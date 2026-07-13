المملكة العربية السعودية، الرياض - : كشفت شهبندر رسميًا عن هويتها الجديدة وتحول علامتها التجارية إلى Komrz، بالتزامن مع استراتيجيتها الجديدة المرتكزة على التجارة الإلكترونية الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وبداية توسعها من السعودية ومصر إلى الأسواق الخليجية والأوروبية.

يأتي التوجه الجديد بعد 3 سنوات من العمل تحت اسم شهبندر وبناء قاعدة تجار تضم أكثر من 20,000 تاجر وإطلاق منتجات متنوعة؛ بينها التجارة عبر الفيديو (Video Commerce)، ومنصة الذكاء الاصطناعي المخصصة للتجار.

وتعليقًا على التوجه الجديد، قال شادي عبدالشهيد، الرئيس التنفيذي لشركة Komrz: "اسم شهبندر كان بداية مهمة في رحلتنا، وبنينا من خلاله ثقة آلاف التجار. لكن طموحنا أصبح أكبر وتوجهنا انتقل من المنطقة إلى العالم، لذا اخترنا اسم Komrz للتعبير عن المرحلة القادمة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتوسع الدولي وبناء بنية تحتية جديدة للتجارة".

وبدأت رحلة Komrz ببناء المساعد ووكيل الذكاء الاصطناعي، Komi، ليُمثل خطوة محورية في توجه الشركة نحو بناء تجربة للتجار تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتساعدهم على إدارة أعمالهم وتطوير عملياتهم والتفاعل مع عملائهم بطريقة أكثر سرعة وذكاءً ومن خلال الأوامر النصية البسيطة.

وستتوسع الشركة تدريجيًا نحو التجارة الإلكترونية الذكية من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي تماشيًا مع التوجهات العالمية لتبني الذكاء الاصطناعي، وفي ظل سعيها لتوفير تجربة مختلفة وفريدة في الأسواق التي تعمل بها وتتوسع تدريجيًا لها.

وبهذا الشأن، قال شادي عبدالشهيد: "إطلاق Komi يمثل خطوة استراتيجية في توجهنا، لأننا نصنع وسيلة مختلفة للتجار لتطوير أعمالهم وتنميتها ولا نبني الأدوات لمجرد البناء، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي سيكون الشريك اليومي للتجار في عملياتهم التشغيلية واتخاذ القرارات خلال الفترة المقبلة".

تستهدف Komrz حاليًا بناء منظومة تجارة إلكترونية ذكية وشاملة لمساعدة التجار في الأسواق الخليجية والأوروبية، حيث بنت شراكات مع مجموعة كبيرة من مقدمي حلول الدفع والدفع الآجل؛ مثل مُيسر وتابي وتمارا وادفع باي في السعودية، بجانب تضمين حلول مثل سترايب وباي بال وكلارنا في الأسواق الأوروبية، إلى جانب شراكاتها مع حلول الشحن مثل أرامكس وفيدكس ويو بي اس وزاجل وسمسا وغيرها.

ستسهم التحولات الجديدة في تمكين التجار التقليديين أو المهتمين بالتجارة الإلكترونية من بناء متاجرهم بسلاسة من خلال منصة Komrz دون خبرة تقنية، وتضمين أهم التقنيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ضمن متاجرهم؛ مثل الفيديو والبث المباشر، وإمكانية تصميم المتاجر أو كتابة المحتوى أو إنشاء مقاطع صور وفيديو من خلال الذكاء الاصطناعي لتحسين المبيعات، مع توفير تحليلات لحظية لعملياتهم تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل وتوقع حالة السوق لاستباق المنافسين.

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عن Komrz:

تأسست Komrz في عام 2023 تحت اسم شهبندر وتمكنت من بناء قاعدة تضم أكثر من 20,000 تاجر في السعودية ومصر، وبدأت مرحلة التوسع الإقليمي والدولي في يوليو 2026 مع توجهها نحو التجارة الإلكترونية الحديثة المبنية على الذكاء الاصطناعي.

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الموقع الإلكتروني: https://komrz.com

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