في الوقت نفسه، شاركت شركة "فيديك" نتائج دراستها "تحديد حجم سوق السفر ومعايير وكالات السفر الإلكترونية"، والتي تُحدد الفرص المتاحة لوكالات السفر الإلكترونية في الأسواق الرئيسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلطت دراسة بحثية حصرية، كُشف النقاب عنها في سوق السفر العربي هذا الأسبوع، الضوء على أهم اتجاهات السفر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي اليوم الثاني من المعرض، كشفت شركة "" توريزم إيكونوميكس"، التابعة لمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، عن رؤى مستقاة من تقرير"اتجاهات سوق السفر العربي: الترفيه والرفاهية وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض - الاتجاهات الرائدة في الشرق الأوسط".

وقد استكشف التقرير العوامل الرئيسية التي تُشكل قطاع السفر في الشرق الأوسط والخليج العربي، مُقدمًا تحليلًا مُعمّقًا لاتجاهات السفر الناشئة، وتفضيلات السفر المُتطورة، والآثار الاقتصادية في المنطقة، كما يتناول تقرير اتجاهات سوق السفر العربي نمو عدد الزيارات، وعدد الليالي الفندقية، والإنفاق في السفر الداخلي والخارجي، مُسلطًا الضوء على أسواق السفر الرئيسية والفرص المُستقبلية.

وفي معرض تقديمه للتقرير، قال ديف جودجر، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "توريزم إيكونوميكس" (إحدى شركات أكسفورد إيكونوميكس): "سيسجل السفر العالمي مستويات قياسية جديدة هذا العام، مستعيدًا بذلك اتجاهه الذي كان سائدًا قبل تفشي الجائحة العالمية، مع انتعاش الطلب الدولي والمحلي في جميع مناطق العالم".

وأضاف جودجر قائلاً: نشهد الآن إقبالًا متزايدًا على السفر، خاصةً مع تفضيل الناس للسفر على العديد من جوانب الإنفاق الأخرى، حيث تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وجهة سياحية شهيرة. في دول مجلس التعاون الخليجي، يتجاوز النمو المتوسط ​​العالمي، ويعتمد قطاع السفر في المنطقة بشكل كبير على الطلب الدولي، حيث يأتي أكثر من 85% من النمو المتوقع في الطلب على الإقامة في الشرق الأوسط من السفر الدولي".

هذا وقد شاركت مجموعة Trip.com، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات السفر، رؤاها حول الإمكانات الهائلة للمنطقة في جلسة بعنوان "الشراكة من أجل التقدم: إطلاق العنان لنمو السياحة من خلال التعاون المبتكر"، وعلى وجه الخصوص، تُتيح الاتجاهات الجديدة في السفر الترفيهي، والسفر التعليمي، وسفر كبار السن فرصًا جديدة للمنطقة.

وفي هذا السياق قالت جين صن، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Trip.com: "يُقدم الشرق الأوسط فرص نمو هائلة، ويُمثل حلقة وصل حيوية تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وقد ساهمت سياسات الدخول المُيسّرة، وزيادة الرحلات الجوية المباشرة، والاستثمارات القوية في السياحة في انتعاشه السريع، ومن خلال رؤيتنا لاتجاهات المستهلكين الجديدة، وتفانينا في الابتكار التجاري والتكنولوجي، نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع شركائنا الإقليميين لجذب المسافرين العالميين، وبناء مستقبل أكثر ترابطًا وازدهارًا".

كما شاركت اليوم شركة فيديك VIDEC، المتخصصة في أبحاث واستشارات عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع السفر، في معرض سوق السفر العربي برؤى مستمدة من أحدث أبحاثها التي تتناول فرص السوق في قطاعي الطيران والفنادق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند لوكالات السفر عبر الإنترنت.

وتغطي الدراسة، التي تحمل عنوان "تقييم فيديك لسوق السفر ومعايير وكالات السفر عبر الإنترنت"، الفترة من عام 2019 إلى عام 2028، وتقدم رؤى معمقة حول أسرع قطاعات سوق السفر نموًا، وتوقعات السوق المستقبلية، واتجاهات التوزيع الرئيسية التي تُشكل كل سوق.

