القاهرة: أعلنت شركة seven، الرائدة في حلول التمويل الاستهلاكي في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة PRE Group، لتقديم حلول تمويل متكاملة للتشطيبات والتأثيث داخل مشروعات الشركة، في خطوة تستهدف تقديم تجربة سكنية أكثر تكاملًا من خلال دمج حلول التمويل داخل منظومة التطوير العقاري والخدمات المرتبطة بالحياة اليومية.

وفي إطار التعاون، توفر seven حلول تمويل مخصصة لأعمال التشطيب من خلال الذراع المتخصصة في التشطيبات وإدارة المشروعات والخدمات التكنولوجية التابعة لـ PRE Group، بما يمنح العملاء إمكانية تنفيذ أعمال التشطيب وفق خطط سداد مرنة تُقلّل من الأعباء المالية المصاحبة لتجهيز الوحدات السكنية بما يضمن تجربة سكنية مريحة تلبي كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد.

تمتد الشراكة لتشمل توفير حلول تمويل للتأثيث عبر شبكة شركاء seven في مجالات الأثاث والتصميم الداخلي، والتي تضم نخبة من العلامات التجارية المتخصصة، وذلك من خلال برنامج “seven wonders” الذي يوفر حلول تمويل لمرة واحدة تساعد العملاء على تجهيز وتأثيث وحداتهم السكنية وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما يسهم في توفير تجربة انتقال أكثر سهولة ومرونة إلى منازلهم الجديدة.

وسيتمكن عملاء PRE Developments من الاستفادة من حلول التمويل التي تقدمها seven عبر تطبيقها الرقمي الموحد، أحد أعلى تطبيقات التمويل الاستهلاكي تقييمًا في مصر، وذلك في مختلف مشروعات الشركة، بما في ذلك هضبة وIvoire West بغرب القاهرة، وStone Park وStone Residence وTelal East وIvoire East بشرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروعات تلال الساحل، وتلال السخنة، وجبال السخنة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه PRE Group تنفيذ وتسليم عدد من مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المستهدفة، حيث انتهت الشركة من تسليم جميع وحدات مشروع “هضبة” بمدينة السادس من أكتوبر، كما تستعد لبدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع “Ivoire West” بنهاية العام الجاري. كذلك تواصل الشركة أعمال الإنشاءات بمشروع “جبال السخنة”، إلى جانب مشروعاتها الأخرى، في إطار خطتها لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وفي هذا السياق، قال عمر الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة seven: “تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسار توسع seven نحو تقديم حلول تمويلية ترتبط باحتياجات الحياة اليومية للعملاء، وليس فقط بالخدمات المالية التقليدية. ومن خلال التعاون مع شركة PRE Group، نسعى لتسهيل رحلة العملاء بعد استلام وحداتهم السكنية عبر حلول مرنة للتشطيب والتأثيث، بما يساهم في تقديم تجربة معيشية أكثر راحة وتكاملًا.”

ومن جانبه، أكد وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة PRE Group، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بتقديم تجربة سكنية متكاملة لعملائها، من خلال توفير خدمات وحلول تتجاوز مرحلة تسليم الوحدة السكنية لتدعم العملاء في مختلف مراحل الاستقرار داخل مجتمعاتها. وأضاف زكي: “تضم PRE Group اليوم عددًا من المجتمعات السكنية القائمة التي تشهد حياة متكاملة ونشاطًا متناميًا، ومع استمرارنا في تسليم وحدات جديدة عبر عدد من مشروعاتنا، ومنها مشروع هضبة الذي تم الانتهاء من تسليمه بالكامل، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تشهد تسليمات متتابعة، تزداد أهمية توفير حلول عملية تساعد العملاء على الانتقال إلى منازلهم الجديدة وتجهيزها بسهولة أكبر. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح لعملائنا خيارات تمويل مرنة لتأثيث وتجهيز وحداتهم، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة التكاليف المرتبطة بهذه المرحلة ويُسهم في تسريع عملية الانتقال والاستقرار داخل مجتمعاتنا. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحرصنا على توفير تجربة سكنية متكاملة تجمع بين جودة المنتج العقاري والخدمات التي تعزز راحة العملاء وتلبي احتياجاتهم المتطورة.”

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الشركتين تستهدف تقديم تجربة سكنية أكثر تكاملًا وسهولة، من خلال دمج خدمات التطوير العقاري مع الحلول التمويلية المرتبطة بالحياة اليومية، بما يتيح للعملاء انتقالًا أكثر سهولة إلى منازلهم الجديدة، ويخفف من الأعباء المالية المرتبطة بمراحل التشطيب والتأثيث.

نبذة عن شركة seven

تعد شركة “seven” إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر، وهي تابعة لشركة بلتون القابضة، وتعمل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الترخيص رقم (6) لعام 2020. تقدم الشركة حلولًا تمويلية مبتكرة تغطي قطاعات متعددة تشمل التشطيبات والأثاث والتعليم والسيارات وغيرها، من خلال منظومة رقمية متكاملة وشبكة واسعة من الشراكات، بما يعزز مكانتها كشريك مالي موثوق في السوق المصري.

وتقدم “seven” مجموعة من الحلول التمويلية المتكاملة من خلال ثلاثة برامج رئيسية؛ حيث يوفر “seven world” خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا لتقسيط المشتريات عبر شبكة واسعة من التجار، بينما يقدم “seven wheels” حلول تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بإجراءات رقمية سلسة، كما يتيح “seven wonders” حلول تمويل لمرة واحدة تغطي احتياجات متنوعة تشمل التشطيبات والأثاث والتعليم واشتراكات الأندية وغيرها. وتُقدم جميع هذه الخدمات من خلال تطبيق seven الموحد، أحد أعلى تطبيقات التمويل الاستهلاكي تقييمًا في مصر، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة وسهلة تمنح العملاء مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم وإدارة التزاماتهم المالية.

نبذة عن PRE Group

انطلقت PRE Group في السوق المصري عام 2007، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في التطوير العقاري والمدرجة في البورصة المصرية. نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير مجتمعات متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الجودة الفائقة، الابتكار المستمر، والموقع الاستراتيجي.

تضم المجموعة شركات تابعة بخبرة إجمالية تتجاوز 120 عامًا في مجالات التطوير والإدارة والاستثمار العقاري، وتمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 12 مليون متر مربع موزعة عبر القاهرة الكبرى، الساحل الشمالي، العين السخنة، الإسكندرية ومرسى علم. من خلال 16 مشروعًا سكنيًا وتجاريًا وساحليًا، تسهم PRE Group في إعادة تعريف مفهوم الحياة المتكاملة في مصر، مستندة إلى رؤية تركز على الاستدامة، والقيمة الاستثمارية المضافة، وتقديم تجارب معيشية رائدة، وقد نجحت حتى الآن في تسليم أكثر من 10,200 وحدة.

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