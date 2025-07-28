عينت شركة إنفستكورب كابيتال الإماراتية للاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سناء خاطر رئيسة تنفيذية جديدة، وفق بيان تلقت زاوية عربي نسخة منه الاثنين.

وإنفستكورب كابيتال، هي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب للاستثمارات البديلة والتي تدير أصول بقيمة 59.7 مليار دولار.

وحسب البيان، ستتولى خاطر، منصب الرئيسة التنفيذية بداية سبتمبر المقبل، بدلا من محمد عامر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة مؤقتا منذ مارس 2025.

لدى خاطر، 35 عام من الخبرة في الخطط المالية والاستراتيجية، وهي تعمل حاليا مديرة مالية ومستشارة في مكتب عائلي بأبوظبي.

وقد تولت في الفترة 2021-2023 منصب المديرة التنفيذية في شركة الدار العقارية بأبوظبي، وقبلها عملت لعشر سنوات كمديرة مالية في شركة الواحة كابيتال بأبوظبي، وفق بيان منفصل صادر عن إنفستكورب كابيتال.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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