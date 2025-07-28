تسهم شركة "لين" في تشكيل عصر جديد من الخدمات والابتكارات المالية عبر تمكين مدفوعات حسابإلى-حساب وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان وتعزيز الشمولية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

تمت معالجة أكثر من 2 مليار دولار حتى الآن من خلال أكثر من مليون حساب متصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "لين تكنولوجيز"، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط، عن حصولها على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي ضمن إطار التمويل المفتوح الذي أطلقه المصرف مؤخرًا.

يضع هذا القرار شركة "لين" في مقدمة مزودي خدمات التمويل المفتوح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمثل خطوة أساسية نحو الحصول على الترخيص الكامل وتوسيع نطاق الوصول إلى تجارب مالية آمنة لملايين العملاء.

تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتزايد الطلب من الأفراد والشركات على حلول مالية أسرع وأكثر شفافية وتخصيصًا. ويُعد التمويل المفتوح محركًا لتحول جذري في طريقة تنفيذ المدفوعات والحصول على التمويل وإدارة الأموال، إذ يُمهّد الطريق لنظام مالي أكثر كفاءة وشمولية. وبفضل البنية التحتية التقنية لشركة "لين"، سيتمكّن المستخدمون قريبًا من إجراء المدفوعات الفورية بين الحسابات وتسريع الحصول على الموافقات على القروض والاستفادة من حلول مالية أكثر كفاءة.

بدوره، صرّح هشام الفالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لين تكنولوجيز" بأنّه: "لا يعد التمويل المفتوح مجرد نقلة تقنية، بل هو أساس لاقتصاد أكثر ذكاءً وشمولية." كما يضيف: "نحن ندعم، وبشكل مباشر، رؤية دولة الإمارات لبناء نظام مالي رقمي عالمي المستوى، وذلك من خلال ربط العملاء والجهات التنظيمية والشركات ضمن بنية تحتية واحدة."

على مدار السنوات الأربع الماضية، لعبت شركة "لين" دورًا أساسيًا في تمكين التحول التقني في القطاع المالي في منطقة الخليج. وقد عملت شركة "لين" عن قرب مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التقنية المالية للمساهمة في تطوير الأنظمة التي تدعم خدمات إجراء المدفوعات والاستفادة من البيانات المالية. وبفضل حجم العمليات المعالجة الذي تخطى حاجز ٢ مليار دولار أمريكي، وأكثر من مليون حساب مصرفي متصل، توفر البنية التحتية التقنية لشركة "لين" حلولًا في مجالات متنوعة ذات علاقة بخدمات المدفوعات والتمويل الشخصي والمؤسسي، مما يتيح للعملاء فرصًا أفضل للحصول على منتجات تمويلية ويُسهِّل عمليات الدفع ويقدم تجارب مبسّطة لإدارة الميزانية.

وأضاف الفالح: "بهذه الموافقة، لا نعزّز قدرات لين فحسب، بل نعزّز قدرات جميع اللاعبين في السوق عبر تمكين المزيد من الأفراد والشركات من المساهمة في الاقتصاد الرقمي."

يعد إطار التمويل المفتوح في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية لاستراتيجيات وطنية مثل رؤية مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي. ومن خلال تمكين الوصول الآمن إلى البنية التحتية المالية، فإن الإطار يتيح للشركات تقديم منتجات أذكى وخدمات أسرع وتجارب دفع أكثر سلاسة، مما يعزز الشمول المالي ويفتح أفاقًا جديدة أمام العملاء والشركات على حد سواء.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي لشركة "تابي": "إن دمج خدمات "لين" في أنظمتنا ساهم بشكل جذري في تعزيز قدرتنا على تقييم المخاطر وزيادة معدلات الموافقة على الطلبات." ويضيف قائلاً: "على مدار السنوات الثلاث الماضية، مكّننا ذلك من الوصول إلى شرائح عملاء لم تكن متاحة لنا سابقًا وتوسيع قاعدة المستخدمين بشكل يتجاوز حدود بيانات الائتمان التقليدية."

تُعد شركة "لين" لاعبًا رئيسيًا في مبادرة إطلاق خدمات التمويل المفتوح على مستوى دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التقنية المالية. كما تتميز خدمات لين بالتزامها بأعلى معايير الخصوصية والأمان، بما في ذلك ISO 27001 وSOC 2، إذ أثبتت موثوقيتها التشغيلية عبر كافة الظروف مما جعلها خيارًا معتمدًا لدى المؤسسات المالية الرائدة.

وأضافت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية في شركة داماك العقارية: "نعتبر "لين" شريكًا أساسيًا في تحديث طريقة تحصيل المدفوعات من عملائنا، إذ تمكّن فريق لين من تقديم الخبرات المناسبة لاستبدال العمليات التقليدية بتجربة أسرع وأكثر سلاسة. ومنذ تبنّينا لخدمات شركة "لين"، شهدنا تحولاً واضحًا باتجاه المدفوعات الرقمية ورأينا تحسنًا ملموسًا في سرعة التحصيل."

في عام ٢٠٢٢م، أصبحت شركة "لين" أول مزود خدمات يحصل على تصريح الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي. وفي العام نفسه، حصلت على الموافقة للانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، مما عزز مكانتها كشريك موثوق للبنية التحتية في جميع أنحاء الخليج.

باستثمار يزيد عن ١٠٠ مليون دولار من كبرى الجهات الاستثمارية الإقليمية والعالمية مثل "جنرال كاتاليست" و"بين كابيتال فينتشرز"، تركز "لين" حاليًا على توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لصندوق النقد العربي١، فإنّه من المتوقع أن ينمو سوق التمويل المفتوح في منطقة الشرق الأوسط من ١.٦٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ إلى ١١.٧٤ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧، نتيجة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية الآمنة والقابلة للتخصيص. وتتصدر منصة "لين" هذا التحول، إذ تتيح فرصًا جديدة لمساعدة المستخدمين في جميع أنحاء دولة الإمارات على الوصول إلى أدوات مالية أكثر تخصيصًا وراحة.

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نبذة عن شركة "لين تكنولوجيز"

تعد "لين تكنولوجيز" الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتيح للشركات الوصول إلى البيانات المالية وإجراء عمليات الدفع من خلال منصة موحدة وآمنة. تأسست "لين" في عام ٢٠١٩، وهي تدعم أكثر من ٣٠٠ شركة، وقد عالجت عمليات تجاوز حجمها ملياري دولار أمريكي عبر أكثر من مليون حساب مصرفي متصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.leantech.me.