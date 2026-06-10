الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت منصة webook.com اليوم عن استحواذها على شركة "سمارت موف" (SmartMove) البرتغالية المتخصصة في تكنولوجيا الفعاليات، وإدارة العضويات، وأنظمة حجز التذاكر، والتحكم في الوصول، وإدارة علاقات العملاء، وحلول التجارة الإلكترونية، والعمليات التشغيلية للفعاليات الرقمية.

يشكّل هذا الاستحواذ محطة بارزة في مسيرة قطاع التكنولوجيا في المملكة، ويجعل من webook.com واحدةً من أوائل منصات تكنولوجيا الترفيه والرياضة في السعودية التي تسعى للتوسع عالمياً من خلال الاستحواذ على منصة تكنولوجية أوروبية، مما يعكس تنامي قدرات الشركات السعودية على تصدير التقنيات والتوسع في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تأسست webook.com في المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على أبرز الفعاليات في المنطقة، قبل أن تتطور لتغدو منصة عالمية للتجارب الحية، حيث وصلت إلى أكثر من 17 مليون مستخدم عبر أكثر من 180 دولة، وقامت بمعالجة أكثر من 40 مليون طلب حجز تذاكر. ومن خلال الاستحواذ على "سمارت موف"، تدخل المنصة مرحلة جديدة من مسيرتها عبر تأسيس أول قاعدة تشغيلية لها في أوروبا، بما يمكّنها من توسيع نطاق تقنياتها وشراكاتها وعملياتها التشغيلية عبر القارة الأوروبية.

وتتمتع "سمارت موف" بخبرة تزيد على 30 عاماً في هذا المجال، وتعد واحدةً من أبرز شركات تكنولوجيا الرياضة في البرتغال، حيث توفر البنية التقنية المناسبة لمنصات حجز التذاكر وأنظمة عضوية المشجعين لأكبر الأندية البرتغالية، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والدوري البرتغالي لكرة القدم للمحترفين، وبطولات الكأس الوطنية، بالإضافة إلى منصات التذاكر للشركات.

ويجمع هذا الاستحواذ بين خبرة "سمارت موف" العريقة في إدارة عضويات الأندية، وأنظمة حجز التذاكر، والتحكم في الوصول، وإدارة الفعاليات، وبين قدرات webook.com في اكتشاف الفعاليات، وبيع التذاكر عالية الطلب، والتفاعل مع المشجعين، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات المضاربة، وإصدار التذاكر المرتبطة بالهوية، والتجارة الرقمية، وإرساء بنية تحتية قابلة للتطور للفعاليات.

وبهذه المناسبة، قال نديم بخش، الرئيس التنفيذي لـ webook.com: "تأسست منصة webook.com في المملكة العربية السعودية بطموح عالمي راسخ منذ انطلاقتها. وتمثل هذه الصفقة نموذجاً بارزاً لنجاح المملكة في مجال التكنولوجيا، إذ تعكس قدرة الشركات السعودية على تطوير منصات قادرة على المنافسة عالمياً، واستقطاب الخبرات والإمكانات العالمية، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل تقنيات الرياضة والترفيه".

وأضاف: " أتاحت رؤية السعودية 2030 للشركات السعودية بيئةً محفزة للتفكير بطموحات أكبر والتوسع نحو الأسواق العالمية بثقة. ومن خلال هذه الصفقة، نرسخ حضورنا في أوروبا عبر قاعدة تشغيلية قوية توفرها سمارت موف، إلى جانب خبراتها المتخصصة في عضوية كرة القدم، وبيع التذاكر، وتجارب حضور المباريات. ومع توحيد قدراتنا وخبراتنا، نتطلع إلى إعادة تعريف تجربة حجز الفعاليات الترفيهية المباشرة بما يلبي تطلعات الجماهير والمنظمين في مختلف أنحاء أوروبا".

واختارت webook.com البرتغال بوابةً لانطلاق عملياتها في أوروبا، مستفيدةً من مكانتها المتميزة في عالم كرة القدم، وقطاعها السياحي المزدهر، وبنيتها الرقمية المتطورة، وحيوية قطاع الفعاليات والترفيه المباشر فيها. ومن خلال الاستحواذ على "سمارت موف"، تعزز webook.com حضورها في السوق الأوروبية مع فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة، وشبكة علاقات راسخة مع العملاء، ومنصة تقنية متجذرة في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، قال أنطونيو بريكاتادو، مدير عام "سمارت موف": "نجحنا في ترسيخ مكانتنا كشريك أساسي في منظومة كرة القدم البرتغالية والعديد من الرياضات الأخرى، وذلك من خلال تقديم حلول متكاملة تغطي رحلة المشجع بالكامل، بدءاً من تسجيل العضويات ووصولاً إلى بيع التذاكر وإدارة تجربة حضور المباريات. ومع ما توفره منصة webook.com من إمكانات واستثمارات وشبكة عالمية واسعة، أصبحنا نتمتع اليوم بوضع قوي يؤهلنا لتوسيع نطاق هذا النموذج وتقديمه للأندية والملاعب في مختلف أنحاء أوروبا".

من جانبه، أضاف بخش: "هذا هو النوع من النمو العالمي الذي باتت شركات التكنولوجيا السعودية قادرة على تحقيقه. فلا تقتصر منجزاتنا على التوسع خارج حدود المملكة فحسب، وإنما أصبحنا ننقل إلى العالم ما طورناه في المملكة من بنية تحتية متقدمة، وخبرات تشغيلية رائدة، وطموح يدفعنا إلى المنافسة على المستوى الدولي".

ومن المتوقع أن تكشف webook.com عن المزيد من الشراكات والمشاريع في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار توسيع حضورها العالمي بشكل متنامٍ.

-انتهى-

#بياناتشركات