وفي معرض تقديمه للبحث حول مستقبل سوق السفر العربي، قال فيريندرا جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيديك للاستشارات: "تتميز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند بأغلبية سكانية شابة ومتصلة رقميًا، كما تتمتع بقوة شرائية تُسهم في النمو السريع لقطاع السفر عبر الإنترنت، حيث تُعتبر الإمارات العربية المتحدة قرية عالمية بامتياز، بالإضافة إلى شهرتها كمركز تسوق رئيسي تجعلها وجهة مفضلة للسعوديين والهنود على حد سواء، كما تتمتع الأسواق الثلاثة بتقارب ثقافي وديني، وشبكة جوية ممتازة، حيث تُعد الجوانب الدينية، والرفاهية، ورحلات الطيران المرئي، والعافية من أهم العوامل التي ستواصل تعزيز النمو المرتفع لهذا الممر السياحي والسياحي".

وتقدر شركة VIDEC أن يصل إجمالي سوق السفر الجوي في الإمارات العربية المتحدة إلى 5.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% بعدما كان 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 32% عن عام 2019، حيث يقيس مؤشر أسعار السفر فرص السوق باستخدام منهجية جانب الطلب، مع مراعاة الحجوزات التي تتم من نقاط البيع المحلية فقط. ويستبعد المؤشر عمليات النقل/الترانزيت والحجوزات التي تتم من نقاط البيع الأخرى، وذلك للوصول بدقة إلى الإمكانات الحقيقية للطلب على السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما فيما يتعلق بالحجوزات، فقد تم تقدير القيمة الإجمالية لتذاكر الطيران المحجوزة عبر الإنترنت من خلال وكالات السفر الإلكترونية في الإمارات بنحو 679 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق، وفي الوقت نفسه، فقد شكلت القيمة الإجمالية للحجوزات عبر مواقع أو تطبيقات شركات الطيران 56% من إجمالي قيمة تذاكر الطيران عبر الإنترنت في عام 2024، وخُمس إجمالي قيمة تذاكر السفر في الإمارات، ما يمثل سوقًا بقيمة 851 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا لتقرير VIDEC، يُعزى هذا النمو إلى واجهات الحجز القوية لشركات الطيران وبرامج الولاء الجذابة، حيث تُولي شركات الطيران الكبرى، مثل طيران الإمارات والاتحاد، أولوية متزايدة للقنوات المباشرة عبر الإنترنت، مما يُعزز تفاعل العملاء من خلال تجارب سفر مُخصصة، بينما أثرت فلاي دبي تجربة عملائها من خلال التكامل مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُمثل بيئةً ديناميكيةً لوكالات السفر عبر الإنترنت، بفضل تنوع خيارات شركات الطيران ووجود عدد كبير من المغتربين، وتشير شركة VIDEC إلى أنه على الرغم من التحديات التي تُمثلها هذه الظاهرة من حيث الحفاظ على قاعدة عملاء مخلصين، إلا أنها ساهمت في خلق واحدة من أكثر أسواق وكالات السفر عبر الإنترنت تنافسيةً وربحيةً في العالم.

ومع التزايد المضطرد في الاعتماد على الخدمات الرقمية، فقد أصبحت القنوات الإلكترونية الوسيلة المُفضلة لحجوزات السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقًا لشركة VIDEC، فقد برزت وكالات السفر عبر الإنترنت كعوامل تمكين رئيسية، مُستفيدةً من التكنولوجيا المتقدمة والميزات المُركزة على المستهلك وحلول التكنولوجيا المالية لتقديم تجارب سفر سلسة.

غطّى فيريندرا جاين أسواق السفر ووكالات السفر عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند خلال عرضه التقديمي.

تختتم فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 غدًا في مركز دبي التجاري العالمي، وقد استقبل هذا الحدث هذا الأسبوع أكثر من 55,000 زائر من 166 دولة، وشارك فيه أكثر من 2,800 عارض، حيث تم انعقاد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، مستكشفةً كيف سيُشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.

ينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات IHG بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2025 يرجى زيارة الرابط التالي:

https://hub.wtm.com/category/press/atm-press-releases/.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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