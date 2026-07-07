الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : تستعد مجموعة إعمار للضيافة لإطلاق فيدا الجادة في وقت لاحق من هذا العام، لتقدم تجربة ضيافة عصرية جديدة تنبض بأسلوب الحياة في مشروع الجادة.

ويمثل فيدا الجادة محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية، إذ يُعد واحداً من اثنين فقط من فنادق فيدا ذات الخمس نجوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد الفندق المرتقب مفهوماً راقياً يعكس هوية علامة فيدا، من خلال تقديم تجربة ضيافة ترتكز على أسلوب الحياة، وتستلهم قيم التواصل الاجتماعي، والإبداع، وأنماط الحياة العصرية.

ويقع الفندق في الحي الإبداعي النابض بالحياة في الجادة، ليشكل جزءاً من وجهة ديناميكية تلتقي فيها الثقافة والتصميم وتجارب الحياة اليومية. وانطلاقاً من نهج فيدا الشبابي الذي يركز على تقديم التجارب، صُمم الفندق ليكون وجهة تجمع الضيوف والسكان في مساحة تتيح لهم التواصل والإبداع واكتشاف تجارب جديدة.

ويتميز الفندق بموقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية، بما في ذلك المدينة الجامعية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، كما يبعد دقائق معدودة عن مطار دبي الدولي وكورنيش الشارقة فهو قريب من كل شيء

حيث انه صُمم ليمنح ضيوفه شعوراً وكأنهم في مساحة خاصة بهم.

ويضم الفندق مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة، إلى جانب وحدات سكنية مخصصة للإقامات الطويلة، صُممت لتلبي احتياجات الضيوف سواء للإقامات القصيرة أو الممتدة. كما تم تصميم مختلف مرافق الفندق لتعزيز سهولة الحركة والانسيابية، بما يحقق توازناً مثالياً بين الحيوية والهدوء.

وتأتي خيارات الطعام والمساحات الاجتماعية ضمن تجربة متكاملة، بدلاً من كونها مرافق منفصلة، حيث تمتد بين مطاعم تقدم خدماتها على مدار اليوم، ومقاهٍ عصرية، ومساحات خارجية مخصصة للتجمعات. كما تعكس مرافق التعافي المفهوم ذاته من خلال توفير بيئة متوازنة تدعم النشاط والاسترخاء على حد سواء.

وباعتباره جزءاً من الوجهة المتكاملة في الجادة، من المتوقع أن يسهم الفندق في تعزيز الهوية المتطورة للمشروع، وترسيخ مكانته كوجهة تلتقي فيها الحياة العصرية والثقافة والضيافة ضمن تجربة متكاملة.

استرشاداً بفلسفة فيدا القائمة على البساطة والدفء والإبداع، يقدم الفندق مساحات صُممت بعناية لتعزيز روح المجتمع، مع توفير مستويات الراحة والسهولة التي يتطلع إليها ضيوف وجهات الضيافة العصرية.

وبصفته أحدث إضافة إلى ملف اعمال مجموعة إعمار للضيافة المتنامية، يجسد فيدا الجادة التطور المستمر لعلامة فيدا والتزامها بابتكار وجهات نابضة بالحياة تجمع الناس من خلال تجارب هادفة وملهمة

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قبيل الافتتاح.

https://www.vidahotels.com/en/hotels/vida-aljada-sharjah/

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