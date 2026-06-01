برامج تدريب واستشارات ومبادرات لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتمكين الشباب والمرأة دعماً للتنمية المستدامة

أبوظبي، دمشق، في خطوة تعكس أهمية دعم مسارات التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية، وقّعت شركة نايا للاستشارات في أبوظبي وشركة رواق للاستشارات في دمشق مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير برامج تدريبية واستشارية متخصصة في مجالات البيئة، التغير المناخي، المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ووقع الاتفاقية المهندس عماد سعد، المدير العام لشركة نايا للاستشارات ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، ووائل يوسف الشريك المؤسس والمدير العام لشركة رواق للاستشارات المحدودة، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ برامج تدريبية عامة ومتقدمة تستهدف القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في سورية، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة في مأسسة وتطبيقات المسؤولية المجتمعية والاستدامة داخل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وتشمل مجالات التعاون إعداد تقارير المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وبناء الخطط الاستراتيجية والأدلة التنفيذية، وإدارة الجوائز المؤسسية وفق أفضل المعايير الدولية، بما في ذلك تطوير جوائز متخصصة للوزارات والمؤسسات اعتماداً على نموذج التميز الأوروبي EFQM المعمول به في عدد من الدول المتقدمة. كما تتضمن الاتفاقية إطلاق وإدارة المبادرات التنموية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإنتاج الكتب العلمية المتخصصة في مجالات التنمية والاستدامة.

وأكد المهندس عماد سعد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود شركة نايا لتوسيع شبكة شراكاتها الإقليمية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية في سورية تتطلب إعادة بناء رأس المال الاجتماعي والثقة المجتمعية إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد. وأضاف أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً في دعم التنمية والاستقرار وتمكين الشباب والمرأة، لافتاً إلى العمل على إعداد دليل مرجعي حول “تطبيقات الاستدامة في الحياة العامة في سورية” بهدف نقل أفضل الممارسات وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح وائل يوسف أن سورية تمر بمرحلة تحول اقتصادي تحتاج إلى ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين رأس المال الوطني ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية دعم الفئات الأقل دخلاً وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد منتج وأكثر عدالة. وأضاف أن التعاون مع شركة نايا وشبكة بيئة أبو ظبي سيسهم في نقل الخبرات الإقليمية والدولية في مجالات البيئة والمناخ والمسؤولية المجتمعية، وفتح آفاق جديدة أمام برامج التدريب والمبادرات ذات الأثر المجتمعي داخل سورية.

ويُذكر أن شركة نايا للاستشارات تُعد بيت خبرة متخصصاً في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخي، بينما تُعتبر شركة رواق أول وكالة علاقات عامة في سورية بعد التحرير تُعنى ببناء السياسات الاتصالية للشركات وتعزيز حضورها الإعلامي محلياً ودولياً.

