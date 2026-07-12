القاهرة، تزامناً مع مرور 50 عاماً على تواجدها الراسخ في السوق المصري، أعلنت شركة "الخليج مصر للفنادق والسياحة"، التابعة لشركة العقارات المتحدة - الكويت، عن محطة تاريخية جديدة في مسيرتها الطموحة، من خلال إطلاق مشروعها السياحي الفاخر والمتكامل في مدينة شرم الشيخ والذي يشهد حالياً مرحلة متقدمة من التطوير والتخطيط الاستراتيجي تمهيداً لبدء تنفيذه. وتعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمثل المشروع نموذجاً جديداً للتعاون الهادف إلى تعزيز المقصد السياحي المصري، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تطوير وجهات متكاملة للضيافة ودعم التنمية السياحية المستدامة.

تعتزم شركة الخليج مصر ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه لتطوير واحدة من أكثر الوجهات السياحية المتكاملة تميزاً في شرم الشيخ ، والتي تجمع بين الضيافة والسكن و نمط الحياة الصحية والأنشطة الترفيهية ضمن مخطط تنموي متكامل. ويمتد المشروع على مساحة 354,458 متراً مربعاً، بواجهة بحرية 750 متراً من الشواطئ الرملية الطبيعية النادرة، كما يتمتع بموقع استراتيجي يبعد دقائق معدودة عن مطار شرم الشيخ الدولي وعلى مقربة من مراكز المؤتمرات والفعاليات الرئيسية في المدينة.

بدعم من رئاسة الجمهورية والهيئة العامة للتنمية السياحية شهدت هذه المناسبة توقيع بروتوكول لاستمرار التعاون مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، التي استحوذت من خلالها شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة على أرض المشروع عقب عملية تقييم وتخطيط شاملة ومتوافقة مع استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل. وقد مثّل شركة المنتزه في توقيع البروتوكول اللواء سامح شعيب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والذي كان لدوره القيادي ورؤيته الاستراتيجية أثر محوري في تحقق إطار التعاون الذي يستند إليه المشروع.

ومن جانبه، علّق اللواء سامح شعيب على توقيع بروتوكول التعاون قائلاً: "إن تعاوننا مع شركة رائدة بحجم الخليج مصر يعكس الرغبة المشتركة في صياغة آفاق جديدة للتطوير السياحي في شرم الشيخ. ونحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع الطموح من خلال تقديم كل سبل الدعم التي تضمن تطوير بنية تحتية سياحية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين والزوار وتسهم في دفع معدلات نمو القطاع إلى الأمام."

كما وقعت شركة الخليج مصر اتفاقية مع شركة HVS ، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في استشارات مشاريع الضيافة، لتقديم الدراسات السوقية ودراسات الجدوى الإقتصادية للشق السياحي الفندقي، إلى جانب اتفاقية مع شركة JLL لإجراء دراسات السوق والجدوى الاقتصادية ودعم إعداد المخطط العام للمشروع واستراتيجية التطوير والدراسات التخصصية للمشروع المتكامل، بما يضمن تطوير الوجهة وفقاً لأفضل الأسس والمعايير العالمية.

وقد شهد مراسم التوقيع كل من المهندس طارق الشاذلي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، والسيدة هالة مطر شوفاني، رئيس شركة HVS الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والأستاذ أيمن سامي، رئيس شركة JLL في مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي ومستشاري الشركات.

في هذا السياق، أعرب المهندس طارق الشاذلي عن البُعد الاستراتيجي لهذا التوسع قائلاً: "إن إطلاق وجهتنا الجديدة في شرم الشيخ يمثل تجسيداً حقيقياً لرؤيتنا الاستراتيجية القائمة على صناعة مقاصد سياحية متكاملة ومتعددة الاستخدامات تترك بصمة مستدامة في قطاع الضيافة. نحن لا نكتفي بتطوير منشآت فندقية عالمية، بل نعمل على صياغة استثمارات مرنة تدعم خطط التنمية السياحية للدولة وتخلق آفاقاً جديدة للنمو. وشراكاتنا اليوم مع رواد القطاع عالمياً هي الحجر الأساس الذي نضمن من خلاله تقديم معايير تشغيلية وتخطيطية استثنائية تليق بمكانة مصر كمقصد سياحي رائد."

