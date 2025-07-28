استحوذت شركة أدمايوس كابيتال بارتنرز للاستثمار المباشر ومقرها رواندا، على حصة أقلية غير مباشرة تبلغ 12% من أسهم شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية المصرية والمدرجة ببورصة مصر، وفق أحمد راضي، المدير العام لشركة أدمايوس كابيتال، لزاوية عربي.

ومنذ سنوات، تزداد شهية المستثمرين تجاه أسهم الشركات المصرية المدرجة في البورصة، مستفيدين من انخفاض قيمة الجنيه المصري، فيما يرفع العدد الكبير للسكان في مصر من فرص نمو القطاع الطبي.

تأسست شركة مينافارم عام 1958، وتعمل في إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل، وتصدر جزء من إنتاجها.



تفاصيل الصفقة

اتفقت أدمايوس كابيتال بارتنرز، مع شركة تريكويرا بي. في المساهم الرئيسي في شركة مينافارم، على صفقة استحواذ، وفق بيان صحفي يوم الاثنين، لم يذكر أية تفاصيل عن الحصص أو قيمة الصفقة.

وبحسب راضي، استحوذت أدمايوس كابيتال بارتنرز، على حصة 15% من تريكويرا بي. في عبر زيادة رأسمال، مضيفا :"حصة أدمايوس في تريكويرا هتخلي عندها حصة غير مباشرة 12% في مينافارم".

تدير شركة أدمايوس كابيتال بارتنرز أكثر من 280 مليون دولار عبر صندوق فيرونغا إفريقيا 1، ولديها مكاتب في عدة دول بينها القاهرة، الدار البيضاء، ولندن.

وحسب البيان، تساهم صفقة الاستحواذ هذه، في تنفيذ استحواذات استراتيجية على كيانات أخرى لدعم توسع مينافارم في قطاع التكنولوجية الحيوية.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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