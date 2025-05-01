حفل خاص في معرض سوق السفر العربي لإطلاق الاتفاقية الجديدة

تُوقع الشركتان اتفاقية برنامج ولاء لضيوف الشركتين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوط طيران شرق الصين رسميًا مشروعهما المشترك الرائد خلال حفل أقيم في سوق السفر العربي بدبي هذا الأسبوع.

يأتي هذا الإطلاق عقب وصول رحلة طيران شرق الصين الافتتاحية رقم MU237 من شنغهاي إلى أبوظبي في 28 أبريل، والتي استقبلت بحفل ضخم في مطار زايد الدولي، حيث ستنطلق الخدمة الجديدة مع أربع رحلات أسبوعية قبل أن تتحول إلى رحلات يومية ابتداء من 12 سبتمبر 2025، مما يُعزز التواصل بين الإمارات والصين.

كما وقّعت شركتا الطيران اتفاقية جديدة بين برنامجي الولاء الخاصين بهما خلال معرض سوق السفر العربي في 29 أبريل. فاعتباراً من 1 يونيو 2025، سيتمكن أعضاء برنامجي ضيف الاتحاد وإيسترن مايلز من كسب واستبدال الأميال عبر شبكات الشركتين العالمية، مما يوفر قيمة أكبر وتجارب سفر سلسة لأعضاء برنامج الولاء.

وقد تم الإعلان عن التعاون المشترك بين الاتحاد للطيران وخطوط شرق الصين الجوية في يونيو 2024، وبدأ العمل به الآن، موفرًا ربطًا سلسًا وشبكة مشتركة أقوى. وتجسد الاتفاقية العلاقات الراسخة بين أبوظبي والصين من خلال توفير خيارات سفر موسعة وتجارب سفر سلسة للمسافرين بين المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي وبكين وغوانغتشو وشيآن وكونمينغ، والمدن الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "يُمثل الإطلاق الرسمي لتعاوننا المشترك مع الخطوط الجوية الصينية الشرقية نقلة نوعية، ليس فقط لشركتينا، بل لمستقبل كل من دولة الإمارات والصين. فمن خلال دمج شبكاتنا ومواءمة برامج الولاء لدينا، نحن لا نعزّز الخيارات والتواصل لضيوفنا فحسب، بل نضع أيضاً حجر الأساس لعصر جديد من التعاون والابتكار والنجاح المشترك في جميع أسواقنا."

من جانبه، صرّح وان تشينغتشاو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة خطوط شرق الصين الجوية: "يُمثل إطلاق خط شنغهاي - أبوظبي وتنفيذ التعاون التجاري المشترك مع الاتحاد للطيران إنجازين رئيسيين في تعزيز رؤيتنا المشتركة في إطار مبادرة الحزام والطريق. وبدعم من مطار زايد الدولي الحديث، سنعزز خدماتنا على رحلات العبور ونقدّم المزيد من الراحة للمسافرين."

تُعدّ هذه الشراكة أول مشروع مشترك بين شركة طيران شرق أوسطية وشركة طيران صينية، مما يمثّل سابقةً لاتفاقيات الطيران الثنائية المستقبلية. وستواصل الشركتان التنسيق في مجالات مختلفة تشمل رحلات المشاركة بالرمز، ومبادرات التسويق المشتركة، وتجربة العملاء.

وتُسيّر الخطوط الجوية الصينية الشرقية حاليًا أربع رحلات أسبوعية (أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، والسبت)، وتستغرق الرحلة ذهابًا فقط حوالي 9 ساعات و20 دقيقة على متن طائرة A330 المُجهزة بخدمة واي فاي عالية السرعة مما يسمح للمسافرين بالبقاء على اتصال دائم طوال الرحلة.

جدول الرحلات حتى 12 سبتمبر بالتوقيت المحلي

نوع الطائرة أيام الرحلات الهبوط الوجهة الاقلاع المصدر رقم الرحلة A330 الاثنين، الأربعاء، الخميس، السبت 21:20 أبوظبي 15:25 شنغهاي MU237 EY5748 A330 الاثنين، الأربعاء، الخميس، السبت 12:40+1 شنغهاي 23:20 أبوظبي MU238 EY5749

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

نبذة عن خطوط طيران شرق الصين

تُشغّل خطوط طيران شرق الصين أسطولاً حديثاً يضم أكثر من 800 طائرة، وهي أول شركة تُحدّث تقنية الواي فاي على متن طائراتها، مُلغيةً بذلك قيود الـ 3000 متر، ومُتيحةً للركاب الاستمتاع بتجربة إنترنت شاملة. في السنوات الأخيرة، دأبت خطوط طيران شرق الصين على تطوير رحلات دولية طويلة المدى إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتربط العالم انطلاقاً من شنغهاي. بصفتها عضواً في تحالف سكاي تيم لشركات الطيران (سكاي تيم)، تُشغّل شبكة مسارات واسعة تربط أكثر من 1050 وجهة في 166 دولة ومنطقة. تُقدّم الشركة خدمات السفر الجوي لـ 150 مليون مسافر سنوياً، مُصنّفةً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم. يُمكن للمسافرين الدائمين من خلال برنامج "إيسترن مايلز" الاستمتاع بمزايا عضوية شركات الطيران الأعضاء في التحالف وأكثر من 750 صالة انتظار في مطارات حول العالم.

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