منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتعزيز التعاون والابتكار واستكشاف فرص الاستثمار في مستقبل المدن المستدامة

أبوظبي، – أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC) عن استضافة النسخة الافتتاحية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية" (ADIS)، والتي ستعقد في مركز أبوظبي للطاقة يومي 17 و18 يونيو 2025 في العاصمة أبوظبي لتمثل محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للبنية التحتية المستدامة والمستقبلية.

تهدف القمة إلى توفير منصة شاملة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والمطورين والمقاولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف التوجهات الناشئة، واستعراض الحلول المبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير مدن مرنة ومتكاملة، وتعزز جودة الحياة تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "تعد قمة أبوظبي للبنية التحتية محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز ريادتها في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال جمع القادة والمبتكرين تحت مظلة واحدة، نسعى إلى توفير منصة تدعم التميز في قطاعيّ الإنشاء والتخطيط الحضري، ليُسهما في الارتقاء بمعايير جودة الحياة على مستوى العالم."

وستتيح "قمة أبوظبي للبنية التحتية" الفرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية الواعدة، وتشكيل شراكات استراتيجية فعالة، واستعراض حلول مبتكرة تُسهم في تصميم الجيل القادم من المدن الذكية والمرنة، بما يعزز جودة حياة السكان ويرتقي بالمشهد الحضري للإمارة.

وبدوره، قال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "تمثل قمة أبوظبي للبنية التحتية فرصة استثنائية للتفاعل مع قادة القطاع عالمياً، وتبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات. ومن خلال الجمع بين الخبرات الدولية والرؤية المحلية، نسعى إلى تسريع وتيرة التقدم في القطاع، واستكشاف فرص جديدة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للإمارة".

ستتضمن قمة أبوظبي للبنية التحتية جلسات حوارية رئيسية ونقاشات تفاعلية بمشاركة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الفكر والخبراء، حيث ستتناول تحديات القطاع وآفاقه المستقبلية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتوجهات المستدامة، بما يتماشى مع أهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الذكية في أبوظبي.

وسيجري الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل إضافية حول برنامج القمة، والمتحدثين المشاركين، وآلية التسجيل. ويهدف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من خلال هذه القمة إلى تعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الابتكار، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، بما يعكس التزام أبوظبي بتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة ترتقي بمكانتها العالمية.

يؤدي مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية دوراً محورياً في إدارة المشاريع الرأسمالية الكبرى في الإمارة، بما يضمن التنفيذ الفعال للمبادرات التنموية المرتبطة بالبنية التحتية، ويعزز جودة الحياة لمجتمع أبوظبي. كما يلتزم المركز بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتخطيط المشاريع، بما يواكب تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وابتكاراً.

بذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

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