يرسّخ اجتماع الجمعية العمومية الأول لمجموعة مير مكانتها كشركة مدرجة مدفوعة بالنمو وخلق القيمة المستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت مجموعة مير ش.م.ع. ("مير" أو "المجموعة") ، وهي شركة استثمارية مقرها في أبوظبي تركز على قطاعي التجزئة الغذائية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، اليوم الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية وذلك افتراضياً عبر وسائل التواصل الإلكترونية. حيث صادق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على جميع توصيات مجلس الإدارة وبنود الاجتماع، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ومن ضمن أبرز القرارات المعتمدة أن صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم، بما يعادل عائداً نقدياً بنسبة 12% على رأس المال المدفوع. ويبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 6 فلس، وهو ما يمثل 79% من صافي أرباح عام 2024.

وقد واصلت المجموعة نموها على مدى عام منذ الإعلان عن اندماج عدد من الجمعيات التعاونية العريقة، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 2 مليار درهم إماراتي، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلىى ما قيمته 338 مليون درهم إماراتي، كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 171 مليون درهم إماراتي، وذلك عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. ومن الجدير بالذكر أن قاعدة المساهمين في المجموعة قد بلغت 12,903 في نهاية العام 2024.

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام يمثل محطة محورية في تاريخ المجموعة حيث يعد الأول من نوعه منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد الادراج الناجح لأسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2024. كما يعد هذا الاجتماع الرابع والأربعين منذ التأسيس بدايةً كجمعية تعاونية، ويأتي هذا مؤكداً على الاتزام المتواصل بمبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية.

ومن جهته قال السيّد نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير ، تعليقاً على استراتيجية المجموعة وخططها في العام 2025: "تعكس مصادقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح هذا العام التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المجموعة. ويأتي هذا القرار استكمالاً لسجلنا الراسخ في توزيع الأرباح منذ التأسيس، مما يؤكد ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي لشركة مير وكفاءتها التشغيلية. وبينما نمضي قدماً، سيظل تركيزنا منصباً على النمو المنضبط، وتعميق تكامل أعمالنا في السوق، مع تعزيز القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة في القطاعات الرئيسية للمجموعة.“

نبذة عن مجموعة مير

مجموعة مير هي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تدير مير عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية بما فيها أدكووب و"سبار"، السلسلة الأوروبية المتميزة التي تتواجد في أبو ظبي منذ أكثر من عقد. وتُعد أدكووب، التي تأسست عام 1977، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة إذ ضمّت سبع علامات تجارية موثوقة هي: أبوظبي التعاونية، والعين التعاونية، والظفرة التعاونية، ودلما التعاونية، والجمعيات التعاونية (COOPS)، وإيرث، وميغا مارت، تحت كيان موحّد بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما تمتلك مجموعة مير محفظة عقارية تجارية رائدة تُعرف بـ"مكاني"، والتي تصنّف بين أفضل خمس مشغلين عقاريين في أبوظبي، مع معدل إشغال يبلغ 91% عبر مساحة تزيد على 382,000 متر مربع من العقارات. وتشمل المحفظة أكثر من 70 مركز تسوّق مجتمعي وعدداً من الأصول التجارية البارزة، بما فيها العين مول. وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

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