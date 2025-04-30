15 عاماً في سوق السفر العربي: "إدارة الضيافة القابضة" ترسّخ مكانتها كشريك رائد في قطاع الضيافة الإقليمي

مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية : تدخل "إدارة الضيافة القابضة"، وهي مجموعة ضيافة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرحلة مهمة من التوسع الإقليمي مع الافتتاح المرتقب لفندق "كورب مكة النسيم" وتوقيع اتفاقيتين استراتيجية خلال معرض سوق السفر العربي 2025. وتؤكد هذه التطورات التزام الشركة بالارتقاء بمعايير الضيافة، ودعم رؤية 2030 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

في مكة المكرمة، تستعد "إدارة الضيافة القابضة"، لافتتاح فندق "كورب مكة النسيم"، الذي يضم 460 غرفة ويقع في موقع استراتيجي لخدمة الحجاج الوافدين إلى المدينة المقدسة. ومن المقرر افتتاح الفندق بعد موسم الحج لهذا العام، حيث يجمع بين التصاميم الداخلية الأنيقة والمرافق الحديثة ليخلق بيئة ترحيبية تعزز التأمل الروحي والراحة الجسدية. ويضم الفندق مرافق متكاملة تشمل مركزاً لياقة بدنية مجهزاً بالكامل، ومجموعة متنوعة من خيارات الطعام التي تقدم مأكولات مميزة، ومقهى هادئ – جميعها مصممة بعناية لتحسين تجربة الحجاج.

فيما علّق هيثم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إدارة الضيافة القابضة"، قائلاً: "يمثل فندق كورب مكة النسيم توازناً دقيقاً بين الراحة المعاصرة والملاذ الروحي. لقد صممنا كل عنصر بعناية ليدعم راحة ورفاهية الضيوف، من الوجبات المغذية إلى الأجواء الهادئة، مما يمكنهم من التركيز الكامل على أداء مناسكهم." ويأتي افتتاح الفندق ضمن التزام "إدارة الضيافة القابضة"، الأوسع بدعم تطوير البنية التحتية للسياحة الدينية في المملكة، بما يتماشى مع المبادرات الوطنية الرامية إلى تحسين تجربة ملايين الزوار السنوية.

وخلال معرض سوق السفر العربي 2025، عززت "إدارة الضيافة القابضة"، توسعها الإقليمي من خلال توقيع اتفاقيتين رئيسيتين: عقد إدارة لفندق "كورب مكة النسيم" الذي يضم 460 غرفة، مما يعزز حضورها في المنطقة الشرقية، ومذكرة تفاهم لتطوير فندق جديد في الدمام. وتُظهر هذه الخطوات الاستراتيجية نهج "إدارة الضيافة القابضة"، المتوازن في خدمة قطاعي السياحة الدينية وسياحة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف عبد العزيز: "تعكس هذه الاتفاقيات نهجنا الاستراتيجي في التوسع، والمتماشي تماماً مع رسالتنا في خدمة القطاعات السياحية المتنوعة في المنطقة." ومع أكثر من 2600 غرفة قيد التشغيل أو قيد التطوير، تتمتع "إدارة الضيافة القابضة"، بموقع يؤهلها لتأثير كبير في مشهد الضيافة الإقليمي. وتواصل المجموعة الاستفادة من اتجاهات السفر الإقليمية والمبادرات الحكومية المدعومة لتعزيز النمو المستدام.

ومع احتفال "إدارة الضيافة القابضة"، بمرور 15 عاماً على مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، تؤكد هذه الإنجازات تطورها كشريك موثوق في قطاع الضيافة، يقدم حلولاً مبتكرة تتمحور حول الضيوف في سوق السياحة الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن إدارة الضيافة القابضة (HMH):

تأسست إدارة الضيافة القابضة (HMH) – في عام 2003 في دبي، وهي شركة متكاملة لإدارة الفنادق تفخر بكونها أكبر مشغل للفنادق الخالية من الكحول في المنطقة. توفر أتش أم أتش لمالكي ومطوري الفنادق مجموعة واسعة من حلول الإدارة ذات المستوى العالمي مع خمس علامات تجارية فندقية متميزة ومتكاملة تلبي قطاعات السوق المتنوعة من الرفاهية إلى نمط الحياة. وتشمل فنادق ومنتجعات باهي وفنادق ومنتجعات كورال وفنادق كورب وشقق إيوا الفندقية وفنادق إيكوس. وقد نجح التوسع الاستراتيجي لشركة أتش أم أتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطلاق عالم من الفرص مع خلق قيمة للمعنيين، والزملاء، والموظفين، والعملاء. تقع المحفظة الحالية في بعض أكثر الوجهات المرغوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود مجموعة من الفنادق قيد التطوير لزيادة البصمة الإقليمية لشركة أتش أم أتش.

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