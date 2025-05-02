دبي، الإمارات العربية المتحدة / شهدت دولة الإمارات إطلاق أكاديمية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد المؤثرين من خلال التعليم والابتكار واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، حيث انطلقت من معهد سي انستيتوت في المدينة المستدامة بدبي رسميًا أكاديمية أوليف غرين (OGA)، لتكون أول منصة من نوعها في المنطقة توظّف الذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا الاستدامة وتمكين صنّاع المحتوى من نشر الوعي البيئي وتعزيز التأثير الإيجابي عبر الإعلام.

تجمع OGA بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة الواقعية والعملية في مجال الاستدامة من الخبراء في معهد سي انستيتيوت، لتساعد صنّاع المحتوى على تأسيس وتطوير حضور رقمي يحمل رسائل هادفة ويقود التغيير، وفي وقت يشهد تسارعاً في تطور الذكاء الاصطناعي، تبقى الأسئلة قائمة حول كيفية توظيفه بالشكل الأمثل. ومن هنا، تبرز الأكاديمية بدورها الريادي في توجيه الحوار نحو الاستخدام المسؤول لهذا الذكاء، وتسخيره لخدمة الصالح العام. فحين يُدار بوعي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى أداة قوية تُسهم في التصدي لأكبر التحديات العالمية، وفي مقدمتها تغيّر المناخ.

وفي ظل نقص المحتوى البيئي في القنوات الرقمية، تجمع OGA بين التدريب المتخصص والتطبيق العملي، لتمكين صنّاع المحتوى من الأدوات والمعرفة التي تؤهلهم لاستخدام منصاتهم بوعي ومسؤولية، والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات المناخية. وقد تزامن إطلاق الأكاديمية مع جلسة حوارية جمعت نخبة من الأصوات الرائدة في مجال التأثير الرقمي، لمناقشة دور المؤثرين في دعم القضايا البيئية وبناء محتوى هادف يحاكي تحديات العصر.

وقالت نادين أيوب، الشريك المؤسس لأكاديمية OGA: “نؤمن بأن صنّاع المحتوى يمتلكون القدرة على قيادة موجة من الوعي البيئي تتجاوز السرد التقليدي إلى إلهام حقيقي ومؤثر. ومن هذا المنطلق، نطلق اليوم دورات تدريبية متخصصة تزوّدهم برؤية استراتيجية ومهارات متقدمة في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي. إلا أن هذه مجرد البداية؛ فنحن نعمل على إطلاق مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات المخصصة لمختلف الفئات العمرية والاهتمامات، ونتطلع إلى الكشف عنها خلال العام الجاري.”

توفر الأكاديمية مجموعة من الدورات المهنية المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، والمصممة لكل من المحترفين الطموحين والمؤثرين الصاعدين. وتشمل البرامج: شهادة صانع محتوى معتمد في مجال الاستدامة، والشهادة المهنية في الاتصال المستدام. وتُعلّم الأكاديمية المشاركين كيفية تحويل مواضيع الاستدامة إلى محتوى جذّاب، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الإنتاج والوصول، بالإضافة إلى إعداد تقارير استدامة تتماشى مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

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