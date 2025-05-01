حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية لإعادة رسم مشهد المدفوعات عالمياً

القاهرة: أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن مجموعة من الابتكارات والتقنيات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعالية Visa Global Product Drop، حيث تهدف إلى تسريع التحول نحو مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة في عالم التجارة والمدفوعات.

قال ريان مكينيرني، الرئيس التنفيذي لشركةVisa : "في عالم تتطور فيه طرق الدفع باستمرار، من الضروري أن تعمل هذه الحلول على شبكة موثوقة وآمنة ومرنة تواكب الابتكار. نستفيد من قوة شبكتنا العالمية وخبرتنا الممتدة لعقود لنقدم حلولاً من شأنها إعادة تشكيل مشهد التجارة الرقمية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة، لاسيما في بيئة مدعومة بالذكاء الاصطناعي".

خارطة طريق جديدة للمستقبل

استعرضت Visa خلال الحدث رؤيتها لتكامل الذكاء الاصطناعي مع التجارة الرقمية، موضحة كيف يمكن للمستهلكين قريباً تفويض "وكلاء ذكاء اصطناعي" للقيام بمهام البحث، والاختيار، والشراء، والإدارة نيابة عنهم.

ولإنجاح هذا النموذج، يجب أن يحظى هؤلاء الوكلاء بثقة العملاء والبنوك والتجار على حد سواء. وهنا، تلعب Visa دوراً محورياً عبر توفير وسيلة سهلة وموثوقة للشركاء – من منصات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا إلى البنوك والمؤسسات المالية – للوصول إلى شبكتها، مما يعزز الربط بين المشترين والبائعين عبر مدفوعات رقمية أكثر سلاسة وأماناً.

كما كشفت الشركة عن مبادرةVisa Intelligent Commerce، والتي تتيح للمطورين بناء الجيل القادم من حلول التجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت أيضاً عن شراكات في مجال العملات المستقرة، وتوسيع منصة Flex Credential، بالإضافة إلى منتجات جديدة تمنح المستهلكين خيارات دفع واستلام أكثر تنوعاً.

Visa Intelligent Commerce نقلة نوعية في التجارة

على مدار 25 عاماً، عالجت Visa أكثر من 3.3 تريليون معاملة. والآن، تستعد الشركة لنقل بنيتها التحتية ومعاييرها وخبراتها في التجارة التقليدية والرقمية إلى تجارة الذكاء الاصطناعي، وسيصبح بإمكان المستخدمين قريباً تفعيل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات اعتماد Visa ، والبالغ عددها 4.8 مليار، لإجراء المدفوعات لدى أكثر من 150 مليون تاجر عالمياً.

وأشار مكينيرني: "لطالما اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي لحماية المستهلكين عبر أنظمة كشف الاحتيال. واليوم، نستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكينهم، بما يمثل تحولاً جذرياً يجعل التجارة الرقمية أكثر تخصيصاً ورضا".

وأضاف: "لا يمكن لأي تجربة تجارة ذكاء اصطناعي أن تنجح دون عنصر الدفع، وهذا هو جوهر خبرتنا ومحل ثقة المستخدمين".

وفي سبيل تسريع تبني هذا النموذج، تتعاون Visa مع عدد من أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مثل : Anthropic، IBM، Microsoft، Mistral AI، OpenAI، Perplexity، Stripe وSamsung.

وقال جاك فورستيل، المدير التنفيذي للمنتجات والاستراتيجية فيVisa: "نرى إمكانات هائلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، من أداء المهام البسيطة مثل طلب الطعام، إلى اتخاذ قرارات معقدة كحجز مطاعم نادرة أو تذاكر حفلات مرموقة". "هذا التحول سيحدث ثورة في تجربة التسوق ويعيد تشكيل سلوك الشراء".

ابتكارات توسّع آفاق الدفع

تواصل Visa استثماراتها في مزايا وقدرات جديدة لتوسيع شبكتها وتعزيز تجربة الدفع الآمن والسلس:

Stablecoins: تواصل Visa ريادتها في مجال العملات الرقمية، معلنة عن التوسع لاستخدام العملات المستقرة من خلال بطاقات رقمية وتسويات مالية مرنة. وتتعاون في هذا السياق مع شركة Bridge التابعة لـStripe، لإطلاق بطاقة جديدة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية تقديم خدمات الدفع بالعملات المستقرة من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة (API) في عدة دول.

Flex Credential Expansion: بعد إطلاقه العام الماضي، يشهد منتج Flex Credential – الذي يتيح التبديل بين وسائل دفع متعددة في بطاقة واحدة – استخداماً واسعاً، وتخططVisa لتوسيع نطاقه ليشمل خطوط ائتمان، حسابات استثمار، برامج مكافآت، بطاقات تجارية وغيرها.

كما أعلنت عن شراكة مع Klarna لإطلاق هذا المنتج في الولايات المتحدة، وستكون Klarna أول من يقدم في أوروبا مزيجاً بين بطاقات الخصم وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، مانحة المستهلكين مرونة غير مسبوقة.

وسائل جديدة للدفع والاستلام

Visa Pay: خدمة جديدة تسمح بربط أي محفظة إلكترونية بأي تاجر يقبل Visa، سواء محلياً أو عالمياً، في المتاجر أو عبر الإنترنت، ومن المقرر إطلاقها تجريبياً في أسواق مختارة في آسيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية.

Visa Accept: تمكّن البائعين الأفراد من تلقي المدفوعات مباشرة على بطاقتهم من Visa باستخدام أي هاتف ذكي مزود بتقنية NFC، عبر خطوات بسيطة. الخدمة ستبدأ بشكل تجريبي في يوليو المقبل في أمريكا اللاتينية وآسيا.

نبذة عن Visa Inc.

تُعد Visa Inc. (رمزها في بورصة نيويورك V): شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتُسهل أكثر من 215 مليار معاملة سنوياً بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم. تسعى فيزا لربط العالم من خلال شبكة مدفوعات مبتكرة وآمنة وموثوقة، لتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار، انطلاقًا من إيمانها بأن الاقتصاد الشامل هو حجر الأساس لمستقبل حركة الأموال.

للمزيد من المعلومات: Visa.com

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