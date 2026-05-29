مكّة المكرمة : سجّلت مجموعة stc أداءً غير مسبوق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك 1447هـ، مؤكدة جاهزيتها التشغيلية العالية وقدرتها على إدارة أحد أكبر مواسم الاتصالات وأكثرها كثافةً على مستوى العالم بالاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات اللحظي.

وخلال ساعات الذروة في الحرم المكي، ارتفع إجمالي استهلاك البيانات على شبكة stc بنسبة بلغت 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت حركة البيانات عبر شبكة الجيل الخامس (5G) بنسبة 60%، في انعكاس واضح لتنامي الاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية الذكية في المشاعر المقدسة.

واعتمدت المجموعة على منظومة تشغيلية ذكية نفّذت ما يصل إلى 15 ألف إجراء ذاتي في الساعة الواحدة، بهدف تعزيز موثوقية الشبكة وضمان استمرارية الخدمة وجودة الاتصال بشكل استباقي، من خلال اعتماد تقنيات متقدمة لإدارة الحركة وتحليل الأداء الفوري والتعامل الآلي مع المتغيرات التشغيلية أثناء أوقات الذروة.

وفي إطار تعزيز الجاهزية الميدانية، دفعت المجموعة بأكثر من 550 من الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المواقع الحيوية والمشاعر المقدسة، لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والمحافظة على استمرارية الخدمات دون انقطاع.

كما واصلت stc تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن عبر تشغيل 149 نقطة بيع وخدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية والمشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من ألف ممثل خدمة ومبيعات، و200 مترجم لمختلف اللغات، وذلك بهدف تقديم تجربة اتصال رقمية متكاملة للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس هذا الأداء حجم الاستثمارات النوعية التي تواصل مجموعة stc ضخها في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي عالمي لخدمة الحجاج، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم تجربة حج ذكية ومتصلة وآمنة بمعايير عالمية.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.

-انتهى-

#بياناتشركات