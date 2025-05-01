الدرعية: أعلنت شركة الدرعية عن بدء البيع الحصري لمساكن "أرماني ريزيدنسز الدرعية"، أول مجمع سكني في المملكة العربية السعودية بتصميم يحمل علامة دار الأزياء الإيطالية الراقية "أرماني". حيث تُقدّم هذه المساكن الفاخرة تجربة معيشة فريدة تجمع بين أناقة التصميم الإيطالي وروح التراث السعودي الأصيل.

ويحمل هذا الإصدار من المساكن تصاميم عالمية في قلب التاريخ السعودي، حيثُ أشرف جورجيو أرماني، مؤسس العلامة التجارية، على تصميم التفاصيل الداخلية للوحدات السكنية التي تقع في ميدان الدرعية، بالقرب من فندق أرماني الدرعية، الذي بدأت أعمال إنشائه أواخر العام الماضي. وتتنوّع المساكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مساكن النخيل، ومساكن الحديقة، و"ذا رويال بينتهاوس"، بمساحات تتراوح بين 1,200 و1,900 متر مربع.

وتضم كل واحدة من هذه المساكن الفاخرة أجنحة بثلاث غرف نوم مزودة بحمامات فاخرة ملحقة بكل جناح، وصالات معيشة رسمية، وغرف معيشة وطعام للعائلة، ومكتبة خاصة، بالإضافة إلى مسبح خاص وحدائق تمثّل تحفًا فنيةً فريدة. وتتّصل الوحدات السكنية عبر درجٍ أيقوني، ومنطقة استقبالٍ أنيقة، فضلًا عن مصعدٍ ومدخلٍ خاصٍ لكل مسكن، إلى جانب طابقٍ سفليٍ مخصصٍ لمواقف السيارات. وتتكامل هذه التجربة المُترفة مع التأثيث الفاخر لكامل الوحدات من مجموعة "أرماني كازا"، بما يشمل المطابخ والتشطيبات الفاخرة لدورات المياه، المصممة خصيصًا لهذه الوحدات. كما تتميّز وحدات "ذا رويال بينتهاوس" بمرافقها الخارجية المتطورة، التي تشمل مسبحًا خاصًا، وشرفةً لليوغا، وكبائن استجمام، ومناطق للشواء، وسط مساحات خضراء مصمّمة بعناية فائقة.

وسيستمتع المقيمون برفاهيةٍ لا تُضاهى وخدماتٍ نوعيةٍ وامتيازاتٍ فريدة، من ضمنها الوصول الحصري إلى مرافق فندق أرماني الدرعية، بما في ذلك المسبح والصالة الرياضية والمكتبة، بالإضافة إلى خدمات كبار الشخصيات، كخدمة الكونسيرج على مدار الساعة، وخدمة صف السيارات، وخدمة النقل المجاني بين الوحدات السكنية والفندق. كما سيستفيد المقيمون أيضًا من خدماتٍ إضافية، تشمل الصيانة الوقائية الدورية، وصيانة المسابح، بالإضافة إلى وجود فريقٍ خاصٍ لإدارة المشروع.

كما سيحصل المُلاك على امتيازاتٍ حصريةٍ، منها أولوية الحجز في مقاهي ومطاعم وفنادق أرماني حول العالم، وتعيين مختص من "أرماني كازا" لتقديم خدمات التسوّق الشخصي والاستشارات التصميمية الخاصة، بالإضافة إلى الدعوات الخاصة لحضور فعاليات "أرماني كازا"، وأولوية الوصول إلى الإصدارات الجديدة من منتجاتها.

من جانبه، علّق السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، قائلًا: "نحن سعداء للغاية بطرح هذه المجموعة الحصرية من المساكن الفاخرة، والمصممة بعناية لتجسّد مزيجًا متقنًا من الأناقة الفريدة والغنى الثقافي المستوحى من التراث النجدي. إن حضور علامة أرماني في الدرعية يُعزّز رؤيتنا في تطوير وجهةٍ عالميةٍ تجمع بين أسلوب المعيشة الفاخر والإرث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية".

وتأتي "أرماني ريزيدنسز" كإضافة نوعية إلى سلسلة المشاريع السكنية الفاخرة في الدرعية، مثل "باكارا ريزيدنسز الدرعية"، و"كورينثيا ريزيدنسز الدرعية"، و"رافلز ريزيدنسز الدرعية"، و"الريتز-كارلتون ريزيدنسز الدرعية"، والتي ستضم مجتمعةً أكثر من 300 وحدةٍ سكنيةٍ راقية.

كما تُخطّط شركة الدرعية لتوسيع شراكتها مع العلامة العالمية "أرماني" لتشمل مجالات الضيافة والتجزئة وأسلوب الحياة، تماشيًا مع رؤيتها المستقبلية لجذب أكثر من 100 ألف ساكن، وأكثر من 50 مليون زائر سنويًا بحلول 2030، ضمن مدينةٍ متكاملةٍ تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والابتكار.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727م، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا. وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن. ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق. وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، ملتزمة بأعلى معايير التصميم والتطوير، مع الحفاظ على تراثها العريق وفقًا للمعايير العالمية.

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