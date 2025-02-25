تستهدف شركة "بكرة" للتكنولوجيا المالية المصرية، إصدار صكوك بنحو 3 مليار جنيه (59.3 مليون دولار) خلال شهر، ضمن إصدارات مستهدفة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حسب أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بالقاهرة الاثنين.

تعمل شركة بكرة، التي تأسست في 2023 في التكنولوجيا المالية، ولديها رخص لتقديم أنشطة الترويج والاكتتابات، إدارة صناديق الاستثمار، إدارة المحافظ ورأس مال المخاطر، وإصدار الصكوك. وكانت الشركة قد جمعت العام الماضي 4.6 مليون دولار في جولة تمويلية.

"احنا مستهدفين إن شاء الله يبقى فيه طروحات من الصكوك في حدود 20 مليار (جنيه) أول طرح منهم في خلال شهر.. هيبقى في حدود 3 مليار جنيه،" وفق الصاوي دون مزيد من التفاصيل عن الشركات المصدرة للصكوك.

وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الشركة تدرس إصدار صناديق للاستثمار في الذهب والعقارات.

ويعمل في مصر 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وكان أولها صندوق ازيموت مصر "AZ-Gold" الذي أطلق في 2023، وتلاه صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، ثم صندوق ذهب التابع لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية المصرية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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