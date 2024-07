مصر، القاهرة وقّعت مجموعة ماريوت الدولية وشركة ريلاينس فينشرز ش.م.م، الذراع الاستثماري لقطاع الضيافة التابع لشركة ريلاينس مصر، اتفاقية لافتتاح فندق موكسي في قلب القاهرة. ومن المقرّر أن يفتح الفندق أبوابه عام ٢٠٢٩، ليضفي على منطقة وسط القاهرة لمسة من الضيافة المرحة والتصميم العصري والأجواء الاجتماعية النابضة بالحياة.

سيكون فندق موكسي الجديد جزءًا من مشروع إعادة تأهيل مجمع لاظوغلي، الذي كان مقراً لوزارة الداخلية سابقاً. ويجري حالياً تحويل المجمع ليضم، إلى جانب الفندق، مساحات للمكاتب والعمل المشترك، ومحلات تجارية ومطاعم، فضلاً عن مرافق تعليمية وترفيهية متنوعة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير – شمال إفريقيا، ماريوت الدولية قائلاً: "نشهد طلباً متزايدًا على أماكن إقامة عصرية في وسط القاهرة، وستشكّل فنادق موكسي إضافة مميزة للمشهد الفندقي في العاصمة بأجوائها المرحة وتصميمها الأنيق. نحن متحمسون للتعاون مع ريلاينس فينشرز لنقدم للزوار تجربة فريدة تجمع بين المساحات الاجتماعية الحيوية والبرامج الجذابة التي تشتهر بها علامتنا التجارية، وذلك في قلب منطقة وسط البلد النابضة بالحياة وبأسعار في متناول الجميع."

وصرّح السيد مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس فينشرز، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع صندوق مصر السيادي و ماريوت الدولية لإضافة فندق موكسي إلى مشروعنا المتكامل في لاظوغلي بقلب القاهرة. يترجم هذا المشروع الحيوي رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مركز نابض يمزج بين الأعمال والتعليم والترفيه في بوتقة واحدة. وسيكون هذا المعلم البارز شاهداً على التزام ريلاينس بإعادة إحياء وسط البلد كوجهة سياحية مرموقة."

و قال السيد عمر الهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للسياحة والإستثمار العقارى وتطوير الآثار: "نحن متحمسون للتعاون مع ريلاينس فينشرز وماريوت الدولية على تطوير مجمع لاظوغلي عن طريق إضافة منتج فندقي جديد ومتميز يخدم شريحة مختلفة من السائحين خاصةً من الشباب للاستمتاع بمنطقة القاهرة التراثية الغنية ثقافياً ومعمارياً . يأتى هذا المشروع تماشياً مع هدف الصندوق للعمل على مشاريع إعادة توظيف المباني المختلفة التي تساعد علي إحياء المنطقة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها عن طريق الاستفادة من قيمتها المعمارية والتراثية. سيكون فندق موكسي معلماً فريدًا من نوعه في المنطقة، كونه من الفنادق التي تعتمد على التصميم والتجربة"

يقدم فندق موكسي وسط القاهرة غرف وأجنحة عصرية وذكية، صُممت خصّيصاً لتلبّي رغبات المسافرين ذوي الروح الشابة. ويشتمل الفندق علي مركزاً للياقة البدنية، ومساحات عامة تعجّ بالحيوية، ومطعماً مبتكراً للوجبات السريعة، إضافة إلى طاولات مشتركة تتيح للنزلاء فرصة الاتصال والعمل بكل سهولة.

يتميز الفندق بموقعه الاستثنائي في قلب القاهرة، على مقربة من معالم بارزة كميدان التحرير والمتحف المصري ودار الأوبرا، وعلى بعد خطوات من ضفاف النيل. ويحيط بالفندق مزيج فريد من العمارة التاريخية والمباني التجارية والأسواق النابضة بالحياة، مما يجعله نقطة التقاء مثالية بين عراقة الماضي ونبض الحاضر.

نبذة عن فنادق موكسي

تقدم موكسي تجربة فندقية فريدة تناسب كل من يحمل في داخله روح الشباب. بفضل انتشارها في أكثر من ٢٥ دولة عبر ١٣٥ فندقًا، نجحت موكسي في كسر القوالب التقليدية للإقامة الفندقية حول العالم. تبدأ المغامرة من لحظة تسجيل الوصول في بار موكسي، وتمتد لتشمل المساحات العامة النابضة بالحياة كاللاونج والمكتبة، وصولاً إلى الغرف الأنيقة رغم بساطتها.

