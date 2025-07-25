شراكة Dunkin في السعودية تسجل نموًا لافتًا بنسبة 100% في حجم الطلبات منذ انضمامها إلى "كيتا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2025: أعلنت شركة "كيتا"، الذراع الدولي لعملاق التوصيل الصيني "ميتوان"، عن إطلاق برنامج الموردين المؤسسين في دولة الإمارات، والذي يمنح الشركاء الأوائل من مطاعم ومتاجر تجزئة فرصة متميزة للانضمام إلى المنصة قبل انطلاقها الكامل في السوق المحلي.

وبصفتها الامتداد العالمي لشركة ميتوان، أكبر منصة لتوصيل الطعام في العالم، بحجم معاملات سنوي إجمالي يبلغ 155 مليار دولار أمريكي، تستفيد "كيتا" من البنية التحتية والخبرة التقنية لتقديم نموذج أعمال عالمي أثبت نجاحه في أسواق عالية النمو. تدير ميتوان أكثر من 150 مليون طلب يوميًا في أوقات الذروة، وتخدم أكثر من 770 مليون مستخدم حول العالم، ما يمنح "كيتا" قوة تشغيلية تُمكنها من تقديم تجربة توصيل متفوقة.

وكانت "كيتا" قد تصدرت عناوين الصحف في الإمارات في وقت سابق بعد نجاح تجربة التوصيل عبر الطائرات المسيّرة في دبي، مؤكدة التزامها بالابتكار في خدمات الميل الأخير والخدمات اللوجستية الرقمية. ومع إطلاق هذه المبادرة الجديدة، تُعزّز "كيتا" حضورها محليًا من خلال بناء شراكات أقوى مع منظومة الأعمال في الدولة.

يقدم برنامج الموردين المؤسسين مجموعة من المزايا الحصرية لفترة محدودة للشركاء الذين ينضمون إلى "كيتا" قبل انطلاقها الرسمي في الإمارات العربية المتحدة:

انضمام مجاني بالكامل: بدون رسوم تسجيل أو اشتراك خلال فترة البرنامج.

أولوية الظهور في الحملات الإعلانية المحلية: تسليط الضوء على الشركاء الأوائل في الحملات التسويقية لإطلاق "كيتا" في الإمارات.

وصول مجاني إلى العملاء داخل التطبيق: توزيع متوازن لحركة العملاء عبر خوارزمية "كيتا"، دون الحاجة لإعلانات مدفوعة.

دعم للنمو المستدام وزيادة الطلب: من خلال تجربة مستخدم مميزة، وهيكل تكاليف محسّن، وتفاعل قوي مع العملاء.

قالت سينثيا تشين، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "تقف دولة الإمارات العربية المتحدة عند تقاطع الابتكار الرقمي وفرص ريادة الأعمال. ويُمثل برنامجنا للموردين المؤسسين بوابةً للشركات المحلية للاستفادة من منظومة رقمية عالية النمو، مدعمة بتقنيات عالمية وبنية تحتية ذكية والتزامٍ بتحقيق النجاح الذي يمنح الأولوية للتاجر. ونؤمن بأن سوق الإمارات تمتلك القدرة على رسم ملامح مستقبل التوصيل ونرغب بأن يُسهم شركاؤنا الأوائل في قيادة هذا التحول".

وأظهرت تجارب الأسواق الأخرى لـ"كيتا" الأثر الحقيقي لهذا النموذج من الشراكة، حيث قال عماد عبد العزيز، رئيس قسم التوصيل في Dunkin Arabia: "الشراكة مع "كيتا" كانت نقطة تحول في أعمالنا. منذ انضمامنا، ارتفع حجم الطلبات بنسبة 100%، وتوسعت قاعدة عملائنا بأكثر من الضعف. أكثر ما ميّز "كيتا" هو فهمها العميق لاحتياجاتنا وقدرتها على تصميم حلول فعّالة تعزز النمو بشكل ملموس. من النادر أن نجد شريكاً ملتزماً بهذا الشكل بنجاح طويل الأمد."

للراغبين في الانضمام إلى برنامج الموردين المؤسسين، يمكن التواصل مع فريق شراكات كيتا في الإمارات عبر الرابط: https://merchant.keeta-global.com/ae/web/joinin. تتوفر أماكن محدودة خلال هذه المرحلة المبكرة وسيتم تخصيصها بحسب أولوية التسجيل.

من خلال هذا البرنامج، لا تكتفي "كيتا" بتسهيل دخول السوق، بل تضع أيضًا الأسس لنمو مستدام طويل الأمد. وبالجمع بين الخبرة التشغيلية العالمية والفهم العميق للسوق المحلي، ترسّخ "كيتا" معياراً جديداً لخدمات التوصيل في الإمارات.

وأضافت تشين: "نحن لا نطلق مجرد منصة، بل نبني منظومة تخلق قيمة حقيقية لشركائنا. ومن خلال تقنيات متقدمة، ودعم محلي فاعل، وفرص نمو ملموسة، نتيح للشركات الإماراتية الانطلاق بقوة منذ اللحظة الأولى."

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نبذة عن "كيتا":

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم Keeta بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد Keeta الذراع السعودية لعملاق خدمات التوصيل Meituan (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.