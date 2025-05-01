أعلنت شركة المطاحن الرابعة ("MC4" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الدقيق ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. وقد أظهرت النتائج أداءً مستقراً يعكس مواصلة الشركة مسار النمو المدفوع بارتفاع الطلب على منتجاتها، لاسيما الدقيق، إلى جانب الإدارة الفاعلة للتكاليف والحفاظ على هوامش ربحية مستدامة.

وقد سجلت الشركة خلال الفترة إيرادات بلغت 170.1 مليون ريال سعودي، محققة بذلك نمواً بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي و2.0٪ مقارنة بالربع السابق. كما ارتفع إجمالي الربح إلى 82.0 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي، مع استقرار هامش الربح الإجمالي عند 48.2%. أما الأرباح التشغيلية، فقد بلغت 54.2 مليون ريال سعودي، بينما ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 52.7 مليون ريال سعودي، مسجلاً نمواً بنسبة 8.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ومحققًا قفزة بنسبة 25.2% مقارنة بالربع الرابع من نفس العام. ويُعزى هذا التحسن إلى قوة الأداء التشغيلي، وزيادة دخل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى جانب الأثر الإيجابي لانخفاض الالتزامات الضريبية المؤجلة. وبلغت ربحية السهم للربع 0.10 ريال سعودي.

وقد شكّل النمو المستمر في قطاع الدقيق المحرك الرئيسي لأداء الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 4.3% على أساس سنوي و6.4% مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بالطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وتحسن توافر المنتجات. في المقابل، ظل قطاع الأعلاف والنخالة مستقراً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه شهد تراجعاً بنسبة 5.6% عن الربع الرابع من عام 2024 نتيجة عوامل موسمية وقرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربحية. كما تحسنت الربحية بسبب ارتفاع المبيعات وتحسين كفاءة التكلفة، إضافة إلى مكاسب قدرها 2.3 مليون ريال سعودي تتعلق بالاعتراف الضريبي المؤجل وزيادة دخل الودائع الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي.

من جانب آخر، ارتبط ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية خلال الفترة باستمرار استثمار الشركة في تطوير بنيتها التحتية التجارية وقدراتها التنظيمية، في إطار التزامها بدعم النمو المستدام طويل الأجل.

وفي تعليقه على النتائج، قال خالد المقطري، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الرابعة: "تعكس نتائج الربع الأول قوة أعمالنا الأساسية والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو. ونحن مستمرون في ترسيخ ريادتنا في قطاع الدقيق، بالتوازي مع الاستثمار في القدرات التي تمكّننا من تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا."

وتواصل الشركة التقدّم بثبات في تنفيذ استراتيجيتها متعددة الركائز، مبنية على خمس أولويات جوهرية، هي: تعزيز الحصة السوقية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الابتكار في المنتجات من خلال إدخال وحدات جديدة قائمة على القيمة. وفي أعقاب الأداء الإيجابي لعام 2024، تمضي الشركة قدماً في توسيع نطاق أعمالها، مع الحفاظ على مكانة علامتها التجارية "فوم" الرائدة في سوق عبوات المستهلكين بالتجزئة.

وفي هذا السياق، حققت شركة المطاحن الرابعة خلال عام 2024م إنجازات استراتيجية بارزة، أبرزها موافقة الهيئة العامة للأمن الغذائي على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 11.67٪، إلى جانب الحصول على ترخيص لتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، مما يعزز فرص التوسع خارج حدود السعودية.

وأضاف المقطري: "تُجسد هذه النجاحات المتواصلة دليلاً على جودة منتجاتنا وثقة عملائنا المتزايدة، مما يسهم في ترسيخ مكانتنا في السوق السعودي وتعزيز جاهزيتنا لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً بما يخدم مصالح جميع الشركاء والمساهمين."

التوقعات

بالنظر إلى المستقبل، تواصل شركة المطاحن الرابعة التركيز على توسيع قدرتها، وتعزيز بصمتها التشغيلية، والسعي لتحقيق النمو للهوامش. وقد أعلنت الشركة اليوم عن تنفيذ استثمار استراتيجي بقيمة تقارب 265 مليون ريال سعودي في مدينة الخرج، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية في مجال الدقيق والأعلاف. مما سيزيد من الطاقة الإنتاجية اليومية للدقيق بمقدار 750 طنًا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية لمصنع الخرج إلى 1350 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير مطحنة جديدة للأعلاف بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 240 طنًا. وسيعزز هذا الاستثمار، الذي وافقت عليه الهيئة العامة للأمن الغذائي، قدرة الشركة بشكل كبير على تلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء المملكة، ووضعها في مكانة مثالية للنمو على المدى الطويل. ومن المتوقع بدء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2025م بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

مع هذا التطور، تؤكد الشركة من جديد التزامها بأجندة الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية وتقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال النمو القائم على القدرات والريادة في السوق.

نبذة عن شركة المطاحن الرابعة

تعتبر شركة المطاحن الرابعة إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست في عام 2017 كجزء من مبادرة خصخصة قطاع المطاحن السعودي. ومع أكثر من 40 عاماً من الخبرة، تتخصص الشركة في إنتاج الدقيق عالي الجودة، ومشتقات القمح، ومنتجات الأعلاف الحيوانية التي تلبي احتياجات السكان المتزايدة في المملكة. وتُعتبر علامتها التجارية الرائدة فوم العلامة التجارية الأولى للدقيق المحلي، والمعروفة بجودتها ومكانتها الرائدة في السوق. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدمام، وتدير منشآت إنتاج متقدمة في الدمام والمدينة المنورة والخرج، حيث تغطي أكثر من 80% من سكان المملكة. تلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتواصل تعزيز الابتكار في الأمن الغذائي وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

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