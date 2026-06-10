الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "ترينا سولار"، الرائدة عالمياً في مجال حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إيكوهوب سولار"، المزوّد العالمي لحلول الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، والتي تمتلك مكاتب في الصين وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. وقد جرى توقيع المذكرة على هامش معرض "SNEC" للطاقة الكهروضوئية في شنغهاي، أحد أكبر معارض صناعة الطاقة الشمسية في العالم.

وبموجب هذه المذكرة، تعتزم "إيكوهوب سولار" شراء وتوزيع 600 ميغاواط من أحدث وحدات "ترينا سولار" من فئتَي "فيرتكس إن" من الجيل الثالث و"فيرتكس +S" من الجيل الثالث على مدى ثلاث سنوات. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية السكنية والتجارية في جنوب شرق آسيا، مع التركيز على تايلاند بوصفها سوقاً رئيسياً، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتمد وحدات "فيرتكس" من الجيل الثالث على أحدث تقنية "i-TOPCon Ultra" من النوع "إن" التي طوّرتها "ترينا سولار"، وتوفر قدرة قصوى تصل إلى 760 واط، وكفاءة عالية تبلغ 24.5%، وأداءً ثنائي الوجه قوياً للتطبيقات التجارية والصناعية ومحطات الطاقة الضخمة. كما يتيح تصميمها منخفض الجهد طاقة أعلى لكل سلسلة وكثافة طاقة أكبر، مما يساهم في تقليل متطلبات مكونات النظام وخفض التكلفة القياسية للطاقة.

أما وحدات "فيرتكس+ٍS" من الجيل الثالث، فتوظّف التقنية ذاتها في تصميم زجاجي مزدوج صغير الحجم وقوي، مناسب لأسطح المباني السكنية والتجارية، مما يحقق إنتاجية طاقة أعلى من المساحات المحدودة.

وفي هذا الشأن، قال هنري يوان، المؤسس والرئيس التنفيذي "لإيكوهوب سولار": "يواجه عملاؤنا في جميع أسواقنا ضغوطاً متزايدة لتحقيق عوائد أفضل من كل مشروع. تتيح لنا مجموعة وحدات "فيرتكس" من الجيل الثالث إمكانية الوصول إلى تقنية وحدات عالية الإنتاجية وموثوقة تدعم تصميماً أكثر كفاءة وتوفر قيمة طويلة الأمد. تعزز هذه الشراكة قدرتنا على خدمة عملائنا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول تلبي متطلبات السوق الفعلية."

من جانبه، قال تود لي، رئيس "ترينا سولار" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع "إيكوهوب سولار" بحضور إقليمي قوي في قطاعي الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في ظل توجه العملاء نحو حلول طاقة أكثر تكاملاً. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نوسّع نطاق الوصول إلى أحدث مجموعة وحدات "i-TOPCon Ultra" من "ترينا سولار"، ونضع في الوقت نفسه الأسس لتعاون محتمل في مجال حلول الطاقة الكهروضوئية والتخزين."

تعكس مذكرة التفاهم قدرة شركة "ترينا سولار" على دعم شركائها في الأسواق الإقليمية المتنوعة من خلال تقنيات عالمية متقدمة، وقدرات تصنيع قوية، وخدمات محلية متكاملة، مما يُمكّن العملاء من الوصول إلى وحدات عالية الكفاءة وحلول تخزين الطاقة في ظل تطور متطلبات المشاريع.

لمحة حول ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مريم عجاج - مديرة العلاقات العامة، ترينا سولار الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: mariam.agag@trinasolar.com

لجين محسن - مستشارة أولى، فكرة كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: lojayne.mohsen@fekracomms.com

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