دبي: كشف سليمان الزبن، رئيس جينيسيس الإمارات عن الاستراتيجية التوسعية لشركة جمعة الماجد ذ.م.م، الوكيل الحصري لجينيسيس في الإمارات العربية المتحدة، بتوسيع شبكة معارضها في الدولة، إذ تخطط لافتتاح صالات عرض جديدة في عاميّ 2024 و2025؛ لتضاف إلى المعرضين القائمين لها في دبي، بما فيهما المعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2023 على شارع الشيخ زايد. وذلك من منطلق التزامها بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء والتميُّز في صناعة السيارات،

وفي تقرير عن الإنجازات التي حققتها في النصف الأول من العام الجاري، قال الزبن أن جينيسيس الإمارات شهدت زيادة ملحوظة في أدائها العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، معزِّزةً بذلك موقعها الريادي في هذا المجال على مستوى المنطقة. ووفقاً للشركة، سجّل موديل GV70، بشكل خاص، معدل نمو قياسيّ بلغ 41%، ما يشير إلى الطلب المتزايد باطّراد على الطرازات الفاخرة التي توفرها.

وأضاف الزبن:" نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا. ومن شأن توفير شبكة قوية وواسعة أن يضمن لعملائنا سهولة الوصول إلى خدماتنا ومرافقنا رفيعة المستوى، وتلبية احتياجاتهم، سواءً المتعلقة بشراء سيارة جديدة، أو بصيانة سياراتهم، أو الاستمتاع بخدمة استلام وتسليم السيارة إلى المنزل لدى الحاجة إلى إصلاحها"، مضيفاً: "مستندين إلى خطتنا الاستراتيجية للتوسُّع، نتطلَّع إلى توفير تجربة فريدة ومريحة لعملائنا في شتّى أنواع خدماتنا".

وكانت المبيعات الإجمالية للشركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2023 بفضل الإطلاق الناجح لمجموعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك الطرازات GV60، وGV70، وG80. كما أسهم في هذا النجاح أيضاً إطلاق برنامج جينيسيس "One of One" الذي يتيح للعميل تصميم سيارته بأسلوبه الخاص، والذي يتماشى مع رؤية العلامة التجارية المتمثلة في تقديم تجارب فاخرة غير مسبوقة.

وحول هذه الإنجازات، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لجينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا: "لعب تركيزنا على الابتكار ورضا العملاء دوراً محورياً في النجاحات التي حققناها، الأمر الذي تجلّى في قدرتنا على تقديم خدمات مميّزة تتجاوز توقعات العملاء. ولا يعكس النمو الذي نشهده التزامنا بالابتكار وحسب، بل يشكّل أيضاً حافزاً لنا على مواصلة رسم معايير جديدة للتميُّز في عالم السيارات الفاخرة".

وتتطلّع جينيسيس إلى زيادة حصتها في السوق بشكل أكبر خلال العام الجاري مع إطلاق طرازات GV80 وGV80 Coupe المُصممة حديثاً، وهي ماضيةٌ قُدماً في مسار النمو الذي رسمته، تأتي تلك الإنجازات بعد أن

حصدت شركة "جينيسيس" الإمارات جائزة "الشبكة الأسرع نمواً" التي تمنحها "جينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا"، وكذلك بعد إطلاقها سياراتها الحصرية المصممة حسب الطلب، تواصل جينيسيس رفع معايير التصميم في قطاع السيارات الفاخرة.

