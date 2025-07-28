الرياض، السعودية: أعلنت شركة سرج للاستثمار الرياضي اليوم عن استثمارها في منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين (PTO) في جولة تمويل من الفئة C (Series C) إلى جانب المستثمر المؤسس السير مايكل موريتز، وشركة "كورديليرا إنفستمنت بارتنرز"، وشركة "ڨيرانس كابيتال".

ويهدف التمويل إلى دعم النمو الدولي لمنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين على مستوى السباقات الاحترافية والجماهيرية، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة في تنظيم الفعاليات وزيادة مستوى تفاعل المشجعين والرياضيين على المدى البعيد. وسيسهم التمويل أيضاً في تعزيز حضور المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن تستضيف السعودية بعض منافسات البطولة العالمية للترايثلون "تي 100" في المستقبل.

وتعكس هذه الشراكة تزايد الإقبال على الفعاليات الرياضية الجماهيرية في السعودية، وتنظيم بطولات عالمية تدعم مستهدفات وطموحات رؤية 2030. ففي الفترة بين 2022م و2024م، ارتفعت نسبة المشاركة في سباقات الترايثلون في أنحاء المملكة بنحو 24% إضافة إلى ارتفاع معدل مشاهدة هذه السباقات بنسبة 6000%. وقد شهد عام 2024م وحده تنظيم 6 فعاليات رياضية مجتمعية في أنحاء المملكة، شارك فيها آلاف المتسابقين الجدد، ما ساهم في تعزيز هذه السباقات بين مختلف فئات المجتمع السعودي.

وبهذه المناسبة، قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي: "تسهم منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين في إرساء معايير جديدة لرياضات التحمل عبر الدمج بين السباقات المخصصة لنخبة المحترفين وإشراك أفراد المجتمع وتعزيز تفاعلهم. ونحن فخورون بدعم المنظمة وتمكينها من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور وتطبيق نهج متكامل يشجع الناس على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. لقد شهدت بنفسي أثر هذه السباقات خلال نهائيات بطولة "تي 100" في عام 2024 بمدينة دبي، وكلنا ثقة بأن المستقبل سيحمل آفاقاً واعدة لهذه البطولة".

بدوره، رحّب سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين (PTO)، بانضمام شركتي "سرج" و"ڨيرانس كابيتال" إلى مجموعة المستثمرين في المنظمة، وقال: "يمثل هذا الاستثمار خطوة هامة تسهم بدعم رؤيتنا لتعزيز مستقبل رياضة الترايثلون. ركزنا منذ البداية على إرساء معايير جديدة لهذه الرياضة وتشجيع الرياضيين من جميع المستويات على المشاركة، ولا شك أن انضمام المستثمرين الجدد سيساعدنا على تعزيز طموحاتنا والتوسع عالمياً. وقد كان الزخم الكبير الذي شهدناه خلال البطولة التي أقيمت في سنغافورة بداية ناجحة لما نطمح لتحقيقه في عام 2025 وما بعده".

وتتزامن جولة التمويل تلك مع مرحلة نمو سريع تشهدها منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين. ففي عام 2024م، أطلقت المنظمة سلسلة البطولة العالمية للترايثلون "تي 100" التي كانت انطلاقة جديدة لبطولات التحمل وشهدت تنافس أبرز 20 محترفاً من الرجال والنساء حول العالم إلى جانب رياضيين هواة في عدد من أهم الدول والمدن العالمية مثل سنغافورة، وسان فرانسيسكو، ولندن، وإيبيزا، ولاس فيغاس، ودبي.

يشار إلى أن شركة سرج للاستثمار الرياضي تأسست عام 2023م لتطوير قطاع رياضي عالمي المستوى في السعودية وخارجها من خلال استثمارات استراتيجية في حقوق الملكية وتمكين منظومة الرياضة العالمية.

نبذة عن منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين (PTO)

منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين (PTO) هي هيئة رياضية مملوكة بشكل مشترك من قبل رياضييها المحترفين، وتسعى إلى الارتقاء برياضة الترايثلون وتطويرها. تم إطلاق سلسلة البطولة العالمية للترايثلون "تي 100" في يناير 2024م، وقد تم تصنيفها من قبل World Triathlon على أنها "البطولة العالمية الرسمية لرياضة الترايثلون لمسافات طويلة" التي تندرج ضمن شراكة استراتيجية لمدة 12 عاماً مع الهيئة الدولية المسؤولة عن هذه الرياضة.

تشهد سلسلة البطولة العالمية للترايثلون "تي 100" سباقات عالمية يتم تنظيمها على مدار موسم كامل ويتم التنافس فيها على مسافة 100 كم (2 كم سباحة، 80 كم دراجات، و18 كم جري)، حيث يتنافس أفضل الرياضيين في مواقع عالمية متميزة في سباقات يتم بثها بشكل حي ومباشر في أكثر من 195 منطقة حول العالم، وذلك بفضل الشراكة مع "وارنر برذرز. ديسكفري" بالإضافة إلى مجموعة من القنوات التلفزيونية المحلية والإقليمية والدولية.

وفي عام 2025، تشمل هذه السباقات كلاً من سنغافورة (5-6 أبريل)، وسان فرانسيسكو (31 مايو-1 يونيو)، وفانكوفر (13-15 يونيو)، ولندن (9-10 أغسطس)، وفرنسا (30-31 أغسطس)، وفالنسيا (20 سبتمبر)، وولونغونغ (18 أكتوبر)، ودبي (15-16 نوفمبر)، وقطر (12-13 ديسمبر) التي ستستضيف أول نهائي لها للبطولة العالمية للترايثلون "تي 100".

نبذة عن شركة سرج للاستثمار الرياضي

تركز شركة سرج للاستثمار الرياضي، إحدى شركات الصندوق، على تعزيز نمو القطاع الرياضي من خلال استثمارات استراتيجية تحمل تأثيراً محلياً وعالمياً. وتتمثل مهمة سرج في الاستثمار في حقوق الملكية، وتمكين منظومة الرياضة العالمية، وتحقيق عوائد طويلة الأمد من استثماراتها، وتعزيز الحلول المبتكرة، والوصول إلى جماهير جديدة وتوفير تجارب استثنائية. وتعمل الشركة على إتاحة فرص جديدة تخلق التغيير وتلهم الجيل القادم من المواهب والجماهير في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.

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