الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة ألف والرائدة في مجال الاستثمارات في الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تعيين السيدة هنادي العلي عضو منتدب.

تزيد خبرة السيدة هنادي على خمسة وعشرون عامًا في مجال الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المالية.

قبل انضمامها إلى المجموعة، شغلت هنادي العلي منصب نائب رئيس الطروحات الاستثمارية و المشورة والاستشارات في شركة الملز المالية، وهي شركة مستقلة لإدارة الاستثمارات ومقرها الرياض. كما أنها شغلت مناصب أخرى خلال مسيرتها المهنية في شركات كبرى، مثل شركة إدارة الأصول الدولية أركابيتا، وشركة الخدمات المالية الراجحي المالية.

تجدر الإشارة إلى أن تلقت ألف في السابق استثمارات من كبار مديري الأصول في المملكة العربية السعودية، مثل شركة "جدا" صندوق الصناديق (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة الاستثمار السعودي SVC.

و يأتي تعيين السيدة هنادي العلي، وافتتاح المكتب التابع للمجموعة في الرياض، مؤكداً على التزام ألف تجاه المملكة ودفع النمو فيها من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة و لعب دور نشط فيها لاضافة القيمة و ترسيخ مبادئ الاستدامة.

علقت السيدة هدى اللواتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ألف ، على هذا التعيين قائلةً:

"يسعدنا الترحيب بهنادي في ألف ولا شك في أنها ستضيف قيمة كبيرة للشركة بفضل خبراتها ومعرفتها العميقة في المملكة."

أما السيدة هنادي العلي، فقالت:

"يشرفني الانضمام إلى هذه الجهة المتميزة في إدارة الصناديق وتتميز ألف بسمعتها و نموذج أعمالها الفريد والديناميكي، ورؤيتها العالمية، وحضورها الإقليمي العميق والتزامها الثابت بتحقيق التميز.

"هذه صفحة جديدة وواعدة في مسيرتي المهنية، وأفتخر بانضمامي إلى فريق لا يكتفي بقيادة النمو الاستراتيجي، بل يضع النزاهة والابتكار واستحداث القيمة طويلة الأمد في صميم أولوياته.

"كما أنني أتطلّع إلى الإسهام في تحقيق رسالة ألف والعمل عن كثب مع الزملاء والعملاء والشركاء لتلبية تطلعات جميع أصحاب المصلحة."

يأتي تعيين هنادي العلي بعد فترة من النمو والتوسع التشغيلي شهدتها ألف حيث عيّنت ألف كابيتال غوراف وادوا كعضو منتدب في أواخر عام 2024؛ كما أتمّت في نوفمبر من العام ذاته صفقة استحواذ على حصة بنسبة 25% من مجموعة SANIPEX،.

نبذة عن ألف

تأسست ألف كابيتال في عام 2021، وهي شركة إدارة صناديق استثمار خاصة مقرها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، تركز على الشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة ذات النمو العالي في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف مجموعة ألف إلى توفير رأس المال للنمو للشركات الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال نموذج ملكية نشط يركز على النمو والاستدامة وسد الفجوة بين الاقتصاد القديم والاقتصاد الجديد عبر الرقمنة وتمكين التقنية. كما تستثمر في الشركات التي تحقق تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين.

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