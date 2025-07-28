لندن: أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، عن إتمام شراكتها الاستراتيجية مع شركة "أيربورت سيرفيس بودابست (Airport Service Budapest)"، وذلك بعد الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة في المجر، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم المزيد من العملاء والشركاء.

بموجب الإتفاقية، ستحوّل شركة "أيربورت سيرفيس بودابست" عملياتها في مجال خدمات المناولة الأرضية والشحن إلى مينزيز للطيران، مقابل استحواذها على حصة أقلية في شركتي "مينزيز للطيران المجرية" و"مينزيز للشحن الجوي" في المجر، وتعكس هذه الشراكة التزام مينزيز للطيران وشركة "أيربورت سيرفيس بودابست" بالتميّز التشغيلي، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز جوانب الاستدامة، مع توفير تجربة سفر سلسة في أحد أهم مراكز الطيران في وسط أوروبا.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة، ستعمل شركة المناولة الأرضية المجرية الآن تحت العلامة التجارية العالمية لشركة مينزيز للطيران، والتي تشمل عمليات في أكثر من 300 مطار ضمن 65 دولة، كما سينتقل موظفو شركة "أيربورت سيرفيس بودابست" إلى مينزيز للطيران المجرية، مما يضمن استمرارية الخدمات ودمج الخبرات المحلية ضمن عمليات مينزيز للطيران في بودابست، كما تشمل هذه الخطوة إضافة صالة "سكاي كورت" الشهيرة وهي أكبر صالة متميزة في المطار إلى قائمة الخدمات المتكاملة التي تُقدم تحت علامة مينزيز للطيران.

وعلى الصعيد التشغيلي، ستتولى الشركتان معاً إدارة أكثر من 2,500 رحلة جوية ومناولة أكثر من 12,000 طن من الشحنات شهرياً في مطار "بودابست فرانز ليست الدولي" (BUD)، وذلك بدعم من فريق عمل مخصص يضم أكثر من 1,000 موظف، فضلاً عن إدارة جوانب العمليات التشغيلية، بما في ذلك خدمات الركاب، ومناولة الأمتعة، والخدمات اللوجستية الخاصة بالشحن، وتنظيف المقصورات، وإزالة الجليد، وخدمات أمن الطائرات، والنقل في الجانب الجوي من المطار.

تشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في تطور عمليات مينزيز للطيران في مطار بودابست، إذ تفتح المجال لتقديم خدمات مناولة أرضية وشحن أكثر كفاءة وجودة لشركات الطيران، كما تأتي في سياق تعزيز حضور مينزيز في المجر، عقب استثمارها في منشأة متطورة بمنطقة الشحن في مطار بودابست خلال عام 2024، شمل توسعة مستودع بمساحة 3,000 متر مربع، وإنشاء منطقة مناولة جديدة مخصصة للشاحنات ومعدات الدعم الأرضية بمساحة 1,500 متر مربع، إلى جانب مساحة مكتبية ومعيشية تبلغ 300 متر مربع.

ومن ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا في شركة مينزيز للطيران، السيد/ ميغيل غوميز شونيسون: "سعداء بإتمام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا في "أيربورت سيرفيس بودابست"، حيث تسهم هذه الخطوة الإيجابية في توسيع حضورنا في السوق الأوربية، وتعزيز مستويات الخدمة في مطار بودابست، ومن خلال دمج الخبرات المحلية والقدرات التشغيلية لكل من الشركتين، أصبحنا في موقع فريد يتيح لنا تلبية الطلب المتزايد وتقديم خدمات من الطراز الأول لشركات الطيران والمسافرين وشركاء مطار بودابست."

وأضاف: "شهد عام 2024 تحقيق أرقام قياسية تاريخية في مطار بودابست، وهو ما يؤكد مسار النمو القوي في المستقبل، خاصةً مع توقعات بوصول عدد المسافرين إلى 20 مليوناً بحلول عام 2030، وتتطلع مينزيز للطيران إلى مواصلة دعم مطار بودابست في رحلته التوسعية، وترسيخ مكانته كمركز إقليمي رائد في المنطقة."

نبذة عن مينزيز للطيران:

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 300 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4.5 مليون رحلة طيران، وتقوم بمناولة أكثر من 2.5 مليون طن من البضائع سنوياً. يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 55,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وصالات انتظار رجال الأعمال بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وخدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران لتوفيرها خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة، ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833 أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

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