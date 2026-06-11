توظيف عوائد الصفقة نحو فرص استراتيجية عالية النمو عبر منصات المجموعة الأساسية في قطاعي الطاقة والاستهلاك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2PointZero)، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، اليوم عن الاستكمال الناجح لبيع كامل حصتها البالغة 7.29% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة") إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة ش.م.ع، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة لشركة "العماد القابضة" (لِعماد). ويسهم هذا التخارج في تعزيز المركز المالي لمجموعة "2 بوينت زيرو" وزيادة مرونتها لاغتنام فرص واعدة عبر قطاعاتها الأساسية، مع الحفاظ على نهج منضبط يركز على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وسيتم توجيه عوائد الصفقة نحو تحسين هيكل رأس مال مجموعة "2 بوينت زيرو"، وتعزيز ميزانيتها العمومية، ودعم استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية على المستوى العالمي، بما يشمل مجالات الطاقة، والتعدين، والاستهلاك، والغذاء، والتغليف.

ومع قاعدة أصول تبلغ 135 مليار درهم، ورصيد نقدي بقيمة 9.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، وعقب استكمال الصفقة، ستكون مجموعة "2 بوينت زيرو" في موقع مالي متقدم يضعها بين الشركات التي تمتلك واحدة من أقوى الميزانيات العمومية في المنطقة، ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية عند 0.17 مرة، ونسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين عند نحو 2.0 مرة. وتمنح هذه القوة المالية المجموعة مرونة كبيرة لتوظيف رأس المال في شركات عالية الجودة وقادرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية، مع استهداف معدل عائد داخلي يتجاوز 15%، والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات مديونية متحفظة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو": "تؤكد هذه الخطوة أهمية الحفاظ على السيولة والمرونة المالية كركيزتين أساسيتين في إدارة المحفظة الاستثمارية في ظل المشهد الراهن للسوق. كما تتيح لنا مواصلة تنويع محفظتنا على المستوى العالمي وإعادة تدوير رأس المال، بالتوازي مع تعزيز قوة ميزانيتنا العمومية. ونواصل دراسة عدد من المجالات الاستراتيجية حول العالم بما يدعم طموحاتنا في تحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا."

بدوره قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "تعكس هذه الصفقة التوجه الاستراتيجي الواضح نحو تقليص الانكشاف على الاستثمارات بحصص أقلية، وإعادة توجيه رأس المال نحو المنصات المتكاملة في القطاعات الأساسية التي نواصل تعزيز حضورنا فيها. ويجسد هذا النهج رؤيتنا في إعادة تدوير رأس المال من الاستثمارات الفردية إلى أعمال مترابطة وأكثر تكاملاً، بما يضمن توظيف رأس المال بكفاءة أعلى وتعزيز العوائد لمساهمينا. وسيظل تركيزنا منصباً على توسيع أعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة وقيمة أكبر على المدى الطويل."

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو": "تعزز هذه الصفقة مركزنا المالي وتمنحنا مرونة أكبر لتوجيه رأس المال نحو الفرص التي نرى أنها قادرة على تحقيق أفضل العوائد طويلة الأمد لمساهمينا. وبعد نجاحنا في التخارج من شركة ’بال القابضة للتبريد‘ خلال عام 2025، تمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية إعادة تدوير رأس المال التي نعتمدها. وفي ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق، أصبحت السيولة النقدية تمثل ميزة استراتيجية حقيقية. وإلى جانب الرصيد النقدي للمجموعة البالغ 9.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول، تتيح لنا هذه الصفقة هامشاً واسعاً للتحرك والاستثمار في قطاعات استراتيجية على المستوى العالمي، تشمل مجالات الطاقة والتعدين والاستهلاك والغذاء والتغليف، بالتوازي مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال وتعزيز قوة ميزانيتنا العمومية."

وتعتبر "طاقة" من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في قطاعي المرافق والطاقة على مستوى المنطقة، حيث تؤدي دوراً محورياً في تعزيز أمن الطاقة، ودعم جاهزية البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد عبر عدد من الأسواق الرئيسية. وخلال السنة المالية 2025، سجلت "طاقة" صافي أرباح بلغ 7.5 مليار درهم، وحرصت على تسريع استثماراتها في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل والتوزيع.

وانسجاماً مع استراتيجيتها، ستواصل مجموعة "2 بوينت زيرو" التركيز على الأصول عالية الجودة، وتعزيز قيمتها من خلال الإدارة الفاعلة، وإعادة تدوير رأس المال نحو فرص تحقق عوائد مستدامة وطويلة الأمد. ويعكس هذا النهج توجه المجموعة نحو ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة قادرة على التوسع عالمياً وبناء حضور أقوى في الأسواق الرئيسية.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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نبذة عن مجموعة 2 بوينت زيرو

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والمنتجات الاستهلاكية، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

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وسيم الجردي رواد خطار

مجموعة 2 بوينت زيرو ويبر شاندويك للعلاقات العامة

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