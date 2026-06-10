الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت ركاز العقارية عن انضمامها إلى الجادة الأولى للتطوير العقاري، والماجدية، والأهلي المالية لتأسيس صندوق استثماري جديد يركز على تطوير الأصول التعليمية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في المرافق التعليمية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في دعم جودة التعليم، وتعزيز البيئة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيتولى الأهلي المالية إدارة الصندوق، فيما تجمع الشراكة بين خبرات الأطراف المشاركة في التطوير والاستثمار وإدارة الأصول، بما يدعم بناء منظومة تعليمية مستدامة ذات أثر طويل المدى.

ويمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية في مسيرة نمو ركاز العقارية، حيث يوسع نطاق استثماراتها إلى قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بتنمية رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة.

وقال خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة ركاز العقارية: “يُعد التعليم أحد أهم الممكنات لبناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى الإسهام في تطوير مرافق تعليمية عالية الجودة تخدم الطلاب والأسر والمجتمعات في مختلف مناطق المملكة.”

وأضاف: “نؤمن بأهمية الاستثمار في القطاعات ذات الأثر المستدام، ونرى في قطاع التعليم فرصاً واعدة تجمع بين الجدوى الاستثمارية والأثر التنموي، بما يسهم في دعم مسيرة النمو التي تشهدها المملكة.”

وسيعمل الصندوق على دراسة فرص استثمارية متنوعة في القطاع التعليمي، تشمل الاستحواذ على الأصول التعليمية وتطويرها، وإقامة شراكات استراتيجية مع مشغلين ومتخصصين محليين ودوليين.

كما تعكس هذه المبادرة التوجه المتنامي نحو دمج المرافق التعليمية ضمن المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات، بما يعزز جاذبية المجتمعات ويرفع من القيمة طويلة الأمد للمشاريع التطويرية.

نبذة عن ركاز العقارية:

تُعد ركاز شركة تطوير عقاري سعودية تركز على إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات عالية الجودة، بما يسهم في بناء مجتمعات مزدهرة وتحقيق نمو مستدام. ومنذ عام 1997، نفذت الشركة مشاريع متنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد للعملاء والمستثمرين والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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