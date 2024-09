سوف يتمكن المشترون في أي من مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم من الاستمتاع بخيارات الدفع المرنة عند تسوقهم للمنتجات الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن استمرار نجاح شراكتها الاستراتيجية مع تابي، التطبيق الرائد في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأتاحت الشراكة، التي انطلقت في يوليو 2023، لشركة تابي العمل في جميع المتاجر المملوكة لماجد الفطيم في مراكز التسوق ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشهد هذا الصيف إطلاق خدمة جديدة، من خلال دمج تابي في تطبيق شير، ما يجعل ماجد الفطيم أكبر جهة بائعة تستفيد من خدمات الدفع الآجل (BNPL) في المنطقة. ويستمتع محبو المنتجات الفاخرة والمنزلية بتجربة تسوق محسنة بفضل دمج خدمات الدفع الآجل من تابي ضمن ميزة شير باي في تطبيق شير من ماجد الفطيم.

وبات يمكن للعملاء الاستمتاع بتسوق المنتجات الفاخرة في أي من مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم وتجديد منازلهم بقطع أنيقة وعصرية بالاستفادة من المرونة المالية التي تتيحها عروض الدفع الآجل. وتُظهر البيانات أن المنتجات المنزلية والفاخرة هي أهم الأسواق المستهدفة لميزة شير باي، مما يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها الفئتَين.

وتشكل شير باي محفظة رقمية من ماجد الفطيم ومرتبطة ببرنامج الولاء شير، مما يسمح للمستخدمين تجميع النقاط والاستفادة منها بسهولة في مختلف علامات وشركاء ماجد الفطيم. ومن خلال دمج تابي في شير باي، تسهم ماجد الفطيم في تعزيز منظومتها للتسوق وتوفير خيارات دفع أكثر مرونة لعملائها، بما في ذلك خيار الدفع على أربع أقساط في مختلف المتاجر (Split in 4 – In any store). ويتيح هذا الخيار التسوق من العلامات المفضلة وتقسيم المشتريات على أربع دفعات من دون أي فوائد أو رسوم.

وخلال أول تسعة أشهر من الشراكة مع تابي، قامت ماجد الفطيم بمعالجة حوالي 253 مليون درهم إماراتي من معاملات الدفع الآجل، حيث تجاوز هذا الرقم ميزانية العام الأول البالغة 100 مليون درهم إماراتي. وتسلط هذه الزيادة الكبيرة الضوء على الطلب القوي على خيارات الدفع المرنة، مثل تقسيم المشتريات على أربع دفعات، وإقبال العملاء عليها بصفتها حلاً مفضلاً.

وساهم هذا التعاون في توفير فوائد استراتيجية ومالية كبيرة على امتداد منظومة ماجد الفطيم، حيث أثمرت عن زيادة بنسبة 25-50% في متوسط ​​قيمة الطلب في متاجر ماجد الفطيم، مع ارتفاعات أخرى ملحوظة، مثل كارفور، الذي شهد زيادة بنسبة 70% وكريت آند باريل، الذي شهد زيادة بنسبة 30%. وإضافة إلى ذلك، شهد معدل تكرار الشراء والتفاعلات المتكررة ازدياداً بنسبة 45% تقريباً على مستوى العالم، فضلاً عن تحسن الولاء للعلامة التجارية ومعدل الاحتفاظ بالعملاء، لا سيما في شريحة المستهلكين الأصغر سناً.

وشهدت علامات ماجد الفطيم أكثر من 216,000 طلب عبر الإنترنت وداخل المتاجر، وبلغت نسبة العملاء الذين يطلبون من أكثر من علامة واحدة تابعة لماجد الفطيم 14%. كما قام 25% من العملاء بعمليات شراء متعددة عند استخدام تابي في علامات ماجد الفطيم. وتجدر الإشارة إلى أن 60% من المتسوقين الذين يشترون من علامات ماجد الفطيم عن طريق تابي هم من النساء، بمتوسط ​​عالٍ لقيمة الطلب عند 867 درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "يشكل تعاوننا مع تابي خطوةً مفصليةً لماجد الفطيم، حيث يواصل تعزيز تجربة التسوق للعملاء بشكل كبير في مراكز التسوق التابعة للشركة. ومن خلال دمج خدمات اشترِ الآن، وادفع لاحقاً في تطبيق شير، نسهم في توفير مرونة مالية أكبر ومستوى راحة أفضل للعملاء. وتؤكد الشراكة التزامنا بالابتكار والتميز، مما يضمن مواكبتنا باستمرار لاحتياجات العملاء المتطورة. ونتطلع إلى الفرص التي يتيحها هذا التعاون، ونثق بأن تأثيره الإيجابي سيستمر على أعمالنا ومستويات رضا العملاء في السنوات القادمة".

ومن المخطط أن تواصل الشراكة الاستراتيجية بين مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم وتابي الارتقاء بتجربة التسوق في دولة الإمارات، مما يسهل على العملاء شراء المنتجات الفاخرة والأثاث المنزلي وغيرها بالاستفادة من خيارات دفع مرنة، ويضمن استمرار استمتاع المتسوقين بتجارب عالمية المستوى في وجهات ماجد الفطيم.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 18 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعةبتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

نبذة عن تابي

يساهم تطبيق تابي في خلق الحرية المالية في الطريقة التي يتسوق بها الناس ويكسبون ويدخرون من خلال إعادة رسم علاقتهم بالمال. يختار الملايين من المستخدمين تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة من أموالهم.

تستخدم عشرات الآلاف من العلامات التجارية العالمية والشركات الصغيرة، بما في ذلك إيكيا وشي إن وأديداس وليفيل شوز وإتش آند إم وبلومنغديلز تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمته إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في آخر جولة تمويل له والتي تضمنت مشاركة كبار المستثمرين العالميين والإقليميين.

