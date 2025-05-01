عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الإمارات العقارية عن نجاح طرح المرحلة الأولى من مشروعها السكني الجديد "أزهى العامرة ريزيدنس"، حيث تم بيع جميع وحداتها خلال أربع ساعات فقط من إطلاقها الرسمي ضمن فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري 2025، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

وسجل جناح مجموعة الإمارات العقارية حضوراً لافتاً خلال المعرض، توج بزيارة كريمة من صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للمجموعة السيد محمد حجازي، واطلع سموه على تفاصيل المشروع وما يمثله من إضافة نوعية للمشهد العقاري في الإمارة.

ويقدم المشروع وحدات 172 وحدة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وصالة إلى جانب محال تجارية، بتصميم عصري يراعي متطلبات العائلات ويحقق التوازن بين الجودة العملية والراحة النفسية، مع تخطيط معماري يواكب أحدث مفاهيم العيش المجتمعي في الإمارات.

وقال السيد محمد حجازي المدير التنفيذي لمجموعة الإمارات العقارية: "شهدنا اليوم أحد أنجح عمليات الإطلاق العقاري في عجمان، حيث سجل مشروع 'أزهى العامرة ريزيدنس' إقبالاً كبيراً من قبل العملاء والمستثمرين، وتمكنا من بيع المرحلة الأولى بالكامل في غضون ساعات قليلة. هذا الإنجاز يؤكد مكانة المشروع كخيار سكني واستثماري متميز، ويعكس حجم الثقة التي نتمتع بها في السوق المحلي."

وأضاف: "استعداداً لتلبية الطلب المتزايد، نعلن عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن مزيداً من الوحدات السكنية المصممة بعناية لتلبية احتياجات العائلات الحديثة."

يمثل مشروع "أزهى العامرة ريزيدنس" امتداداً لرؤية مجموعة الإمارات العقارية في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ترتكز على جودة التصميم ودقة التنفيذ. يهدف المشروع إلى توفير بيئة سكنية تحتضن الحياة اليومية للسكان بكل تفاصيلها، وتمنحهم تجربة معيشية تعزز الشعور بالانتماء.

ويركز المشروع على تقديم وحدات عملية ذات طابع معماري عصري، تدمج بين الراحة والوظيفية. وتؤكد المجموعة أن فلسفتها التطويرية تقوم على تقديم أنماط حياة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للسكن، لتصبح جزءاً من أسلوب حياة متكامل ومترابط.

وتواصل مجموعة الإمارات العقارية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في سوق عجمان العقاري، مستندة إلى سجل من المشاريع الناجحة والتزام ثابت بالجودة والابتكار في تلبية احتياجات العملاء.

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