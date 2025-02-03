عمّان، احتفلت "مجموعة المطار الدولي" بعام مميز في 2024، اتسم بإنجازات ومبادرات بارزة لمطار الملكة علياء الدولي عبر مجالات العمليات وتجربة المسافرين والاستدامة البيئية وتنمية المجتمع. وتُوّجت هذه الرحلة المليئة بالتقدم بتكريمات مرموقة أكدت مكانة المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، وأبرزها ميدالية اليوبيل الفضي التي منحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تقديرًا لإسهاماتها القيّمة في خدمة الأردن، وخاصة في دعم المجتمعات المحلية.

منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عام 2024 تمديدًا لمدة سبعة أعوام لاتفاقية امتياز "البناء -التشغيل –ونقل الملكية" (حتى عام 2039)، مما يضمن قدرتها على المحافظة على معايير الجودة العالية واستيعاب النمو المتوقع في حركة المسافرين. وأبرز هذا القرار ثقة الحكومة بمجموعة المطار الدولي، مؤكدًا نجاح مطار الملكة علياء الدولي بوصفه نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والإقليمي.

كُرّم مطار الملكة علياء الدولي لتميزه في تحقيق رضا المسافرين؛ حيث حصل للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثامنة في تاريخه، على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط" بناءً على نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2023 الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، إلى جانب حصوله على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وتجديده شهادة المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار الصادر عن المجلس الدولي للمطارات. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت مجموعة المطار الدولي على ختم التميّز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، تقديرًا لتحقيقها الأهداف المؤسسية.

فيما يتعلق بالبنية التحتية والعمليات في المطار، وقّعت مجموعة المطار الدولي اتفاقية مع "جورامكو" لبناء هنجر جديد، لتوسيع قدرات الصيانة وإيجاد 400 فرصة عمل. وبالإضافة إلى ذلك، جدد الطرفان عقدين لمدة 30 عامًا، مما يعزز الشراكة طويلة الأمد لدعم النمو الاستراتيجي للمطار. وتعاونت مجموعة المطار الدولي مع شركة مياه الأردن "مياهنا" لتركيب خط أنابيب بطول 11 كيلو مترًا، لتحسين شبكة المياه في المطار وضمان وصولها بشكل أفضل. وتم أيضًا تحقيق إنجاز بارز من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية الرئيسية في قطاع الطيران، لتنفيذ مشروع صنع القرار التعاوني في المطارات بحلول عام 2025، والذي يُعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بين المطارات العالمية الرائدة التي تبنّت هذا المشروع الدولي، مما يتيح تبادل البيانات في الوقت الفعلي لتحسين أوقات مناولة الطائرات، وتخطيط سعة المدرجات، واستخدام موارد المطار، واستهلاك الوقود، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز دقة مواعيد شركات الطيران.

عكست إحصائيات الحركة الجوية لعام 2024 التحديات المستمرة الناتجة عن التوترات الإقليمية التي أثرت على الأداء العام. فخلال العام، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 8,798,595 مسافرًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.4% مقارنة بإحصائيات عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 73,370 حركة طائرات، بانخفاض قدره 5.6% عن العام الماضي، وتم التعامل مع 75,450 طنًا من الشحن الجوي، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بعام 2023. وفي شهر كانون الأول، استقبل المطار 710,876 مسافرًا، وسجّل 5,863 حركة طائرات، (بارتفاع قدره 10.6% و5% على التوالي مقارنة بعام 2023)، بينما تعامل مع 5,632 طنًا من الشحن الجوي، (بانخفاض نسبته 12.5% مقارنة بالعام الماضي).

وسّع مطار الملكة علياء الدولي شبكته وعزّز مستوى الربط الجوي من خلال إطلاق مسارات مباشرة جديدة، سواء موسمية أو على مدار العام، إلى وجهات تشمل لندن ستانستيد ومانشستر وبرلين والعلا (عبر الملكية الأردنية) وموسكو (عبر الأردنية للطيران والملكية الأردنية). بالإضافة إلى ذلك، أسهم استئناف رحلات جوية رئيسية من قبل شركات الطيران كاملة الخدمات ومنخفضة التكلفة في إثراء عروض المطار بصورة أكبر.

ظهر التزام راسخ بالاستدامة من خلال التقدم في مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 4.8 ميجاواط، والذي سيجعل مطار الملكة علياء الدولي واحدًا من أكبر المطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُلبّي هذا المشروع نحو ربع احتياجات عمليات مجموعة المطار الدولي، ويُسهم في تقليل حوالي 12,000 طن من انبعاثات الكربون سنويًا، ما يُعد خطوة محورية نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية قبل عام 2050.

إضافة إلى ذلك، حصلت كل من مجموعة المطار الدولي ومؤسسة مجموعة المطار الدولي على تصنيف مميز لأدائهما في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بلغت 84/100 و92/100 على التوالي، من "ESG Score"، وكالة التصنيف الأوروبية المستقلة غير المالية.

في مجال تنمية المجتمع، احتفلت مؤسسة مجموعة المطار الدولي بتخريج الدفعة الخامسة من مركز التدريب "حرفتي"؛ حيث أكمل 112 طالبًا وطالبة بنجاح الدورات التي تُؤهلهم بمهارات أساسية لسوق العمل. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لخريجي "حرفتي" إلى 622 منذ انطلاقه، بما يتماشى مع تركيز المؤسسة على تمكين الشباب، وتنمية المجتمعات المجاورة، والاستدامة البيئية، إضافةً إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أظهرت مجموعة المطار الدولي أيضًا دعمها لريادة الأعمال المحلية، من خلال استضافتها لمسابقة "أيام الابتكار في المطارات" في الأردن، والتي أطلقتها مجموعة مطارات باريس، أحد أبرز مشغلي المطارات في العالم والمساهم الأكبر في مجموعة المطار الدولي. استهدفت المسابقة الشركات الناشئة التي تدفع الابتكار في قطاع المطارات؛ حيث تم تزويد الفائزين الثلاثة الأوائل من الأردن بالموارد والخبرات وتوصيلهم بالقادة لتقديم حلول مبتكرة وفاعلة في مجال الطيران.

وعقّب نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي على العام الحافل بالأحداث، قائلًا: "عند النظر إلى عام 2024، نفتخر كثيرًا بالإنجازات التي حققتها مجموعة المطار الدولي ومطار الملكة علياء الدولي. لقد حظينا بشرف تلقي تكريمات ملكية مرموقة وجوائز عالمية تعكس سعيَنا المستمر نحو التميز وخدمتنا للمملكة. تؤكد هذه الإنجازات مساعينا الراسخة لتعزيز تجربة المسافرين، وتبني الاستدامة، وتوسيع شبكة الاتصال العالمية لدينا. ستساعدنا إنجازات عام 2024 كثيرًا للاستعداد للمستقبل، بينما نواصل جعل مطار الملكة علياء الدولي مكانًا يشعر فيه جميع من يمر من أبوابه كأنهم في بيتهم، وكلّي ثقة بأنه سيستمر في الازدهار من خلال الدعم الراسخ الذي تقدمه الحكومة الأردنية وشركاؤنا وفريق عملنا ومساهمونا، معززًا مكانته بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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