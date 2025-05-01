أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة TSI Tech، التي توفر حلولاً تكنولوجية، والمتخصصة في المدن الذكية والأنظمة التعاونية.

ومن خلال هذا الاستحواذ ستعزز سيبكس محفظتها لحلول الأمن المادي، وستحسن قدراتها في مجال البنية التحتية الحيوية، وستوسع نطاق حضورها العالمي، وتدفع عجلة نموها. كما يتيح هذا الاستحواذ للشركتين التوسع عالمياً، وتقديم حلول أمن مادي متطورة للشركات والهيئات الحكومية، بما في ذلك حماية مراكز البيانات، ومراكز عمليات الأمن المادي، وحلول المدن الذكية لتعزيز السلامة العامة والاستجابة.

وتضع هذه الخطوة الاستراتيجية شركة سيبكس في طليعة التكامل بين الأمن السيبراني والأمن المادي والذكاء الاصطناعي والذكاء الحضري، ما يفتح أمامها فرص الدخول إلى أسواق جديدة ويعزز ريادتها في مجال حماية مدن المستقبل. كما تُمكّنها هذه الصفقة من الاستفادة من أوجه التآزر في مجالات البحث والتطوير، وابتكار المنتجات، وتطوير الأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ويوفر تكامل الأنظمة المادية والسيبرانية إطاراً أمنياً سلساً، ما يضمن إعداد المؤسسات وتجهيزها بشكل أفضل بما يؤهلها الكشف عن التهديدات ومنعها والتخفيف من آثارها بصورة فورية.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "يُمثل هذا الاستحواذ إنجازاً هاماً في مسيرة توسعنا الاستراتيجي، إذ يُعزز محفظة حلولنا للأمن المادي، ويُمكّننا من دخول أسواق جديدة وناشئة. ومع تزايد اعتماد حلول الأمن القائمة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتي تُعيد تشكيل المشهد الأمني، أصبح التقارب بين الأمن المادي والأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونهدف إلى تسريع نمونا ودفع عجلة الابتكارات الرائدة لدعم الحكومات والشركات في بناء بنية تحتية تتميز بالصمود وجاهزة للمستقبل من خلال دمج خبرات شركة TSI في أنظمة المدن الذكية والتعاونية مع حلولنا الأمنية القوية".

هذا وكانت شركة TSI قد رسخت مكانتها كشريك موثوق لشركات التكنولوجيا الرائدة والهيئات الحكومية والمؤسسات التجارية في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، استناداً إلى خبرة تربو على 15 عاماً. وقد لعبت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للمدن الذكية وحلول التكنولوجيا التعاونية.

بدوره، قال أليكس لاو، الرئيس التنفيذي لشركة TSI: "يسعدنا جداً التعاون مع سيبكس في إطار سعينا المتواصل لتوسيع آفاق الابتكار في مجال أمن المدن الذكية والبنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للنمو والتوسع، لا سيما في مجالات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا الآمنة. ونحن الآن في وضع جيد لتسريع تأثيرنا في الأسواق الرئيسية مع الحفاظ على الأساس المتين الذي بنته TSI على مر السنين، وذلك بفضل الانتشار العالمي لشركة سيبكس وخبرتها العميقة في مجال الأمن السيبراني".

عن شركة سيبكس القابضة CPX Holding

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 500 متخصص في الأمن السيبراني يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.cpx.net

نبذة عن شركة TSI Tech

تأسست شركة TSI Tech عام 2004 في سنغافورة، وهي شركة رائدة في توفير حلول ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية. تتمتع TSI بسجل حافل بالإنجازات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتتخصص في دمج الأجهزة والبرمجيات والاتصالات الآمنة بسلاسة لتوفير أنظمة مراقبة شاملة وإدارة حركة المرور وتتبع الأصول. تُمكّن منصات TSI المبتكرة جهات إنفاذ القانون وسلطات النقل والهيئات الحكومية من تعزيز الأمن والسلامة في المناطق الحضرية وكفاءة العمليات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://tsi.tech/.

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