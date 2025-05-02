وقعت سيليستيال اتفاقية جديدة لتعزيز سبل التعاون مع قطر للسياحة وزوروا قطر ومواني قطر.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات سوق السفر العربي، في خطوةٍ تهدف إلى مضاعفة عدد ضيوف سيليستيال في الدوحة خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث توفر رحلتين أسبوعياً خلال موسم الشتاء، إلى جانب اتفاقية الانطلاق والرسو من الدوحة الحالية التي تمتد بدورها لثلاث سنوات.

وأطلقت سيليستيال العالم الماضي برنامج أيام الصحراء على متن سفينة سيليستيال جورني التي تتسع لما يصل إلى 1260 ضيفاً، حيث انطلقت الرحلة ورست في الدوحة، قطر. وشهد الموسم الأول إبحار 14,500 ضيفاً إلى الدوحة على متن سفن سيليستيال، وبلغت نسبة القادمين من دول الخليج والمناطق المحيطة بها 10%. ومن المقرر أن تعود سيليستيال إلى المنطقة مع سفينتين في ديسمبر هذا العام، بالإضافة إلى رحلات أسبوعية إلى قطر، وذلك استكمالاً لنجاح الموسم الافتتاحي في الخليج العربي، والذي تم تمديده نظراً للإقبال الكبير.

• رحلة أيام الصحراء ذهاباً وإياباً من الدوحة لمدة سبع ليالٍ، تتوقف في جزيرة صير بني ياس وأبوظبي والبحرين، مع إقامة لليلة واحدة في دبي. وتبدأ الأسعار من 1478 دولار أمريكي لشخصين على متن رحلة تمتد لسبع ليالي؛ شاملة لجميع الوجبات والمشروبات الخفيفة وخدمة الواي فاي.

وستنضم سفينة سيليستيال ديسكافري، التي تتسع 1360 ضيفاً وشهدت مؤخراً إجراء عمليات تجديد، إلى سيليستيال جورني في المنطقة، لمدة ثلاث سنوات متتالية خلال مواسم الشتاء، في رحلاتها الشهيرة آيكونك أرابيا للإبحار لمدة ثلاث أو أربع أو سبع ليالٍ. وتبحر الرحلة ذهاباً وإياباً من أبوظبي، ويشمل خط سير الرحلة زيارة الدوحة ودبي وجزيرة صير بني ياس وخصب، بالإضافة إلى زيارة هي الأولى من نوعها إلى رأس الخيمة. وتبدأ الأسعار من 718 دولار أمريكي لشخصين على متن رحلة تمتد لثلاث ليالٍ؛ و918 دولار أمريكي لشخصين على متن رحلة تمتد لأربع ليالٍ، شاملة لجميع الوجبات والمشروبات الخفيفة وخدمة الواي فاي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لي هاسليت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيليستيال: "يسرنا تعزيز أواصر شراكتنا مع قطر للسياحة وزوروا قطر ومواني قطر، حيث تشكل الدوحة واحداً من أهم الموانئ الرئيسية لسفننا والمفضلة لدى ضيوفنا، لذلك قمنا بزيادة عدد الرحلات البحرية في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع محطتي توقف أسبوعياً خلال موسم الشتاء.

كما يسرنا مضاعفة قدراتنا التشغيلية في المنطقة على امتداد السنوات الثلاث المقبلة، ولا سيّما بعد النجاح الكبير الذي حققته سفينة سيليستيال جورني في الموسم الأول في الخليج العربي، حيث ستنضم سيليستيال ديسكافري إلى المنطقة ابتداءً من ديسمبر هذا العام. وندرك الطلب المتزايد على رحلاتنا في منطقة الخليج العربي، ويسرنا أن نكون أول من يُساهم في إبراز جمال هذه المنطقة وتراثها العريق. ويسعدنها تقديم تجارب غامرة تُشجع على زيارة الوجهات التي نبحر إليها، وفي مدينة مزدهرة مثل الدوحة، سيجد ضيوفنا دوماً تجارب فريدة وأماكن مميزة تحلو زيارتها".

