء، رئيس الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق، ورئيس قسم الاتصالات في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان في "ستاندرد تشارترد":

"تجسد شراكتنا مع تاتلر آسيا توجهاً استراتيجياً في تواصلنا مع عملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الصحة والرفاه وإدارة الثروات. وتكتسب مشاركة دولة الإمارات في هذه المسابقات أهمية خاصة، باعتبارها السوق الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشارك في جدول البطولة، بما يعكس مكانتها الاستراتيجية ضمن شبكة ستاندرد تشارترد، ودورها المتنامي في مشهد الثروات العالمي. وفي ظل الانتشار المتزايد لرياضة البادل في الإمارات، نتطلع إلى تعزيز روابطنا مع عملائنا في بيئة تجمع بين التفاعل، وبناء العلاقات ".

ومن المتوقع أن تستقطب سلسلة مسابقات تاتلر للبادل أكثر من 2,000 مشارك عبر ثماني فعاليات تقام في سبع مدن، بما يجعلها منصة متميزة للمنافسة والتواصل وبناء العلاقات، فقد أصبحت الرياضة، خاصة لرواد الأعمال، مساحة مؤثرة للتفاعل الاجتماعي وتوسيع شبكات التواصل، سواء من خلال اللقاءات التي تجمع المشاركين داخل الملعب، أو عبر التجارب المصاحبة التي تعزز الصحة والرفاه خارجه، ومن هذا المنطلق، تلبي المسابقات تطلعات شريحة تجمع بين الطموح التنافسي، والاهتمام بنمط حياة متوازن، والبحث عن تجارب مختارة بعناية.

وتنطلق نسخة عام 2026 من بالي في إندونيسيا، قبل أن تنتقل إلى كوالالمبور، وبانكوك، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وشنغهاي، ودبي، على أن تختتم موسمها بالنهائي الإقليمي المرتقب في نوفمبر 2026.

ومن جانبه صرح ميشيل لامونيير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاتلر قائلاً:

"نواصل في تاتلر البحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع مجتمعنا عبر تجارب هادفة ومتميزة، وتعكس سلسلة مسابقات تاتلر للبادل تطور اهتمامات رواد الأعمال وصناع القرار اليوم، حيث تلتقي الرياضة بالصحة والرفاه وبناء العلاقات. ومن خلال شراكتنا مع ستاندرد تشارترد وكلوب ميد، نعمل على إطلاق منصة لا تحتفي بروح المنافسة فحسب، بل تعزز أيضاً الروابط والعلاقات والتجارب المشتركة في مختلف أنحاء المنطقة."

وقد صُممت "سلسلة مسابقات تاتلر للبادل" لتقدم أجواء نابضة بالحيوية داخل الملعب وخارجه، وسيحظى المشاركون والجمهور بتجربة تشمل:

رياضة نخبوية بأعلى المستويات: تتيح البطولة للاعبين فرصة المنافسة إلى جانب لاعبين محترفين وضدهم في فعالية Celebrity Pro-Am ، أو اختبار مهاراتهم ضمن فئتي الفضة والذهب في سلسلة تاتلر للبادل، وستقام جميع المباريات على ملاعب بمواصفات البطولات الاحترافية، وبإدارة تحكيمية متخصصة.

التواصل وبناء العلاقات: توفر البطولة فرصة للالتقاء بنخبة من أبرز رواد الأعمال، والقيادات التنفيذية، والشخصيات المؤثرة وصناع القرار في آسيا.

تجارب ضيافة راقية: توفر البطولة خيارات منتقاة بعناية من المأكولات والمشروبات الراقية، تمتد من المرطبات المقدمة في الملاعب إلى تقديمها في اللقاءات الاجتماعية التي تعقب المباريات.

الرفاه الصحي والتعافي: تضم البطولة مناطق مخصصة للتعافي وبرامج رفاه صحية مصممة بما يناسب أنماط الحياة عالية الأداء.

نظام المنافسات

تتضمن البطولة عدة فئات تتيح المشاركة لمستويات مختلفة من اللاعبين:

فئة البرونز ضمن سلسلة مسابقات تاتلر للبادل: فئة مفتوحة للجميع، وتشمل زوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط. ويبدأ نظام المنافسة بمرحلة المجموعات، تليها الأدوار الإقصائية، على أن يتأهل الفائزون وأصحاب المركز الثاني إلى النهائي الإقليمي.

فعالية Celebrity Pro-Am: فعالية استعراضية تجمع مشاهير محليين بلاعبين محترفين في مباراة حماسية.

فئتا الفضة والذهب ضمن سلسلة مسابقات تاتلر للبادل: تمثلان أعلى مستويات المنافسة في السلسلة، وتشملان زوجي الرجال وزوجي السيدات، على أن يتأهل الفائزون وأصحاب المركز الثاني أيضاً إلى النهائي الإقليمي.

وجهات المسابقة:

المحطة الأولى: إندونيسيا

بالي، Bali Social Club

23 إلى 26 يوليو 2026

المحطة الثانية: ماليزيا

كوالالمبور، Pop Padel

8 و9 أغسطس و15 و16 أغسطس 2026

المحطة الثالثة: تايلاند

بانكوك، Pad Thai Padel

22 و23 أغسطس 2026

المحطة الرابعة: سنغافورة

سنغافورة، Mandala Racquet Club

28 و29 أغسطس 2026

المحطة الخامسة: هونغ كونغ، الصين

هونغ كونغ، سيتم تأكيد الموقع لاحقاً

أكتوبر 2026

المحطة السادسة: الصين

شنغهاي، سيتم تأكيد الموقع لاحقاً

أكتوبر 2026

المحطة السابعة: الإمارات

دبي، Prime Padel

أكتوبر 2026

ختام الموسم: النهائي الإقليمي

سيتم تأكيد الموقع لاحقاً

نوفمبر 2026

وتعد "تاتلر سبورتس" Tatler Sports منصة متخصصة في المحتوى والفعاليات، تستند إلى مفهوم بناء المجتمعات من خلال الرياضة والتجارب المشتركة، وتحتفي بروح المنافسة والتواصل. ولتسجيل الاهتمام والاطلاع على تفاصيل الفعاليات ومعلومات التسجيل وفرص الوصول المبكر الحصرية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لسلسلة تاتلر للبادل.

