قرار الإعفاء يتيح للشركات توفير قيمة الغرامات بما يصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فاينانشلز دوت كوم عن إطلاق خدمة الدعم المباشر والمجاني للعملاء على مدار الساعة لمساعدة الشركات على التقدم للإعفاء من غرامة التأخير في التسجيل الضريبي في دولة الإمارات، بعد الإعلان الأخير لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات.

وكشفت الهيئة أن الإعفاء من الغرامة التي تبلغ 10 آلاف درهم إماراتي يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الشركات على مواءمة أعمالها مع السياسات والمتطلبات الجديدة، وذلك في حال قدمت إقراراتها الضريبية للشركات خلال سبعة أشهر من الفترة الضريبية. كما يمكن للشركات التي دفعت غرامتها للتسجيل بعد انتهاء الفترة المحددة يوم 31 مارس 2025 الاستفادة من القرار.

ويوفر Finanshels.com خدمة الدعم المباشر والمجاني على مدار الساعة لمساعدة الشركات في الحصول على الإرشاد المالي وتقديم طلبات الإعفاء من الغرامات أو إعادتها. ويمكن للشركات التسجيل وتقديم الطلبات ومواجهة مختلف التحديات التي قد تظهر في اللحظات الأخيرة، مع إمكانية الاطلاع على المزيد من المعلومات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.finanshels.com.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد شفيق، الرئيس التنفيذي لدى فاينانشلز دوت كوم: "نهدف من إطلاق هذه الخدمة المجانية إلى تقديم الدعم المباشر للشركات للاستفادة من القرار الجديد. وعملنا على توفير الخدمة على مدار الساعة حتى لا يشكل الالتزام بساعات العمل تحدياً أمام الشركات، إذ يمكن التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب أو عن طريق الاتصال. وترسخ هذه الخطوة هدفنا في تعزيز إمكانية تحقيق جميع الشركات للامتثال المالي، خاصة لمالكي الشركات الصغيرة الذين لا يمتلكون المال الكافي للحصول على الاستشارات باهظة الثمن في دبي".

لمحة حول فاينانشلز دوت كوم

هي شركة تختص في قطاع التكنولوجيا المالية تدمج بين حلول الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وأفضل الخدمات المالية لتبسيط عمليات ضبط الحسابات والامتثال الضريبي والرواتب والتخطيط المالي. واستقطبت الشركة خلال عامها الأول أكثر من 2,000 عميل في العديد من القطاعات، مثل الخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي، والخدمات المهنية، والتجارة، والعقارات والإنشاءات، والتجارة الرقمية، وقطاع المأكولات والمشروبات. وتتجاوز فاينانشلز دوت كوم مفهوم الخدمات التي تقدمها الشركات المالية التقليدية، حيث تعتمد نموذج منصة كخدمة لتتجاوز حدود تطبيقات البرمجيات كخدمة. ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات البشرية، نجحت الشركة بأتمتة 70% من عملياتها المالية، في حين يضمن الخبراء الماليون الماهرون أداء المهام بكل دقة والامتثال التنظيمي. وتوفر الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة مميزة من الخدمات، مثل ضبط الحسابات، وإنجاز المعاملات على مدار الساعة، والتحليلات في الوقت الفعلي، والمصممة جميعها بما ينسجم مع اللوائح المالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

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