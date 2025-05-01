دبي: أعلنت شركة آي ديلز هولدينغ، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، والتي تقف وراء مجموعة من المشاريع المبتكرة والمُمكنة بالتكنولوجيا بنموذج "التسوّق والربح"، عن توسعها الدولي عبر دخولها رسميًا إلى سوقي المملكة المتحدة والمكسيك. ويشمل هذا التوسع إطلاق العلامة التجارية الجديدة "وينرز" المخصصة للسوق البريطاني، إلى جانب بدء عمليات آي ديلز في المكسيك من خلال شراكة استراتيجية مع عائلة فاجر، وُقّعت في عام 2024.

ويتيح هذا التوسع لسكان المملكة المتحدة والمكسيك الاستفادة من المنصات الرقمية المبتكرة التي تجمع بين متعة التسوق وفرصة الفوز بجوائز قيّمة، ما يعكس نهج آي ديلز في تقديم تجربة إلكترونية تفاعلية تُحدث فرقًا في مفهوم التجارة الإلكترونية الحديثة.

وفي هذا السياق، صرّح جاد طبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز هولدينغ:

"نحن متحمسون لمواصلة توسعنا العالمي من خلال إطلاق عملياتنا في المملكة المتحدة والمكسيك. انطلقت فكرتنا بهدف إعادة تعريف تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تقديم مزيج فريد من القيمة والتشويق. تمثل هذه الأسواق الجديدة خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا في جعل التجارب المجزية متاحة للجميع حول العالم."

وبهذه الخطوة، أصبحت آي ديلز هولدينغ حاضرة اليوم في أربع أسواق رئيسية تشمل دبي، المملكة المتحدة، المكسيك، ولبنان، معززة بذلك حضورها العالمي ومواصلتها تقديم تجارب مميزة وقيمة استثنائية لقاعدة عملائها المتنامية.

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نبذة عن آي ديلز هولدينغ

تأسست آي ديلز هولدينغ في عام 2016، وهي الشركة الأم والمشغّل الحصري لستة مشاريع مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا وتشمل: آي ديلز ﻏﻠﻮﺑﺎل، آي ديلز للمشاريع، ادفلكس، ويل بلاد، دريم دبي (بالتعاون مع حكومة دبي – مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة)، ووينرز في المملكة المتحدة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، مع وجود نشط في الإمارات، المملكة المتحدة، المكسيك، ولبنان. وتركز الشركة على تقديم جوائز تغيّر حياة المشاركين، وفرص غير مسبوقة، وتجارب رقمية استثنائية للجمهور العالمي.

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