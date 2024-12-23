القاهرة: في خطوة رائدة لتغيير مفهوم الاستثمار العقاري، أطلقت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر أحدث تطبيقاتها SAFE ، تحت مظلة ذراعها الابتكاري Madinet Masr Innovation Labs. تتيح منصة SAFE للمستثمرين فرصة استثنائية للاستثمار في العقار من خلال نظام الملكية الجزئية، وهو إمكانية امتلاك أكثر من شخص لحصص في عقار واحد بأسعار تنافسية بما يتناسب مع كافة الإمكانيات ويتيح لهم الاستفادة من العوائد بطريقة سهلة ومرنة وآمنة. يأتي إطلاق تطبيقSAFE والذي يعد الأول من نوعه في السوق العقاري المصري تجسيداً لاستراتيجية الشركة لتحفيز القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي.

يوفر تطبيق SAFE، المتاح حالياً على App Store وGoogle Play، منصة متكاملة تتيح إمكانية التملك الجزئي في مشروعات متنوعة من مختلف المطورين العقاريين، والتي تشمل جميع أنواع العقارات المدرة للدخل. ومن خلال هيكل ملكية مرن، يتم تقسيم قيمة الوحدة العقارية إلى حصص بقيمة 50 ألف جنيه للحصة الواحدة، مما يتيح للمستثمرين استخدام جزء صغير من سعر العقار، والتغلب على مشكلة رأس المال والاستفادة من العوائد دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمستثمر اختيار العقار وتحديد عدد الحصص بعد تسجيل بياناته من خلال إجراءات تتسم بالمرونة والسلاسة مع إمكانية الدفع كاش أو تقسيط عبر Paymob، كما يمكنه استلام العقود في منزله بمجرد تمويل العقار بالكامل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة. وتعرض منصة SAFE أرقى المواقع بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد حتي الآن مع استراتيجية التوسع لجميع انحاء القاهرة الكبري و المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم ، مما يتيح للمستثمرين تنويع محفظة استثماراتهم، وتقليل المخاطر، والاستفادة من عوائد إيجارية سنوية متوقعة بقيمة تصل الى ١٢% تصرف شهريا، علاوة على زيادة رأس المال بمعدل يصل إلى 30 % سنويا في المتوسط، مع زيادة قيمة العقار.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: "يمثل تطبيق SAFE نقلة نوعية في عالم الاستثمار العقاري في مصر. على مدار أكثر من 66 عامًا من وجودنا في القطاع العقاري المصري، كنا دائمًا سباقين بروح الابتكار لتقديم حلول عقارية تجذب مختلف شرائح المستثمرين، إيمانًا منا بأن العقار هو ملاذ آمن يجب أن يخدم كبار وصغار المستثمرين على حد سواء." وأضاف: "تسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، من خلال تقديم منتجات عقارية استثمارية مبتكرة ومرنة. يتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة التوسعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري ويدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية جاذبة."

يعد تطبيق SAFE أحد الحلول المبتكرة التي تم تطويرها من قبل Madinet Masr Innovation Labs، الذراع المتخصص في ابتكار منتجات لتطوير السوق العقاري في مصر. تحت شعار "الاستثمار مش حوار"، يسهل تطبيق SAFE الاستثمار العقاري أكثر من أي وقت مضى، حيث يتيح للمستثمرين الفرصة للاستثمار عبر الملكية الجزئية ، مما يعزز الشفافية ويسهم في تسهيل العملية الاستثمارية. تتولى المنصة إدارة وصيانة العقارات بشكل كامل، بما في ذلك إجراء الصيانة الدورية، إدارة الحجوزات والإيجارات، والتعامل مع المستأجرين وحل أي مشاكل طارئة. كما توفر المنصة لوحة تحكم شخصية (Dashboard) للمستثمرين لمتابعة قيمة استثماراتهم، مع إمكانية التخارج بكل سهولة وأمان، سواء بالبيع الكلي أو الجزئي لاستثماره.

ومن جانبه علق صلاح قطامش، نائب أول للرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية والاستثمارات لشركة مدينة مصر قائلا:" تطبيق SAFE هي منصة فريدة للاستثمار العقاري عبر الملكية الجزئية في مصر، وهي أحدث منتجات Madinet Masr Innovation Labs. تقدم المنصة للعملاء فرصة استثمارية مبتكرة في العقارات، حيث يمكن للمستثمرين من خلالها بناء محفظة عقارية متنوعة، والاستفادة من خدمات إدارة العقارات المتكاملة التي تقدمها شركة مدينة مصر، مما يضمن تحقيق أقصى قيمة لاستثمارات عملائنا بسهولة وأمان. تسعى Madinet Masr Innovation Labs دائمًا لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة في السوق العقاري تعكس التزامنا بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا، في إطار خطتنا الطموحة لتوسيع أعمالها وتقديم أحدث الحلول لتغيير مفهوم الاستثمار العقاري في السوق المصري."

يتضمن تطبيق SAFE للمستثمرين بيئة استثمارية آمنة، حيث يخضع الاستثمار في العقارات الجزئية للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع العقارات، بما في ذلك اللوائح الخاصة بتنظيم الملكية المشتركة والعقارات المدرة للدخل. تهدف مدينة مصر من خلال ابتكار حلول متميزة إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع ). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

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