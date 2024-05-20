"أدنوك" تستحوذ على حصة في مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة "نيكست ديكيد" في الولايات المتحدة الأمريكية

الاستحواذ على حصة 11.7% في المرحلة الأولى من المشروع، يعد أول استثمار استراتيجي لأدنوك في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الغاز الطبيعي المسال ويندرج ضمن مساعيها لتوسعة محفظة أعمالها في هذا المجال لمواكبة الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي

"أدنوك" و"نيكست ديكيد " توقعان اتفاقية تمتد لـ20 عاماً لتوريد 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه ضمن وحدة التسييل الرابعة لمشروع "ريو غراندي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مايو 2024: أعلنت "أدنوك" اليوم عن الاستحواذ على حصة 11.7% في المرحلة الأولى (وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) من مشروع "ريو غراندي" لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتابع لشركة "نيكست ديكيد" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NEXT)، والمتوقع أن يُنتج غاز طبيعي مسال منخفض الكثافة الكربونية. كما وقّعت الشركتان اتفاقية تمتد لـ20 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه من وحدة التسييل الرابعة ضمن المشروع.

واستحوذت "أدنوك" على حصة في المرحلة الأولى من مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال من شركة (جي أي بي)، أحد أهم المستثمرين عالمياً في قطاع البنية التحتية. ويعد هذا الاستحواذ، أول استثمار استراتيجي لأدنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، كما يندرج ضمن مساعيها لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لمواكبة الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين "أدنوك" و"نيكست ديكيد" على توريد كمية تصل إلى 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه بسعر يتحدد وفقاً لمؤشر "هنري هوب" لتسعير عقود الغاز الطبيعي، وستكون خاضعة للموافقة على "قرار الاستثمار النهائي".

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "تمثل شراكتنا مع ’نيكست ديكيد‘ في هذا المشروع العالمي للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، خطوةً مهمة تدعم استراتيجية ’أدنوك‘ للنمو الدولي، وتوفر للشركة إمكانية الوصول إلى أحد أكبر أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع استمرار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، تعمل ’أدنوك‘ على تنمية وتنويع محفظة أعمالها في هذا القطاع الحيوي لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لكافة عملائها، بالتزامن مع التزامها بتعزيز ودفع عجلة الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة".

ويعد مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال، الواقع على مساحة تقدر بحوالي 400 هكتار بالقرب من مدينة براونزفيل في ولاية تكساس الأمريكية، الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يوفر خفضاً متوقعاً للانبعاثات بنسبة تتجاوز 90%، وذلك من خلال تنفيذ مقترح مشروع مبتكر لتطبيق تقنية التقاط الكربون وتخزينه من المتوقع له أن يساهم في التقاط وتخزين أكثر من 5 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم، ما يعادل إزالة مليون مركبة من الطريق سنوياً.

من جانبه، قال، مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "نيكست ديكيد": "نحن مسرورون ببدء شراكة طويلة الأمد تمتد لعدة عقود مع ’أدنوك‘ التي تعد مساهماً رئيساً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ونتطلع إلى العمل معها باعتبارها مورداً وشريكاً في حصة من مشروع ’ريو غراندي‘، حيث سيساهم الغاز الطبيعي المسال المُنتج من منشأتنا في تعزيز حضور ’ أدنوك‘ في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتزويد عملائها حول العالم بهذا المورد الحيوي بأسعار مناسبة وكثافة كربونية منخفضة".

ومع استحواذ "أدنوك" على حصة في المرحلة الأولى التي تشمل وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة من مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال، فإنها تضمن كذلك إمكانية حصولها مستقبلاً على حصة من شركة "جي أي بي" في وحدتي التسييل الرابعة والخامسة ضمن المشروع.

يذكر أن شركة "نيكست ديكيد" تستهدف حالياً اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" في وحدة التسييل الرابعة ضمن مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2024، وذلك رهناً بعدة عوامل منها استكمال وإبرام عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، وبدء الترتيبات التجارية المناسبة، والحصول على التمويل الكافي لتطوير وحدة التسييل الرابعة والبنية التحتية المطلوبة.

حول "أدنوك"

أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول "نيكست ديكيد"

"نيكست ديكيد"، هي شركة طاقة تعمل على تسريع عملية التحول نحو الحياد المناخي المستقبلي. حيث تلتزم من خلال ريادتها في ابتكار حلول أكثر استدامة للغاز الطبيعي المستدام والتقاط الكربون، بتعزيز إمكانية الوصول لموارد الطاقة النظيفة. ومن خلال شركتيها المملوكتين بالكامل وهما "ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال"، و"نيسكت كاربون سولوشنز"، تقوم "نيكست ديكيد" بتطوير مشروع لتصدير 27 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في جنوب تكساس، إضافة لمشروع من أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في أمريكا الشمالية. كما تعمل الشركة مع أطراف وجهات أخرى في جميع أنحاء العالم، لتطبيق عملياتها الخاصة لخفض تكلفة التقاط الكربون وتخزينه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المرافق الصناعية لعملائها. وأسهم "نيكست ديكيد" العادية مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز(NEXT)، ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

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