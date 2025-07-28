أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي (المُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال")، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، وهي شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة، عن تعيين سناء خاطر رئيسةً تنفيذيةً للشركة، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025.

تتمتع السيدة سناء خاطر بخبرة تتجاوز 35 عامًا في قيادة الخطط المالية والاستراتيجية، اكتسبتها من خلال تقلّدها العديد من المناصب الإدارية العليا في شركات عالمية، سواء كانت مدرجة أم خاصة. وتشمل هذه الشركات أسماء بارزة مثل الدار العقارية، والواحة كابيتال، وإن بي كيه كابيتال، وبنك الكويت الوطني. لقد نجحت خاطر، في توجيه الشركات نحو مسارات نمو عالمية، وإنجاز عمليات تطوير هامة، وتخصيص رأس المال، ومبادرات حوكمة الشركات. كما أنها تتمتع بخبرة عميقة في قطاعات في شركات الملكية الخاصة والعقارات وإدارة الأصول والخدمات المالية.

وانطلاقًا من موقعها كرئيسة التنفيذية لشركة إنفستكورب كابيتال، سوف تتمكن خاطر من توظيف من خبرتها في تعزيز القيمة للمساهمين وتطوير الاعمال. كما ان تجربتها الطويلة خلال فترة عملها في كل من المؤسسات العامة والخاصة، ستتيح لها قيادة الشركة واغتنام فرص الاستثمار العالمية للمضي قدمًا في استراتيجيتها التي تركز على الاستثمارات البديلة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وسوف يسهم هذا التعيين في تعزيز علاقات الشركة مع الاطراف المعنية بنجاح اعمالها.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس إدارة إنفستكورب كابيتال: ’’يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بالسيدة خاطر كرئيسة تنفيذية جديد لإنفستكورب كابيتال. إن خبرتها القيادية الاستثنائية ومعرفتها العميقة في الخدمات المالية تؤهلها بشكل ممتاز لقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة. تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمركز عالمي لشركات الاستثمار، وأنا على ثقة تامة بقدرة ا سناء على متابعة توجيه الشركة نحو تحقيق التميّز. أتطلع إلى العمل مع سناء لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو للشركة‘‘.

وصرحت السيدة سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة إنفستكورب كابيتال، قائلة: ’’يشرفني ويسعدني الانضمام إلى إنفستكورب كابيتال في هذه المرحلة المهمة من رحلة نموها. تملك الشركة سجلاًحافلاً من التميز، وتتمتع بمكانة فريدة تخولها تحقيق القيمة من خلال عملها في مجال الاستثمارات البديلة العالمية مدعومة بتاريخ انفستكورب من الإنجازات الذي يمتد لأكثر من 42 عامًا. أتطلع قدمًا إلى العمل مع مجلس الإدارة وفريق إنفستكورب والأطراف المعنية لدينا لتعزيز نمو الشركة والارتقاء بالأداء القوي والمتواصل وتعزيز القيمة للمساهمين‘‘.

تتولى خاطر المنصب الجديد خلفًا لمحمد عامر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة مؤقتًا منذ مارس 2025. وسوف يواصل السيد عامر قيادة الشركة حتى موعد انضمام السيدة سناء رسميًا، لضمان عملية انتقال سلسة وفعالة.

نبذة حول شركة إنفستكورب كابيتال

إنفستكورب كابيتال هي شركة استثمارات بديلة متخصصة في الاستثمار في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة التعرض لمحفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة المختلفة. تشمل هذه الفئات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف إنفستكورب كابيتال من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال تسييل الأرباح الرأسمالية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تأسست إنفستكورب كابيتال على يد مجموعة إنفستكورب، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 59.7 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). تتمتع مجموعة إنفستكورب بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

تُعد إنفستكورب كابيتال شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز. "ICAP"

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