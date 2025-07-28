دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وقّع "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" في دبي و"عزيزي للتطوير العقاري" مذكرة تفاهمٍ استراتيجية لتعزيز توطين الوظائف وتدريب

الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري. جرى حفل التوقيع في بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المواطنين في قطاع التطوير العقاري الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد دبي، حيث تشكل إطاراً متكاملاً لشراكةٍ فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال توفير فرص وظيفية نوعية وبرامج تدريبية متخصصة.

وتستند مذكرة التفاهم إلى ثلاثة ركائز أساسية، تتمحور حول توفير فرص عمل للمواطنين في مشاريع المجموعة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى نقل المعرفة من الخبراء في المجموعة إلى الموظفين الإماراتيين. وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع العقاري.

ويأتي هذا التعاون بين الجانبين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ورؤية الإمارات 2071 الرامية إلى إرساء دعائم اقتصادٍ معرفي مستدام، كما تعكس التزام كلا الجانبين بدعم استراتيجيات التوطين في القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأكد سعادة عبدالله الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن مذكرة التفاهم تشكل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مشيراً إلى أن قطاع العقارات يعد أحد القطاعات الواعدة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية.

وأضاف سعادة عبدالله الفلاسي: " تمثل هذه الاتفاقية خطوةً نوعية في مسار تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الوطنية. ويكتسب هذا التعاون أهميةً خاصة، إذ تعد «عزيزي للتطوير العقاري» شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، بفضل خبرتها العريقة التي تمتد لعقود في مجال التطوير العقاري، ومحفظتها الواسعة من المشاريع الرائدة التي شكلت معالم بارزة في نسيج دبي العمراني. وتتيح شراكتنا آفاقاً واسعة أمام المواطنين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المتخصصة، حيث ستوفر لهم برامج تدريبية مكثفة تواكب أحدث المعايير العالمية، إلى جانب فرص توظيفية في مشاريع حيوية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم المهنية ويمكنهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا القطاع المحوري."

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: "نعتز بشراكتنا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للاستثمار في المواهب الإماراتية، ونؤمن في عزيزي بأن توظيف وتدريب وتمكين موظفينا الإماراتيين يعد ضرورة استراتيجية للأعمال، ومسؤولية مشتركة لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن العزيز. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الدائرة وحكومة دبي بشكل عام لتعزيز قاعدة المواهب الإماراتية المحترفة، فالنمو المستدام يبدأ بالإنسان".

كما وضح السيد عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس، "نعمل عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لضمان توفير بيئة مهنية جاذبة للمواطنين، تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة بفعالية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. ونؤمن أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار مباشر في مستقبل اقتصادنا".

ويتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال إطلاق مبادرات توظيفية وتدريبية مبنية على احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر الوطنية، فضلاً عن إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين في القطاع الخاص، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

ونظمت عزيزي للتطوير العقاري حفل تكريمٍ لموظفيها الإماراتيين في فندق كونراد بتاريخ 23 يوليو الجاري، حيث تم منحهم شهادات تقدير على مساهمتهم الكبيرة في تعزيز قيمة عزيزي للتطوير العقاري، وتكريم ثلاثة من أبرز الموظفين بجائزة "البطل الإماراتي".

ويواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية جهوده الرامية إلى تأهيل وتوظيف وتنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ويمضي قُدُماً في تطوير منظومةٍ متكاملة تقوم على أسس علمية وعملية. وتتجلى هذه الجهود في إطلاق مبادرات نوعية تستند إلى دراسات ميدانية دقيقة تحلل احتياجات سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، سعياً لتوفير بيئةٍ محفزة للكوادر الوطنية، وذلك في إطار التعاون الوثيق مع المؤسسات والجهات الرائدة ضمن مُختلف القطاعات.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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