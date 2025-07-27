تخطط شركة بكرة القابضة المصرية العاملة بمجال الاستثمارات المالية لإطلاق 4 صناديق استثمار في الذهب والعقارات، وفق أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي على هامش فعالية بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وتزايد اهتمام المصريين بالاستثمار في صناديق الذهب والعقارات كأدوات للتحوط خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم. ويوجد في مصر صندوقين للاستثمار العقاري، أحدهما مدرج في البورصة، بينما يعمل 3 صناديق للاستثمار في الذهب ورابع قيد الاكتتاب حاليا، وجميعها غير مدرجة، حسب بيانات رسمية.

"فيه 4 صناديق إن شاء الله في الطريق بس مستني الموافقات عليهم.. بين الدهب وبين العقاري،" وفق الصاوي.

تأسست بكرة القابضة بمصر في 2023، وحصلت في يونيو على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب والعقارات لكنها لم تطلق أي منها بعد. كذلك لديها رخص لتقديم أنشطة الترويج والاكتتابات، إدارة المحافظ ورأس مال المخاطر، وإصدار الصكوك.

للمزيد: بكرة للتكنولوجيا المالية المصرية تستهدف إصدار صكوك بـ 3 مليار جنيه خلال شهر

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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