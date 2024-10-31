· تضمن الاتفاقية لطيران الرياض التموضع الاستراتيجي والفعال من خلال الحصول على مزيج مثالي لأسطول الطائرات والذي من شأنه تحقيق مستهدفات الوصول إلى شبكة الوجهات حول العالم.

· يسعى طيران الرياض لتعزيز جهوده في مبدأ الاستدامة حيث سوف يقوم بتشغيل أحدث أسطول من الطائرات وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود بوجود 132 طائرة تحت الطلب.

· تساهم الصفقة في دعم جهود طيران الرياض والأهداف طويلة المدى من خلال إيجاد أكثر من 200,000 فرصة عمل وتوفير الربط الجوي للعاصمة الرياض وحول العالم.

(الرياض):أعلن طيران الرياض الناقل الجوي الجديد والذي يتميز بمعايير عالمية، عن اتفاقية طلب شراء 60 طائرة من طراز إيرباص A321neo وذلك تعزيزاً لخطواته نحو تحقيق أهدافه الطموحة وتحضيرا لبدء عملياته التشغيلية في عام 2025. الأمر الذي يؤكد طموح المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران. حيث تم الإعلان عن توقيع اتفاقية الشراء في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة بمدينة الرياض وذلك بحضور السيد توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، والسيد كريستيان شيرار الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في شركة إيرباص.

تعتبر طائرات إيرباص من طراز A321neo من بين أكثر الطائرات استدامة وكفاءة في قطاع الطيران. حيث سوف يضمن طيران الرياض وجود المزيج الأمثل لأسطول طائراته من خلال اتفاقية شراء الطائرات الأولى التي تم الإعلان عنها مسبقا في عام 2023 بالإضافة إلى هذه الاتفاقية الجديدة لتواكب مستهدفات نمو شبكة الوجهات نحو عام 2030. وعليه وفي نطاق غير مسبوق لشركة طيران ناشئة، فإن طيران الرياض يصل حاليا إلى مجموع 132 طائرة ضمن أسطوله الجوي لدعم خطط النمو الكبيرة للشركة.

وبهذه المناسبة قال معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة "طيران الرياض"، الأستاذ ياسر الرميان: " نسعد بتحقيق خطوة مهمة أخرى في مسيرة شركة طيران الرياض، من خلال الطلب الثاني لأسطول طائرات طيران الرياض وهذه المرة بالشراكة مع إيرباص. حيث تعزز هذه الصفقة خططنا الطموحة في طيران الرياض وتحضيرا للانطلاق التشغيلي الفعلي في العام المقبل والتي من خلالها نسعى إلي بناء شبكة وجهات حول العالم لترسيخ مكانة العاصمة الرياض كمركز استراتيجي عالمي في قطاع الطيران."

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض"، السيد توني دوغلاس: “يعتبر هذا الطلب داعم لجهود طيران الرياض لتعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل أحد أكثر أساطيل الطائرات كفاءة واستدامة في قطاع الطيران. والذي من شأنه أن يساهم في دعم جهود المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية. كما سوف تعزز الصفقة بشكل كبير الأثر الاقتصادي الإيجابي للناقل الجوي الجديد للمملكة على الصعيد المحلي والعالمي، والمساهمة في عملية النمو المتسارع لمنظومة الطيران السعودي."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في شركة إيرباص السيد كريستيان شيرار " نفخر في إيرباص بالترحيب في طيران الرياض كشريك جديد لنا وأن نكون جزء مهم من رحلة انطلاقها الرسمي. سوف توفر طائرات إيرباص من طراز A321neo كفاءة عالية ونطاق واسع لعمليات طيران الرياض التشغيلية بينما تستعد للنمو السريع. إن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة نحو الابتكار والاستدامة حيث نتطلع في إيرباص للعمل سويا مع طيران الرياض لدعم النمو المستمر لقطاع الطيران في المملكة."

ويهدف "طيران الرياض" للريادة، حيث سيقوم بتجهيز أسطول طائراته بأحدث المميزات الرقمية وأكثرها تقدماً مع تزويدها لتجارب سفر مبتكرة تعد الأفضل في فئتها من ناحية تصميم المقصورة الداخلية للطائرات بالإضافة إلى الجيل الحديث من نظام الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

ويأتي تأسيس” طيران الرياض" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد. حيث سوف يساهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة، وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كمركز بارز وحيوي للأعمال على مستوى العالم، زيادة خيارات النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن والذي من شأنه زيادة حركة الركاب الدولية.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم، وحفاوة، والاستقبال، والأصالة، والضيافة.

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