تجمع موكسي بين التصميم العصري بلمسة صناعية والخدمة الودودة بأسعار في متناول الجميع، مما يتيح للنزلاء فرصة الاستمتاع بما يهمهم حقًا خلال رحلاتهم. تحتفي موكسي بالتميز والانفتاح والأصالة، مانحةً ضيوفها الحرية الكاملة للاستمتاع بأجواء المرح تحت شعار #atthemoxy.

لاكتشاف المزيد عن عالم موكسي، زوروا موقعنا www.moxyhotels.com وشاركونا اللحظات الممتعة عبر #atthemoxy على تيك توك وإنستغرام.

تفخر موكسي بانضمامها لبرنامج ماريوت بونفوي®، برنامج السفر العالمي من ماريوت الدولية. يمنح البرنامج أعضاءه مزايا حصرية تشمل مجموعة مميزة من العلامات التجارية العالمية، وتجارب فريدة ضمن "لحظات ماريوت بونفوي"، إضافة إلى امتيازات لا تضاهى كالإقامات المجانية وحالة النخبة. للانضمام مجانًا أو لمعرفة المزيد عن البرنامج، تفضلوا بزيارة marriottbonvoy.com.

لمحة عن ماريوت الدولية

تتخذ ماريوت الدولية (المدرجة في بورصة ناسداك برمز: MAR) من مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية مقرًا لها. تمتد مظلة الشركة لتشمل نحو 8,900 منشأة موزعة على أكثر من 30 علامة تجارية رائدة في 141 دولة ومنطقة حول العالم.

تتولى ماريوت إدارة وتشغيل الفنادق بنظام الامتياز، كما تمنح تراخيص لمنتجعات تمليك العطلات عالميًا. وتفخر الشركة بتقديم برنامج ماريوت بونفوي®، برنامج السفر المرموق الحائز على العديد من الجوائز.

لاستكشاف المزيد عن عالم ماريوت، ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني www.marriott.com. ولمواكبة آخر مستجدات الشركة، تفضلوا بزيارة www.marriottnewscenter.com. كما نرحب بكم للتواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك وحساباتنا الرسمية على منصتي إكس وإنستغرام @MarriottIntl.

لمحة عن شركة ريلاينس فينشرز

تمثل ريلاينس فينشرز ذراع الاستثمار الفندقي لمجموعة ريلاينس مصر. وتنطلق الشركة من رؤية طموحة تستهدف الاستفادة من النمو الملحوظ في قطاع السياحة والضيافة المصري، حيث تعكف على تطوير باقة متنوعة من المشاريع الفندقية، تتراوح بين الفنادق الراقية والشقق الفندقية في القاهرة والمحافظات الواعدة.

وتضع الشركة نصب أعينها هدف الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية في مصر، متماشية في ذلك مع الأهداف الاقتصادية للدولة. فهي تسعى لاستقطاب السياح والمستثمرين الأجانب على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز العائدات الاقتصادية.

وتعول ريلاينس للمشاريع على خبراتها العريقة في القطاع ورؤيتها الاستثمارية الثاقبة لتتبوأ مكانة رائدة في دفع عجلة النمو وإثراء المشهد الفندقي في مصر.

نبذة عن ريلاينس مصر

تأسست ريلاينس مصر على يد مجدي قصبجي عام 1998، وتفخر اليوم بمحفظة استثمارية قوية ومتنوعة تعكس نهجاً استراتيجياً لتعزيز النمو في مختلف القطاعات الواعدة، مساهمةً بذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

تمتد استثماراتها الاستراتيجية لتشمل تجارة مواد البناء والخدمات اللوجستية، وإنتاج الخرسانة الجاهزة، وعمليات التعدين. كما تعد ريلاينس من الرواد في مصر في مجالي إدارة المخلفات والوقود البديل. وقد توسعت استثماراتها لتشمل الخدمات المالية غير المصرفية، وإعادة تأهيل المناطق الحضرية، والضيافة، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، مؤكدةً بذلك التزامها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.relianceegypt.com

عن صندوق مصر السيادي

تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة. ويضطلع بمهام الإشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص. تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالميةInternational Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF) ، شبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد One Planet Sovereign Funds Initiative (OPSWF)، مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا The European, Middle East & North Africa Sovereign Wealth Funds Foundation (EMENA) واخيراً منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة (ASIF)Africa Sovereign Investors Forum.