وفي سياق متصل، صرّحت هالة مطر شوفاني، رئيس شركة HVS الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تفخر HVS بدعم شركة الخليج مصر في مشروع بهذا الحجم والطموح والرؤية طويلة الأجل. وتستمر مدينة شرم الشيخ في إظهار مقومات قوية في قطاع الضيافة وجاذبية عالمية للاستجمام، ونحن نشهد ثقة متزايدة من المستثمرين والمشغلين في مستقبل هذه الوجهة. إن مشاريع بهذا الزخم لا تكتفي بزيادة حجم المعروض من الوحدات السياحية فحسب، بل تعزز مكانة الوجهة بأكملها في مشهد الضيافة وسوق السياحة الإقليمي والدولي."

كما أشاد أيمن سامي، رئيس شركة JLL في مصر، بالاتفاقية قائلاً: "إن التخطيط الاستراتيجي المبني على دراسات السوق الدقيقة هو أساس نجاح الوجهات السياحية الكبرى. ومن خلال تعاوننا مع الخليج مصر، نسعى إلى تطبيق رؤى استشارية مبتكرة ومعايير دولية تضمن خلق قيمة مضافة ومستدامة للمشروع وتعزز قدرته التنافسية كوجهة جاذبة تواكب تطورات الأسواق العالمية."

ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، سيضم المشروع فندقاً فاخراً بإطلالات مباشرة على الخليج، ومجمعين سكنيين يحملان علامات تجارية عالمية، إلى جانب أول نادٍ شاطئي يحمل علامة تجارية عالمية في شرم الشيخ، والذي سيشكل أحد أبرز عناصر الجذب الرئيسية للمشروع، ومركزاً اجتماعياً وحيوياً نابضاً بالحياة على مدار العام مستضيفاً فعاليات وتجارب ترفيهية متنوعة تعزز مكانة المشروع كوجهة متكاملة للضيافة ونمط الحياة. كما سيضم المشروع مجموعة متنوعة من مناطق فعاليات الحياة الصحية والترفيهية ، بدعم من مشغلين عالميين متخصصين، بما يعزز جاذبية الوجهة للمقيمين والزوار ويسهم في تنويع المنتج السياحي المصري.

ويأتي التصور الحالي للمشروع ثمرة عملية تخطيط وتطوير موسعة تضمنت سلسلة من الدراسات والتقييمات الفنية والإقتصادية والسياحية التي أجراها نخبة من المستشارين المحليين والدوليين. ومع تطور المخطط العام وإضافة مساحات جديدة إلى نطاق المشروع، أجرت شركة الخليج مصر وشركاؤها مراجعة شاملة لضمان تحقيق أقصى أثر اقتصادي وسياحي ومجتمعي على المدى الطويل. وقد استكمل المشروع جميع الدراسات والتقييمات الاستراتيجية الرئيسية، وهو حالياً في المراحل النهائية من دورة الاعتمادات والموافقات تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

جدير بالذكر أن شركة الخليج مصر تأسست عام 1976، وتمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات في السوق المصري يمتد لأكثر من خمسة عقود. ومن أبرز أصولها فندقا "هيلتون القاهرة هليوبوليس" و"والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس"، حيث كانت السبّاقة في إدخال علامة "والدورف أستوريا" الفاخرة إلى قارة إفريقيا. ويمثل مشروع شرم الشيخ الجديد المحطة الأحدث في مسيرة الشركة، حيث يوفر وجهة متكاملة تجمع بين الضيافة والسكن والعافية والترفيه والتجارب المجتمعية ضمن إطار تنموي مستدام. ومن خلال تعاونها الاستراتيجي مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار و HVS و JLL وشركاء التشغيل المستقبليين، تسعى الخليج مصر إلى تطوير وجهة نوعية تعزز المشهد السياحي في شرم الشيخ وتدعم رؤية مصر لتصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

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