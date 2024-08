أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "Wio Bank PJSC“، أول منصّة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع "الاتحاد للطيران" تتيح للعملاء الأفراد"Wio Personal” فرصة غير مسبوقة لكسب أميال ضيف الاتحاد مقابل كل درهم إماراتي يتم ايداعه في حسابات الادخار الثابتة. يُمثل هذا البرنامج المبتكر قفزة نوعية في مجال مكافآت الخدمات المصرفية التقليدية، حيث يقدم البنك أميالاً دون الحاجة إلى بطاقة دفع. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود "Wio Bank" لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من خلال حلول مبتكرة تجمع بين الادخار والمكافآت الحقيقية.

بموجب البرنامج، يكسب العملاء ميلًا واحدًا من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل درهم إماراتي يُودع في حساب الادخار الثابت لمدة عام.



تجدر الإشارة إلى أنّ هذه النسبة المذهلة غير مسبوقة في قطاعَيْ البنوك والسفر. الإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من مدخراتهم مباشرة، حيث تُضاف الأميال إلى حساب ضيف الاتحاد الخاص بهم خلال أيام من فتح حساب الادخار الثابتة. تتيح هذه الميزة إمكانية التخطيط الفوري للسفر، مما يجعلها ميزة فريدة في السوق الحالية.

تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC قائلاً: " تُعَدُّ شراكتنا مع "الاتحاد للطيران" خطوةً محورية في مساعينا لإعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية بطرق مبتكرة في السوق وتساهم في تقديم قيمة إضافية فورية لعملائنا في كل من الادخار والمكافآت. فمن خلال تمكين عملائنا من كسب أميال مباشرة من ودائعهم، حن لا نعزز ثقافة الادخار فحسب، بل نمكِّنهم أيضاً من تحقيق الاستقلال المالي وتحويل أحلام السفر إلى واقع ملموس. نحن في "Wio Bank"، نواصل السعي لتحقيق أفضل الشراكات والعروض والمكافآت التي تعود بالنفع على عملائنا."

من جانبه، أضاف أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قائلاً: "لطالما كانت الشراكات المبتكرة جزءًا أساسيًا من برنامج ضيف الاتحاد، ونحن فخورون بالتعاون مع "Wio Bank" لتقديم منصة جديدة تمامًا لعملائنا لكسب الأميال. وفي إطار احتفالنا بتجاوز عدد أعضاء ضيف الاتحاد إلى 10 ملايين عضو، نعزز برنامجنا بتوفير المزيد من الفرص لأعضائنا لكسب الأميال التي يمكن استخدامها لقضاء العطلات أو استكشاف العالم معنا."

يحفز البرنامج العملاء على الادخار، مع إمكانية كسب ما يصل إلى 10 ملايين ميل ضيف. ومع بدء رحلات مكافآت ضيف الاتحاد من 5000 ميل فقط، يمكن لحاملي الحسابات الجدد استبدال الأميال برحلات إلى وجهات مذهلة. على سبيل المثال، يمكنهم حجز رحلة ذهابًا وإيابًا في درجة رجال الأعمال إلى لندن أو طوكيو مقابل 140,000 ميل فقط، أو رحلة ذهابًا وإيابًا في درجة السياحة الاقتصادية إلى جزر المالديف أو اسطنبول مقابل 30,000 ميل أو إلى أثينا مقابل 40,000 ميل.

يقدم برنامج ضيف الاتحاد لأعضائه تجربة مخصصة، مع إمكانية كسب الأميال من خلال الطيران أو الإنفاق مع الشركاء المحليين. ويمكن لأعضاء ضيف الاتحاد اختيار استبدال مكافآتهم برحلات طيران، وعطلات أو التسوق في متجر مكافآت ضيف الاتحاد ، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. وتساهم الشراكة الجديدة مع "Wio Bank" في تسريع إمكانية كسب الأميال، مما يساعد أعضاء ضيف الاتحاد على تحقيق أحلامهم في السفر وتحويلها إلى واقع ملموس.

تعكس الشراكة مع الاتحاد للطيران استراتيجية "Wio Bank" الشاملة التي تهدف إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لابتكار وتوسيع عروضها. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة، تهدف "Wio Bank" إلى تقديم فوائد استثنائية وقيمة مضافة لعملائها، ما يعزز مكانتها كمؤسسة مالية متقدمة ومبتكرة.

تم تأسيس Wio Bank لإعادة تعريف الخدمات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة لكل من الشركات والمستهلكين، حيث تقدّم منصة مصرفية يومية للأفراد Wio Personal، وهي ثاني منتج رقمي لها، هذا وتعمل على تغيير نظرة الأفراد إلى أموالهم وكيفية إدارتها وزيادتها. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المنصة المستخدمين رؤية مالية غير مسبوقة ومرونة عالية، لتكون نقطة الانطلاق لتحقيق الأهداف المالية الشخصية من خلال تجربة استثنائية تشمل البطاقات الذكية والمكافآت الحصرية.

نبذة عن Wio Bank PJSC

أطلقت منصة Wio Bank PJSC في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2022، وهي تجمع بين إمكانات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. وتعد Wio Bank أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت Wio Bank PJSC بتقدير خبراء القطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حيث شملت الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وجائزة أفضل بنك رقمي في دولة الإمارات، وجائزة أفضل بنك رقمي جديد، وجائزة أفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية في دولة الإمارات. وتصدرت مؤخراً قائمة "فوربس الشرق الأوسط" 2024 لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، مما يرسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.wio.io

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

نبذة عن ضيف الاتحاد

ضيف الاتحاد هو برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران ويضم 10 ملايين عضو منتسب من جميع أنحاء العالم. يستفيد أعضاء البرنامج من مجموعة من الامتيازات الخاصة وفقًا لحالة الفئة حيث تتاح لهم فرصة كسب واستبدال أميال ضيف الاتحاد من خلال السفر مع الاتحاد للطيران وشركائها، بالإضافة إلى الاستمتاع بمكافآت رائعة مع المئات من الشركاء من شركات السياحة والسفر. كما تمنح تقنية Miles on the Go المبتكرة من برنامج ضيف الاتحاد الأعضاء الفرصة لكسب واستبدال الأميال بسلاسة من خلال إنفاقهم اليومي مع مجموعة من الشركاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

-انتهى-