ويتضمن برنامج الرحلة الشاطئية عشر رحلات إلى قطر، تنقل الضيوف إلى قلب الدولة، بما في ذلك جولات تستكشف المعالم الثقافية للوجهة، ورحلات تجمع بين تجارب تناول الشاي وزيارة المساجد والإقامة على الشواطئ، ورحلات تمتد ليوم كامل ينظمها شركات إدارة الوجهات السياحية المتعاقدة مع سيليستيال، والتي قد تشمل سوق الصقور والجامع الكبير ومتاجر الوتيك الفاخرة والمتاحف المحلية الاستثنائية. وتفيد تقارير سيليستيال أنه خلال الموسم الأول كانت أكثر الرحلات القطرية شعبية هي المغامرة إلى البحر الداخلي، والتي تمنح الضيوف لمحة عن الحياة المحلية قبل نقلهم إلى الصحراء والخليج الواسع الشهير بتراثه الوطني. كما برزت الرحلة الثقافية عبر الدوحة، التي تأخذ الضيوف من سوق واقف وجزيرة لؤلؤة قطر وقرية كتارا الثقافية، لتصل إلى ميناء الداو ومتحف الفن الإسلامي الجميل. وتستمر كلتا التجربتين لمدة نصف يوم، مقابل أسعار تبدأ من 69 دولار أمريكي للشخص الواحد.**

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة منصة التجارة التابعة لشركة سيليستيال، أو التواصل مع ممثل تطوير الأعمال المحلي للشركة، أو الاتصال على الرقم 08082584170.



لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني celestyal.com، أو الاتصال على الرقم 08082584170.

لمحة حول شركة سيليستيال

سيليستيال هي شركة رائدة تعمل على مدار العام في مجال الرحلات البحرية وحائزة على جوائز مرموقة، وتواصل إرساء معايير تجارب السفر الفريدة من نوعها في الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي والخليج العربي. وترتكز الشركة على إرثها اليوناني العريق لتقديم أرقى مستويات الضيافة وضمان الاستمتاع بتجربة ثقافية أصيلة على متن السفينة أو على البر. وتُشغّل سيليستيال سفينتين جديدتين تستوعب كل منهما ما يصل إلى 1360 راكب، وتولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات المخصصة بما يضمن تهيئة أرقى الأجواء لاستقبال أكثر من 140,000 راكب سنوياً من أكثر من 130 جنسية مختلفة.

لمحة عن "زوروا قطر"

"زوروا قطر" هي الذراع الرئيسية لقطر للسياحة. وتتمثل رسالتها بالترويج للسياحة في دولة قطر وتوسيعها من خلال إبراز ثقافتها الغنية، وتطوير المعالم السياحية المميزة، وإثراء رزنامة قطر بالفعاليات والتجارب الفاخرة المتنوعة، لتصبح قطر هي الدولة الرائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. ويجسد تميّز الخدمات أساس عمل الشركة، مما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة السياحية وتعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي في دولة قطر. وتقوم الشركة بترسيخ حضور قطر العالمي وتعزيز قطاع السياحة من خلال شبكتها من المكاتب الدولية في الأسواق الرئيسية، إلى جانب المنصات الرقمية المتطورة والحملات التسويقية. الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com

لمحة عن قطر للسياحة:

قطر للسياحة هي الهيئة التنظيمية لقطاع السياحة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في الترويج للسياحة في دولة قطر وتوسيعها من خلال إبراز ثقافتها الغنية، وتطوير المعالم السياحية المميزة، وتوفير التجارب الفاخرة. وتسعى الهيئة إلى تنويع العروض السياحية في الدولة وزيادة معدل إنفاق السياح من خلال التشجيع على مشاركة القطاع الخاص وتعزيز استثماراته، وذلك من أجل الارتقاء بمكانة دولة قطر بصفتها وجهة رائدة للسياحة العائلية تمتاز بالجودة الاستثنائية للخدمات.

-انتهى-

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